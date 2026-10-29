Tödlicher Unfall auf der Torstraße: Taxifahrer stirbt bei Zusammenstoß

Ein Taxifahrer ist in der Nacht zu Mittwoch bei einem Verkehrsunfall gestorben. Eine weitere Person wurde verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß der Taxifahrer kurz nach 0 Uhr auf der Torstraße mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.
Dabei sei der Mann so stark verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Person im anderen Fahrzeug wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.
Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist laut Polizei bisher unklar. Weitere Angaben zu den Beteiligten machte sie nicht. Die Beifahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Offenbar soll der Mann unter Alkoholeinfluss gestanden haben, die Polizei bestätigte dies bisher nicht.
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