Tusk regiert, Merz appelliert: Was der Tankrabatt über ihre Politik verrät

Der Kontrast zwischen den Reaktionen der deutschen und der polnischen Regierung auf die Explosion der Preise an den Zapfsäulen könnte größer nicht sein. Während sich die von Friedrich Merz geführte Regierung in Berlin erst angesichts der Wahlschlappe in Sachsen-Anhalt zu einem Tankrabatt in Form der Absenkung der Mineralölsteuer durchrang, die die Staatskasse belastet, bittet Polens eigentlich wirtschaftsliberaler Premierminister Donald Tusk die Mineralölkonzerne mit einer Übergewinnsteuer zur Kasse.