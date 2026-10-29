Taschen, die mehr können: Das sind unsere It-Bags der Saison

Schlüssel und Lippenstift zu transportieren reicht diesen Taschen nicht: Sie wollen mitspielen, mitschreiben und selbst zum Gesprächsstoff werden.

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Der Herbst und Winter bietet reichlich Gelegenheit, schöne Taschen auszuführen. Die Abende sind länger, die Einladungen häufiger, und spätestens beim dritten Dinner der Woche wünscht man sich ein Accessoire, das selbst etwas zum Gespräch beiträgt. Unsere fünf Fundstücke bieten dazu reichlich Gelegenheit.

Prada Cleo: Hundertundein Tupfen

Prada wurde 1913 in Mailand als Lederwarenmanufaktur gegründet. Seit Miuccia Prada in den 70er Jahren die kreative Führung des Hauses übernahm, verbindet Prada Intellektualität und (Pop-)Kultur mit Stil.



So auch diesen Winter: Prada setzt für seine Holiday-Kampagne 2026 auf Nostalgie, wie man sie aus alten Zeichentrickfilmen kennt: Kaminfeuer, Märchenwald und Mäuse, die gefleckte Loafer herbeitragen. Die Szenen wurden von Hand gezeichnet, unter der Leitung des Animators John Pomeroy. Glen Luchford fotografierte dazu unter anderem Sadie Sink und Maya Hawke; Licht und Perspektive sind auf die Illustrationen abgestimmt.

Prada Cleo: Hierfür sind keine Hunde gestorben, versprochen! © Prada

Perfekt dazu passt diese Version der Cleo, die in Weiß und Schwarz gepunktet an den Film „101 Dalmatiner“ erinnert. Vorn sitzt das emaillierte Dreieckslogo, geschlossen wird sie mit einem Magnetverschluss; innen verbergen sich Nylonfutter und ein Einsteckfach. Ob sich darin Mäuse verstecken? Sehen Sie am besten selbst nach.

Prada. Modell Cleo in Dalmatinermuster, erhältlich für etwa 2600 Euro.

Furla Iride: Auf Hochglanz gebracht

Das italienische Familienunternehmen Furla gibt es seit 1927. Für Herbst und Winter 2026 hat sich die Marke Rom vorgenommen: Die Kollektion begleitet die Furla-Frau durch ein langes Wochenende in der Ewigen Stadt. Die Tasche soll dabei ausdrücklich kein Statussymbol sein, sondern Farbe und Präsenz symbolisieren. Die Farbpalette ist einem Strauß Wildblumen nachempfunden, was im Winter deutlich mehr Mut verlangt als im Mai.

Salbeifarbene Tasche statt Salbeitee: Die neue Iride Mini Hobo in der Farbe Winter Sky. © xx

Neu in dieser Saison ist die Iride Mini Hobo aus Glossy Leather. Ihre weiche Trapezform bekommt durch die glänzende Oberfläche Tiefe. Wer dem Berliner Novembergrau etwas entgegensetzen will, nimmt Winter Sky, einen Himmel in Salbeigrün, wie es ihn nicht einmal über Rom gibt. Furla.



Furla Iride Mini Hobo, Glossy Leather in Winter Sky, erhältlich ab 235 Euro.

Cult Gaia: Pasch zum Hauptgang

Jasmin Larian hat Cult Gaia 2012 in Los Angeles gegründet, das erste Produkt waren Blumenkränze. Bekannt wurde die Marke mit der Bambustasche „Ark“, die als It-Bag der Instagram-Ära gilt. Dass hier eine Tasche zum Spielen entsteht, überrascht kaum: Larians Vater ist Spielzeugmanager, seine Firma hat die Bratz-Puppen erfunden.

Cult Gaia „Backgammon Bag“: Das Spiel ist eröffnet! © Cult Gaia

Cult Gaia: Außen Tasche, innen Spielbrett. © Cult Gaia

Geschlossen ist „The Backgammon Clutch“ eine Abendtasche aus Leder im Farbton Luwak, mit einem Riemen voller Kunststeine. Klappt man sie auf, liegt ein Backgammon-Brett aus Leder vor einem, die Spielsteine reisen in einem kleinen Staubbeutel mit. Bevor Sie jetzt die Gastgeberin zu einer Partie herausfordern: Der Hauptgang geht vor.



Cult Gaia. The Backgammon Clutch, Leder, Farbe Luwak, erhältlich für 935 Euro.

Ferragamo Cara: Ziehharmonika in Navy

Salvatore Ferragamo war vor allem Schuhmacher, 1936 erfand der Italiener den Keilabsatz. Die Herbst-Winter-Kollektion 2026 stammt von Maximilian Davis. Mit ihr kommt die Cara, eine neue Taschenform, die in dieser Saison erstmals auf dem Laufsteg zu sehen war. Ordnung ist das halbe Leben, um die andere Hälfte kümmert sich der Gancini-Verschluss.

Die neue Ferragamo Cara: Ein sofortiger Klassiker für den Herbst. © OK

Das Besondere spielt sich innen ab: Eine Ziehharmonika mit drei Falten gibt der Tasche ihr skulpturales Profil und schafft zugleich mehr Platz. Jedes Exemplar besteht aus mehr als 100 Einzelteilen und wird in rund zehn Stunden Handarbeit gefertigt. Es gibt die Cara in glattem Kalbsleder, Aal- und Alligatorleder.

Ferragamo, Cara Bag, Größe XS, glattes Kalbsleder in Schwarz, erhältlich für etwa 2500 Euro.

Montblanc Writing Traveler: Schreibtisch mit Henkel

Montblanc begann 1906 mit Schreibgeräten; das Meisterstück folgte 1924. Eine Aktentasche, die dem Schreiben unterwegs Platz einräumt, ist für die Marke also keine abwegige Idee. Artistic Director Marco Tomasetta hat die Writing Traveler als tragbares Schreibzimmer entworfen. Man könnte auch sagen: als Tasche für Menschen, denen ein Einfall zu schade für die Rückseite eines Kassenbons ist.

Das Erstlingswerk schreibt sich so fast von selbst: Mit der Montblanc Writing Traveler Schreibmappe. © Albert Bauer Companies

Für diese Sonderedition ist die Briefcase aus bronzegetöntem, laminiertem Glattleder mit Sfumato-Effekt gefertigt. Die große Fronttasche öffnet sich zu Fächern für Notizbuch, Schreibgeräte, Uhr und ein kleines Lederaccessoire, etwa eine Geldbörse. Innen wartet die eigentliche Überraschung: ein illustriertes Futter mit Tieren des winterlichen Waldes. So wird aus dem Griff zum Stift für einen Moment ein Blick ins Bilderbuch.

Montblanc. Writing Traveler Briefcase, bronzegetöntes laminiertes Glattleder mit Sfumato-Effekt, etwa 3100 Euro.

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