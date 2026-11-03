Die erste Lohnerhöhung gilt in Berlin ab September, in Brandenburg ab Oktober 2026. Auch die Ausbildungsvergütungen steigen ab September in zwei Stufen.

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Die Beschäftigten im Einzelhandel in Berlin und Brandenburg erhalten rückwirkend höhere Löhne und Gehälter.

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Für rund 220.000 Beschäftigte im Einzelhandel in Berlin und Brandenburg gibt es einen neuen Tarifabschluss. Die Gewerkschaft Verdi und der Handelsverband Berlin-Brandenburg einigten sich am Montag in der dritten Verhandlungsrunde auf höhere Löhne und Gehälter. Die erste Erhöhung um drei Prozent gilt rückwirkend, 2027 folgen weitere zwei Prozent.

Unterschiedliche Termine für Berlin und Brandenburg

In Berlin steigen die Entgelte rückwirkend zum 1. September 2026, in Brandenburg zum 1. Oktober. Die zweite Erhöhung tritt in Berlin am 1. Juni 2027 und in Brandenburg am 1. Juli in Kraft. Beide Tarifverträge laufen 25 Monate, in Berlin bis Ende Juni 2028 und in Brandenburg bis Ende Juli 2028.

Mindeststundenlohn steigt auf 14,90 Euro

Für die Beschäftigten in den unteren Lohngruppen steigt der tarifliche Mindeststundenlohn in Berlin rückwirkend ab September auf 14,20 Euro und im Januar 2027 auf 14,60 Euro. Ab Juni 2027 beträgt er 14,90 Euro. In Brandenburg gelten die erste und die letzte Stufe jeweils einen Monat später.

Mehr Geld auch für Auszubildende

Auch die Ausbildungsvergütungen steigen. Im ersten Ausbildungsjahr werden ab September 2026 monatlich 1100 Euro gezahlt, im zweiten 1210 Euro und im dritten 1340 Euro. Ab September 2027 erhöhen sich die Beträge auf 1120, 1230 beziehungsweise 1380 Euro.

Verdi und Handelsverband bewerten Einigung

Verdi-Verhandlungsführerin Conny Weißbach erklärte, besonders wichtig sei die eigenständige Anhebung der niedrigsten Tariflöhne gewesen. Die Beschäftigten sollten nicht allein von einer Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns profitieren.

Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, verwies auf die erheblichen Belastungen der Unternehmen. Die Abschlüsse gäben ihnen Planungssicherheit für die kommenden zwei Jahre.

Mit der Einigung in Berlin und Brandenburg ist die diesjährige Tarifrunde im deutschen Einzelhandel abgeschlossen. Beide Länder waren die letzten noch offenen Tarifgebiete.

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