Rote Karte und Fehlstart: Ex-Union-Star Taiwo Awoniyi erlebt nächsten Rückschlag

Der Stürmer kann in der Premier League nicht an seine Glanzzeit in Köpenick anknüpfen. Auch bei Coventry City läuft es bislang nicht nach Plan.

Es sind nicht nur Fußball-Nachrichten, die Taiwo Awoniyi derzeit produziert. Der frühere Stürmer des 1. FC Union Berlin hat parallel zu seiner Profikarriere ein Aufbaustudium in Global Football Sport Directorship an der PFA Business School in Manchester abgeschlossen. „Es war ein Versprechen, das ich meinem Vater gegeben habe: Wenn ich Fußball spiele, würde ich weiterstudieren“, erklärte der Nigerianer nach dem erfolgreichen Abschluss.

Die Rote Karte verschärft den Fehlstart in Coventry

Auf dem Platz gibt es aktuell jedoch weniger Grund zur Zufriedenheit. Bei Coventry City sollte der 28-Jährige nach vier Jahren bei Nottingham Forest neu angreifen. Stattdessen erlebt der Premier-League-Aufsteiger einen Fehlstart, und Awoniyi muss nach einer Roten Karte wegen einer Tätlichkeit gegen Brighton drei Spiele aussetzen. Eine Sperre, die Awoniyis ohnehin schwierigen Neustart weiter erschwert.

Beim 1. FC Union Berlin erlebte Taiwo Awoniyi die wohl beste Zeit seiner Karriere in Köpenick. © Matthias Koch via www.imago-images.de

Viermal stand er unter Trainer Frank Lampard in der Startelf, viermal ging Coventry als Verlierer vom Platz. 0:3 gegen Arsenal, 0:1 gegen Mit-Aufsteiger Hull City, 0:1 gegen Manchester City und 0:5 gegen Brighton Hove & Albion. Für einen Verein, der nach 25 Jahren in die Premier League zurückgekehrt ist, sind das ernüchternde Ergebnisse. Und für Awoniyi, der als erfahrener Angreifer gekommen war, wird die Bilanz noch bitterer.

Die Union-Jahre bleiben der Maßstab seiner Karriere

Denn beim ersten Saisonsieg Coventrys gegen Nottingham Forest fehlte er bereits gesperrt. Ausgerechnet gegen jenen Klub, bei dem seine vier Jahre in England nicht die Entwicklung nahmen, die sich viele von seinem Wechsel aus Berlin versprochen hatten. 2022 war Awoniyi für rund 22 Millionen Euro von Union zu Nottingham gewechselt, damals als Rekordtransfer der Köpenicker. Coventry zahlte in diesem Sommer weniger als die Hälfte.

Taiwo Awoniyi wechselt im Sommer 2022 zu Nottingham Forest. Kein Stürmer kam seitdem beim 1. FC Union Berlin an die Torausbeute des Nigerianers heran. © IMAGO/Matthias Koch

Der Blick zurück nach Berlin zeigt, warum Union den bulligen Stürmer bis heute vermisst. 25 Tore und sieben Vorlagen gelangen Awoniyi in 65 Pflichtspielen für die Eisernen. In der Saison 2021/22 traf er 15-mal und wurde damit zum Sinnbild einer Mannschaft, die sich längst nicht mehr nur über defensive Organisation definierte. Awoniyi verkörperte jene Mischung aus Körperlichkeit, Tempo und Instinkt, die Union vor dem gegnerischen Tor einen Schritt unberechenbarer machte und den Klub nach Europa führte.

Mit dem Studium sorgt der Ex-Unioner für die Zukunft vor

In Nottingham blieb diese Wucht nur phasenweise sichtbar. 23 Tore und sechs Vorlagen in 106 Spielen stehen dort zu Buche. Dazu kamen Verletzungen, die seine Zeit bei Forest immer wieder unterbrachen.Nun soll Coventry der Ort werden, an dem Awoniyi noch einmal an jene Jahre anknüpft, in denen seine Karriere in Berlin Fahrt aufnahm.

Bei Union wird sich der ein oder andere Fan gerade in diesen Wochen wieder an Awoniyi erinnern. Die Köpenicker suchen nach einem schwierigen Saisonstart vor dem Spiel gegen Aufsteiger Elversberg (Sonnabend, 15.30 Uhr, Sky) nach mehr Durchschlagskraft in der Offensive. Ein Mittelstürmer mit Awoniyis Fähigkeiten wäre in einer Mannschaft, die sich unter ihrem neuen Trainer Mauro Lustrinelli stärker über spielerische Lösungen definieren möchte, zumindest eine naheliegende Erinnerung an bessere Zeiten.



Während die Eisernen nach Lösungen suchen, hat Awoniyi in England abseits des Fußballs mit seinem Studienabschluss bereits den nächsten Schritt gemacht. Nun hofft er darauf, dass bald auch sportlich wieder bessere Schlagzeilen folgen.

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