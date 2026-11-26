Der Autofahrer gestand, beim Überholen mit dem Tanklaster zusammengestoßen zu sein. Ägyptens Regierung kündigte Entschädigungszahlungen für die betroffenen Familien an.

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Zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte rückten zu dem Brand auf der Ringautobahn von Kairo aus.

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Nach dem verheerenden Tanklasterunglück mit 31 Toten im Großraum der ägyptischen Hauptstadt Kairo haben die Behörden den mutmaßlichen Unfallverursacher festgenommen. Der Autofahrer habe eingeräumt, zu schnell gefahren und mit dem Tanklaster zusammengestoßen zu sein, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag unter Berufung auf die ägyptische Staatsanwaltschaft.

Das Unglück ereignete sich am Mittwochabend auf der Ringautobahn von Kairo im dicht besiedelten Stadtviertel Al-Warak in Gizeh. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden bei dem Brand 27 Fahrzeuge zerstört, darunter Autos und Motorräder.

Kontrolle über den Wagen verloren

Wie das ägyptische Nachrichtenportal Ahram Online unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtet, legte der Autofahrer ein Geständnis ab, nachdem ihn die Ermittler mit Zeugenaussagen und den Ergebnissen der Untersuchung am Unfallort konfrontiert hatten.

Nach eigenen Angaben fuhr der Mann 110 Kilometer pro Stunde. Beim Überholen habe er den Tanklaster am Heck gerammt und die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Gleichzeitig sei ein Reifen des Lastwagens geplatzt. Der Tanklaster sei gegen eine Betonabsperrung geprallt und umgekippt. Auslaufendes Benzin habe sich entzündet. Die Flammen griffen auf weitere Fahrzeuge über.

Die Staatsanwaltschaft vernimmt den Autofahrer weiter, um den genauen Unfallhergang und seine strafrechtliche Verantwortung zu klären. Sachverständige sollen die Unfallursache ermitteln und die entstandenen Schäden beziffern. Um die Identität einiger Todesopfer festzustellen, ordnete die Staatsanwaltschaft DNA-Analysen an.

Schlechte Straßen und viele Unfälle

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden bei dem Unglück 26 weitere Menschen verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sozialministerin Maya Morsy kündigte für die betroffenen Familien der Toten und Verletzten Entschädigungszahlungen, psychologische Betreuung, soziale Hilfen und Hilfen zum Lebensunterhalt an.

Verkehrsunfälle sind in Ägypten häufig. Gründe dafür sind laut der Nachrichtenagentur AFP der schlechte Zustand vieler Straßen und die Missachtung von Verkehrsregeln. Nach Angaben des ägyptischen Statistikamts kamen 2025 landesweit fast 6000 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben.

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