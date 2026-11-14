Taxifahren in Berlin ist nicht mehr – außer, man ist Millionär

Irgendwo habe ich neulich gelesen, dass ein großer Teil der Bevölkerung des Weströmischen Reiches nichts von der Eroberung der Ewigen Stadt durch die Germanen mitbekam, noch bis ins 6. Jahrhundert hinein.

Erst als die Straßen und Brücken nicht mehr ausgebessert wurden, als die Aquädukte plötzlich kein Wasser mehr führten, wurde den Leuten klar, das etwas Einschneidendes passiert sein musste. Vielleicht schlappte dann auch mal eine Rotte von Goten oder Vandalen durchs Stadtbild, um der Katastrophe pro forma ein Gesicht zu verleihen. Doch insgesamt scheint der Untergang einer jahrhundertealten Lebensweise erstaunlich schleichend und unspektakulär vonstatten gegangen zu sein.

Ich war jung und hatte das Geld

Warum ich das gerade jetzt hier erzähle? Keine Ahnung, für mich als brotlosen Künstler gilt selbstverständlich das Gleiche wie für die Gäste meiner tschechischen Stammkneipe: Politické rozhovory zakázány, sprich: Politische Gespräche verboten. Aber nein, jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte mich über eine rein kulturelle Form des Niedergangs beschweren, über das Aussterben meiner liebsten Dienstleistung neben der Gastronomie.

Früher, also vor zehn oder fünfzehn Jahren, endete so gut wie jeder meiner Abende gleich. Nachdem ich auf der Bühne oder an einem Tresen kraft meiner Wassersuppe brilliert hatte, rief ich ein Taxi herbei, ließ mich verschmitzt in den Fond fallen und durch die nächtliche Stadt nach Hause kutschieren. Ich war jung und hatte das Geld. Beziehungsweise konnte man damals noch für ein Pfund von Kreuzberg bis in den Wedding fahren, und zwar inklusive eines saftigen Trinkgelds.

Heute ist alles anders, was nicht nur an den steigenden Kosten liegt. Taxifahrten sind etwa 50 Prozent teurer geworden, ganz unabhängig davon, dass mein Gehalt sich nicht um 50 Prozent erhöht hat. Das ist jedoch nicht mein Problem, denn für Luxus muss man halt blechen. Mein Problem ist die komplette Aufhebung der Barrierefreiheit. Natürlich kann man noch immer eine Taxe auf der Straße heranwinken oder am Taxistand in selbige einsteigen, zum Glück. Aber versuchen Sie mal dieser Tage, ein Taxi per Telefon zu bestellen.

Was früher keine zwanzig Sekunden dauerte, weil man einem menschlichen Wesen am anderen Ende der Leitung den gewünschten Abholungsort mitteilte und damit hatte es sich, läuft heute in etwa so ab: „Herzlich willkommen, ich bin Ihre AI-Bestellannahme. Möchten Sie sofort fahren oder vorbestellen?“

„Ja.“



„Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden.“



„Ja!“



„Alles klar. Wo möchten Sie abgeholt werden?“



„Kantstraße 152.“



„Sehr gern. Wenn Sie sofort abgeholt werden möchten, sagen Sie jetzt: sofort.“



„Sofort.“



„Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden.“



„Sofort!“

Ich könnte jedes Mal heulen angesichts von so viel Unvermögen. Oder wie Lawrence Durrell einmal schrieb: „Mit dem gleichen Erfolg könnte man Haferschleim in eine Gitarre gießen.“ Einmal wollte ich mich selbst mit einem Scherz aufmuntern, als ich vor der Tür eines bekannten Technoclubs wieder dazu gezwungen war, mehrmals JA und SOFORT in den Hörer zu brüllen. Als die Türsteherin sich mit wissender Miene umwandte und fragte, ob ich versuche, ein Taxi zu rufen, sagte ich: „Nein, das war meine Freundin.“ Der Scherz kam nicht besonders gut an.

Nicht lukrativ genug

Nun höre ich schon die neunmalklugen Ratschläge. Bestell dir doch ein Uber, das ist ja auch viel billiger! Wenn ich so etwas höre, geht mir sofort das Messer im Sack auf. Abgesehen davon, dass Uber oder Bolt und wie sie alle heißen inzwischen fast genauso teuer wie reguläre Taxidienste sind, kommt man sich nach einer Fahrt mit diesen Anbietern tausendmal gelackmeiert vor. Am Steuer sitzen unmotivierte Stoffel, die sich nur im äußersten Notfall zu einer Begrüßung herablassen, um dann im Anschluss während der gesamten Reise laut zu telefonieren oder einen mit gottlos schlechter Musik zu beschallen.

Mir ist freilich klar, warum das so ist. Denn wenn ich so beschissen bezahlt werden würde wie diese Jungs, hätte ich auch keinen Bock, mir ein Bein auszureißen. Die Konkurrenz der alten Taxiunternehmen mag günstiger sein, doch dabei geht auch jeder Zauber verloren. Die Fahrt gestaltet sich für alle Beteiligten zu einer würdelosen Situation, in der man sich unweigerlich fragt: Wie konnte es nur so weit kommen?

Leider ist auch das Reisen mit dem normalen Taxi unerfreulich geworden. Betrugsmaschen, die ich bisher nur aus Prag oder Jerusalem kannte, greifen langsam auch hier um sich. Zum Beispiel die Behauptung des Fahrers, er könne aus irgendeinem unerfindlichen Grund den Taxameter nicht einschalten und müsse deshalb einen (astronomischen) Festpreis verlangen. Oder die strikte Weigerung, bestimmte Strecken zu bedienen. Einmal saß ich mit meinem Kind bereits auf der Rückbank, als der Fahrer uns aufforderte, wieder auszusteigen, weil es ihm nicht lukrativ genug war, vom Wedding nach Prenzlauer Berg zu fahren.

Immerhin führte dies dazu, dass sich der Fahrer im dahinter wartenden Wagen auf unsere Seite schlug. Er war empört über das Verhalten seines Kollegen, er stieg aus und lieferte sich mit ihm einen immer lauter werdenden, auf Türkisch geführten Streit, um uns im Anschluss gratis ans Ziel zu fahren. Es gibt also noch Ehre in diesem Beruf.

Und natürlich will ich mein Herumgezicke nicht in dieser deprimierenden Form hier stehen lassen. Denn neulich waren drei Freunde aus München zu Besuch. Wir fuhren mit dem Taxi zum Frühschoppen ins ferne Charlottenburg und am Nachmittag wieder zurück. Und auf beiden Fahrten wurden wir von wahren Engeln chauffiert: junge, aufgeweckte Kerle, beide aus dem Orient zugezogen, die sich an unserer zunehmend lustigen Konversation beteiligten, ohne dabei aufdringlich zu sein. In beiden Fällen fühlte es sich nach dem Zahlen so an, als würden wir einen neu gewonnenen Freund verabschieden.



Es gibt also noch Hoffnung für uns, auch wenn an allen Ecken und Enden die Fundamente zu brennen scheinen wie damals im kollabierenden Römischen Reich.

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