Tankrabatt stößt bei Berlinern auf Ernüchterung: „Preise trotzdem viel zu hoch“

Seit Donnerstag gilt der neue Tankrabatt. Benzin und Diesel sollen für drei Monate günstiger werden. Doch wie viel davon kommt tatsächlich bei den Autofahrern an?

Donnerstag, 12 Uhr mittags: Innerhalb weniger Sekunden schnellt der Preis für Diesel von 2,30 auf 2,61 Euro nach oben – ein drastischer Sprung um 31 Cent. Auch Fahrer von Benzinern trifft es hart: Super E10 klettert von 2 Euro auf 2,29 Euro pro Liter.



Seit dem 1. Oktober gilt in Deutschland für drei Monate eine befristete Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel. Dadurch soll die Belastung für Autofahrer sinken. Die Maßnahme ist zunächst bis zum 31. Dezember 2026 befristet.



Rechnerisch ergibt sich eine Entlastung von rund 17 Cent pro Liter, sofern die Steuersenkung vollständig an die Verbraucher weitergegeben wird. Wie stark die Kraftstoffpreise tatsächlich sinken, hängt neben der Steuerentlastung auch von der Entwicklung der Rohölpreise, Wechselkursen und der Preisgestaltung der Mineralölunternehmen ab.

Zustimmung wird geprüft...

Eine gesetzliche Verpflichtung, die Steuerentlastung vollständig an die Kunden weiterzugeben, besteht dabei nicht. Die Tankstellenbetreiber können ihre Verkaufspreise grundsätzlich selbst festlegen. Dadurch kann es je nach Tankstelle und Standort unterschiedliche Preise geben und die tatsächliche Ersparnis für Autofahrer geringer ausfallen als die rechnerisch mögliche Entlastung von rund 17 Cent pro Liter.



Der von der Regierung angekündigte Tankrabatt soll den Bürgern an den Zapfsäulen spürbare Erleichterung verschaffen. Doch wer sich an diesem Morgen an den Tankstellen der Stadt umhört, spürt wenig von Aufbruchsstimmung oder großer Dankbarkeit. Stattdessen dominieren Skepsis, Rechnerei und der Frust über die Politik.

Erste Station: Extra angereist, aber nicht zufrieden

Schon am frühen Morgen rollen die ersten Autos auf das Gelände der Star-Tankstelle in Alt-Hohenschönhausen. Die Motivation ist klar: sparen.



Ein Mann, der anonym bleiben möchte, sagt, dass er gezielt für den Rabatt hergekommen sei: „Ich habe davon mitbekommen und bin extra deshalb hergefahren.“ Doch die erhoffte Erleichterung bleibt aus. Zufrieden ist er keineswegs: „Die Preise müssten noch viel weiter runter. Das reicht einfach immer noch nicht.“

Wenige Zapfsäulen weiter steht eine Autofahrerin. Auch sie ist am Morgen extra wegen der Senkung hier vorgefahren. Ihre Grundhaltung ist positiver: „So kann es bleiben“, sagt sie. Doch der Blick auf die Anzeigetafel lässt sie zweifeln: „Ich frage mich allerdings, ob es ab 12 Uhr mittags nicht schon wieder teurer wird.“

Betrieb an der Jet-Tankstelle © Annamarie Heller/Berliner Zeitung

Von Steuergeld-Farce bis Tanktourismus

An der Jet-Tankstelle in Alt-Hohenschönhausen herrscht reger Berufsverkehr. Kay V., 49 Jahre alt, tankt seinen Firmenwagen auf. Die Tankstelle liegt auf seinem Weg zur Arbeit, gewusst hat er von dem Tankrabatt natürlich trotzdem. Nutzen sieht er darin jedoch keinen: „Das macht überhaupt keinen Sinn. Der Preis passt sich weiter an den Markt an. Das ist eine minimale Leistung.“ Für ihn geht die Maßnahme völlig am Problem vorbei: „Ein echter Preisdeckel würde helfen. Die 17 Cent bringen unterm Strich gar nichts.“ Dass am Ende die Firma die Rechnung zahlt, nimmt ihm zumindest den persönlichen Druck.

Mirko C., 47 Jahre alt, muss dienstlich tanken. Er wusste vom Rabatt, winkt aber ab und sagt: „Viel zu wenig. Man hätte den Leuten viel mehr entgegenkommen müssen.“ Für ihn hat die deutsche Preispolitik Konsequenzen: „Ich fahre regelmäßig nach Polen zum Tanken. Die Preise hier sind im Vergleich zu unseren Nachbarländern einfach viel zu hoch. Die Politik nutzt das Thema nur für ihre eigenen Zwecke aus.“

Ein weiterer Fahrer fasst die Stimmung mit einem pragmatischen Satz zusammen: „Besser als gar nichts.“ Sein Tank war komplett leer: „Wir haben den Tank extra bis heute leer gefahren, um genau jetzt zu tanken.“ Doch auch er spart nicht an Kritik an der politischen Debatte: „Die Konzerne müssten in die Pflicht genommen werden, statt dass die Politik ewig debattiert und am Ende nur begrenzte, unterschiedliche Halblösungen herauskommen. Man sollte schauen, wie andere Länder das lösen.“ Zudem betont er die soziale Komponente: „Rentner und viele andere Menschen leiden unter den Preisen. Man muss alle Gruppen gleichmäßig unterstützen.“

Leere Tankstelle in Alt-Hohenschönhausen © Annamarie Heller/Berliner Zeitung

Die Ruhe vor dem Preisanstieg?

An der Tankstelle von TotalEnergies sucht man den großen Ansturm vergebens. Die Lage ist überraschend ruhig. Selbst der Mitarbeiter hinter der Kasse beobachtet das Geschehen gelassen: „Es ist relativ ruhig bei uns.“ Er selbst hat seinen Wagen noch nicht aufgetankt: „Ich muss später auch noch tanken und bin gespannt, wie sich die Preise über den Tag entwickeln.“



Turan B., 54 Jahre alt, bringt an der Zapfsäule die Ernüchterung vieler Autofahrer auf den Punkt. Er rechnet vor: „Bei einem gesamten 50-Liter-Tank spare ich am Ende gefühlt gerade einmal zwei bis drei Euro. Das bringt uns doch nicht wirklich was, das ist gar nichts.“ Seine Prognose für die Zukunft fällt hoffnungslos aus: „Nächste Woche sind die Preise wahrscheinlich schon wieder so hoch gestiegen, dass die 17 Cent komplett egal sind, weil die Preise einfach immer weiter steigen.“

Kurz vor 12 – Grundsatzkritik und Alltag an der Zapfsäule

Die 43-jährige Susanne P. erfuhr erst an der Zapfsäule vom Rabatt. Für die politische Maßnahme hat sie kein Verständnis und fordert nachhaltige Lösungen: „Es sollte einfach weniger Steuer auf Benzin geben, dann hätten wir alle viel mehr gewonnen.“ In ihren Augen packt die Politik das Problem an der falschen Stelle an: „Man muss die Ursachen beheben, warum der Treibstoff überhaupt so teuer ist. Am Ende hat Politik nun mal immer mit Geld zu tun.“

Ebenfalls ahnungslos steuert der 19-jährige Kadir K. die Zapfsäule an. Er wusste nichts vom Rabatt, sein Tank war schlicht leer und diese Tankstelle die nächstgelegene. „Ich finde den Rabatt schon gut, aber die Preise sind trotzdem viel zu hoch. Wenn es weniger kosten würde, wäre es natürlich immer besser.“



An ihrem allerersten Arbeitstag an diesem Standort hat eine neue Mitarbeiterin – die zuvor schon bei anderen Tankstellen gearbeitet hat – bereits alle Hände voll zu tun. Ihr Zwischenfazit am Vormittag: „Schon sechs Leute haben sich heute direkt bei mir über die hohen Tankpreise beschwert.“

Der Tankpreis vor 12 Uhr mittags © Annamarie Heller/Berliner Zeitung

Punkt 12 Uhr: Was zuvor noch theoretische Befürchtung oder leise Ahnung der Kunden an den Zapfsäulen war, wird mit einem Schlag Realität: Die Preistafeln an den Tankstellen springen um. Innerhalb weniger Sekunden schnellt der Preis für Diesel auf 2,61 Euro hoch. Auch Fahrer von Benzinern trifft es hart: 2,29 Euro pro Liter.

Der Tankrabatt nach 12 Uhr mittags © Annamarie Heller/Berliner Zeitung

Ob Star, Jet oder TotalEnergies – das Bild an den Zapfsäulen ist eindeutig. Zwar nehmen die Menschen den Tankrabatt mit, extra Anfahrten und leer gefahrene Tanks inklusive. Doch von echter Entlastung fühlt kaum jemand etwas. Der Rabatt wird von den Bürgerinnen und Bürgern vor allem als politisches Symbol wahrgenommen – ein Tropfen auf den heißen Stein, der die Grundproblematik der hohen Energiepreise nicht lösen kann.

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