„Keinerlei moralischen Kompass“: Warum Tarantino zwei Schauspielerinnen feuerte

Tarantino erzählt in einem neuen Buch, warum er Mélanie Laurent und Isabelle Huppert entließ. Nur eine der beiden kehrte für „Inglourious Basterds“ zurück.

Der US-Regisseur Quentin Tarantino hat die Schauspielerinnen Mélanie Laurent und Isabelle Huppert vor den Dreharbeiten zu „Inglourious Basterds“ (2009) entlassen. Das sagt er in Jay Glennies Buch „The Making of Quentin Tarantino’s Inglourious Basterds“, das am 10. November erschienen ist, das US-Magazin People veröffentlichte Auszüge.

Tarantino entließ Mélanie Laurent: „furchtbar“

Laurent spielt im Film die französische Kinobesitzerin Shosanna Dreyfus. Bei der Leseprobe mit dem gesamten Ensemble sei sie durchgefallen, sagt Tarantino. Ihr Auftritt sei „furchtbar“ gewesen, deshalb habe er sie gefeuert. „Furchtbar“ sei sogar noch zu viel des Lobes gewesen. („Mélanie Laurent’s table read was terrible. It wasn’t good enough to be terrible.“)



Die Leseprobe sei für ihn der aufregendste Tag der Vorproduktion. Es sei der Moment, in dem er dem Film am nächsten komme.

Laurent bekam die Rolle der Shosanna zurück

Danach rief Laurent ihn an. Laut Buch erklärte sie, es sei ihr damals nicht gut gegangen. Sie werde selbst nach Deutschland fliegen (der Film entstand unter anderem im Studio Babelsberg), sich ein Hotel nehmen und warten, bis er sie wiedersehe.



Tarantino ließ sich darauf ein und wollte „von vorn anfangen“, mit einer Bedingung: drei Tage Proben, danach werde er entscheiden, ob sie seine Shosanna sei. Laurent überzeugte ihn und bekam die Rolle zurück. Ohne das Buch hätte er nie wieder an die Leseprobe gedacht, sagt Tarantino. Für ihn sei Laurent Shosanna.

Isabelle Huppert ersetzt durch Maggie Cheung

Huppert war als Madame Ada Mimieux besetzt, die Shosanna in Paris aufnimmt. Nach Tarantinos Schilderung kam sie nicht zur Leseprobe. Außerdem habe es Probleme mit ihrem Vertrag gegeben, der sich immer wieder verzögert habe. Er habe sie entlassen und stattdessen Maggie Cheung besetzt. Eine Stellungnahme Hupperts liegt nicht vor.



Grundsätzlich gelte für ihn: Wer besetzt sei und bei der Leseprobe fehle, dem schulde er einen Sch... („I don’t owe you jack s...!“). Auch der für die Rolle des Private Butz vorgesehene Schauspieler sei nicht gekommen, deshalb ging die Rolle an Sönke Möhring.

Cheungs Szenen aus „Inglourious Basterds“ geschnitten

Cheungs Szenen als Madame Mimieux fehlen im fertigen Film. Tarantino schnitt sie heraus, weil sie dem Publikum seiner Meinung nach zu viel erklärten. Eine Einblendung „Vier Jahre später“ und Shosannas Hinweis auf das Erbe von ihrer Tante hätten gereicht.



„Ich habe keinerlei moralischen Kompass, wenn es um die Besetzung von Rollen geht“, sagte Tarantino. „Wenn es nicht passt, passt es nicht. Ich bin ihnen gar nichts schuldig. Ich schulde meinem Film die besten Schauspieler, die ich finden kann. Punkt.“

Weltpremiere in Cannes, 321 Millionen Dollar Einspiel

„Inglourious Basterds“ feierte im Mai 2009 bei den Filmfestspielen von Cannes Weltpremiere. Christoph Waltz wurde dort als bester Darsteller ausgezeichnet. Im August 2009 kam der Film in die Kinos und spielte weltweit rund 321 Millionen US-Dollar ein.

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