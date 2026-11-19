Ein ID.3 läuft auf einer Montagelinie im Werk von Volkswagen in Zwickau.

Volkswagen fordert in der anstehenden Tarifrunde eine Nullrunde bei den Entgelten für die Jahre 2027 und 2028. Außerdem sollen die Beschäftigten auf bisherige Sonderzahlungen und Zulagen verzichten. Das teilte der Autobauer am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit.



Konkret will VW die tarifliche Zusatzvergütung in Höhe von 27,5 Prozent des durchschnittlichen Monatsverdienstes streichen, die von Beschäftigten auch in sechs zusätzliche freie Tage umgewandelt werden können. Auch die monatliche tarifliche Zulage von 167 Euro soll nach den Vorstellungen des Unternehmens entfallen.

Pläne für 35-Stunden-Woche

Darüber hinaus fordert Volkswagen eine deutliche Flexibilisierung der Wochenarbeitszeit. Die bisherige tarifliche Regelarbeitszeit von 35 Stunden soll künftig je nach betrieblicher Auslastung angepasst werden können – „ohne Entgeltausgleich nach oben und mit proportionaler Entgeltanpassung nach unten“, heißt es in der Mitteilung.

Das Unternehmen begründet seine Forderungen mit dem gestiegenen Kostendruck. Zollbarrieren, ein schrumpfender chinesischer Markt und der zunehmende Wettbewerb in Europa belasteten Volkswagen. Die 2024 vereinbarten Kostenmaßnahmen reichten deshalb nicht mehr aus, erklärte der Konzern.

Tarifrunde betrifft rund 130.000 Beschäftigte

Die Tarifverhandlungen beginnen am 24. November in Emden. Der Haustarifvertrag gilt nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) für rund 130.000 Beschäftigte an neun deutschen Standorten. Dazu gehören unter anderem Wolfsburg, Hannover, Emden und Zwickau.



Volkswagen hatte bereits Ende September zehn Tarifverträge vollständig oder teilweise gekündigt, wie dpa berichtet. Der Konzern plant dem Bericht zufolge zudem, rund 12.000 weitere Stellen abzubauen. Das käme zu den bereits vereinbarten 35.000 Stellen hinzu, die bis Ende des Jahrzehnts wegfallen sollen.

IG Metall fordert fünf Prozent mehr Lohn

Die IG Metall fordert in der Tarifrunde hingegen fünf Prozent mehr Entgelt. Die Gewerkschaft verweist laut dpa auf gestiegene Lebenshaltungskosten und die bereits erbrachten Einschnitte der Beschäftigten. Die letzte Entgelterhöhung habe es im Mai 2024 gegeben.

Vor Beginn der Verhandlungen zeichnet sich damit ein schwieriger Tarifkonflikt ab. Die Beschäftigten bereiteten sich bereits auf Arbeitsniederlegungen vor, berichtet die dpa. Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 15. Dezember in Zwickau angesetzt. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember, danach sind Warnstreiks möglich. (mit dpa)

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