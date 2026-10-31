Taliban-Sprecher im Interview: „Wir haben gute Beziehungen zu Deutschland“

Migration als Türöffner: Der Sprecher des Taliban-Innenministeriums lobt im Gespräch die Zusammenarbeit mit Deutschland und hat klare Erwartungen an Europa.

Eine Taliban-Flagge weht über einer Straße in Kabul, die zur ehemaligen US-Botschaft führt. Die Vertretung ist seit der Machtübernahme der Taliban 2021 geschlossen.

Fünf Jahre ist es her, dass die Taliban im August 2021 Kabul einnahmen und das Islamische Emirat ausriefen. Der Westen zog ab, es herrschte Chaos in Afghanistan, die Bundesregierung setzte Abschiebungen an den Hindukusch aus und versprach, mit den neuen Machthabern keine Normalität einkehren zu lassen.