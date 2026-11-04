Tankrabatt verpufft an der Zapfsäule – Kartellamt rügt Mineralölkonzerne

E10 ist zeitweise wieder für unter zwei Euro zu haben – doch die Steuersenkung vom Oktober kommt laut Bundeskartellamt nur teilweise bei den Autofahrern an.

Die im Oktober in Kraft getretene Senkung der Energiesteuer um 16,71 Cent pro Liter ist bislang nicht in voller Höhe an die Autofahrer weitergegeben worden. Das teilte das Bundeskartellamt in Bonn in einer Sonderausgabe seiner „Kraftstoff-News“ mit. Die durchschnittliche Weitergabequote liege im Oktober bei rund 90 Prozent bei Diesel und bei rund 60 Prozent bei Benzin.

„Die Kraftstoffpreise werden derzeit von verschiedenen, zum Teil gegenläufigen Faktoren beeinflusst“, erklärte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. Das mache es schwierig, die Weitergabe der Energiesteuersenkung richtig einzuschätzen. Die Behörde werde alle für ihre Verfahren relevanten Entwicklungen sorgfältig prüfen und die Lage weiter genau beobachten.

Benzin und Diesel driften auseinander

Die Durchschnittspreise im Oktober lagen nach Angaben des Kartellamts bei 2,171 Euro pro Liter für E5, 2,115 Euro für E10 und 2,261 Euro für Diesel. Während die Dieselpreise im Oktober um 1,6 Cent pro Liter stiegen, sanken die Benzinpreise im gleichen Zeitraum um 4,5 Cent.

Gründe für die unterschiedliche Entwicklung seien laut Kartellamt eine schwache Benzinnachfrage bei gleichzeitiger Überproduktion sowie eine angespannte Lage auf den Dieselmärkten infolge der Kriege im Iran und in der Ukraine. Die regionalen Preisunterschiede an den Tankstellen betrugen im Oktober bei E5 bis zu 14,1 Cent und bei Diesel bis zu 9,5 Cent pro Liter. Im Westen seien die Preise höher als im Süden und Südwesten gewesen, was die Behörde unter anderem auf das Niedrigwasser am Rhein zurückführte.

E10 zeitweise unter zwei Euro

Der Preisrückgang bei Benzin setzte sich auch im November fort. Am Mittwoch lag der bundesweite Durchschnittspreis für E10 um 10.00 Uhr bei 1,979 Euro pro Liter, wie aus Zahlen des ADAC hervorgeht, über die die Deutsche Presse-Agentur berichtete. Bereits am Dienstag war E10 kurzzeitig auf 1,995 Euro gefallen.

Der Tagesdurchschnitt für E10 lag am Dienstag bei 2,041 Euro und damit 4,3 Cent unter dem Wert der Vorwoche. Gegenüber dem 13. Oktober beträgt der Rückgang elf Cent. „Die Spritpreise entwickeln sich aktuell deutlich rückläufig, was vor allem auf den wesentlich geringeren Ölpreis zurückzuführen ist“, teilte der ADAC mit.

Diesel kostete am Dienstag im Schnitt 2,26 Euro pro Liter. Die Lücke zwischen beiden Kraftstoffen liegt damit bei fast 22 Cent. Üblicherweise ist Diesel wegen der niedrigeren Besteuerung billiger als Benzin. Der Tankrabatt-Tracker des Ifo-Instituts kommt für die Woche vom 28. Oktober bis 3. November bei Diesel auf eine Weitergabe von 9,7 Cent, bei Superbenzin dagegen auf 17,4 Cent.

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