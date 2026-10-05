Der 39-jährige Enrico J. soll im Dezember 2025 ein Zelt eines Obdachlosen angezündet haben. Die Polizei sucht nun nach ihm.

Die Berliner Polizei fahndet mit einem Foto nach einem Tatverdächtigen. Der 39-jährige Enrico J. soll am 6. Dezember vergangenen Jahres im Bereich der Spinnerbrücke im Ortsteil Nikolassee (Bezirk Steglitz-Zehlendorf) das Zelt eines obdachlosen Mannes angezündet haben.



Er soll dabei gewusst haben, dass sich der Mann schlafend in dem Zelt befand. Zuvor soll es Streitigkeiten gegeben haben, die der Beschuldigte provoziert haben soll.

Der 39-Jährige soll sich nach der Tat weiter in der Nähe des brennenden Zelts aufgehalten haben, um sich zu versichern, dass dieses auch tatsächlich weiterbrennt. Anschließend soll er vom Tatort geflüchtet sein. Der Mann im Zelt wurde jedoch wegen des Rauchgeruchs wach und konnte sich schließlich aus dem brennenden Zelt retten, bevor es vollständig ausbrannte. Die Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

Der Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: circa 181 cm groß

schlanke Gestalt

Narben an der rechten Augenbraue und am Hinterkopf

hört auf die Spitznamen „Loan“, „Alain“ und „Iggi“

Die Ermittler fragen: Wer kennt Enrico J. und kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Wer kann Angaben zu etwaigen Kontaktpersonen des Enrico J. machen?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben zu Enrico J. machen?

Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamts unter der Rufnummer (030) 4664-966211 oder per E-Mail an oeffentlichkeitsfahndungen@polizei.berlin.de entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache können Hinweise gegeben werden. Bitte sprechen Sie Enrico J. nicht an und treten Sie nicht an ihn heran! Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.

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