Spritpolitik

Tusk regiert, Merz appelliert: Was der Tankrabatt über ihre Politik verrät

Polen zwingt Ölkonzerne, Steuersenkungen weiterzugeben. Deutschland hofft auf deren Entgegenkommen. Der Unterschied zeigt, wie Tusk und Merz Politik verstehen.

Foto von Autor/Autorin: Jan Opielka
Jan Opielka
7 Min
Donald Tusk und Friedrich Merz bei einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt. Beim Tankrabatt setzen ihre Regierungen auf unterschiedliche Mittel.

Donald Tusk und Friedrich Merz bei einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt. Beim Tankrabatt setzen ihre Regierungen auf unterschiedliche Mittel.

© imago

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Der Kontrast zwischen den Reaktionen der deutschen und der polnischen Regierung auf die Explosion der Preise an den Zapfsäulen könnte größer nicht sein. Während sich die von Friedrich Merz geführte Regierung in Berlin erst angesichts der Wahlschlappe in Sachsen-Anhalt zu einem Tankrabatt in Form der Absenkung der Mineralölsteuer durchrang, die die Staatskasse belastet, bittet Polens eigentlich wirtschaftsliberaler Premierminister Donald Tusk die Mineralölkonzerne mit einer Übergewinnsteuer zur Kasse.

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