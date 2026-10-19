Jonathan Anderson hat Taylor Swift schon für ihre Hochzeit eingekleidet. Jetzt entwarf der Dior-Designer für sie eine Robe aus Plissee und Kristallen.

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Wir legen uns fest: Das ist der beste Red-Carpet-Look, den Taylor Swift bisher getragen hat. Die 36-jährige Pop-Sängerin erschien am Sonnabend auf der Academy Museum Gala in Los Angeles in einer maßgeschneiderten Robe von Dior - ein handwerkliches Meisterwerk voller Glanz und Glam.



An Pailletten, Glitzer und großen Roben hat es in ihrer Karriere nie gemangelt. Dieses Kleid aber ist anders: zart und erwachsen, ohne dass es seine Verspieltheit verliert.

Plissee, Kristalle und eine Schleife

Erst einmal zum Kleid selbst. Es ist trägerlos und hat einen leichten Herzausschnitt. Feines Mikroplissee legt sich um den Oberkörper und formt ein Mieder wie aus einem Guss. Die Farbe liegt irgendwo zwischen Eisblau und Graublau und passt sich somit optimal an Swifts blaue Augen an.

Das graublaue trägerlose Kleid fließt in feinem Plissee bis zum Boden herab. © Dior

In den Falten sitzen Kristalle, mittig auf der Brust befindet sich eine Schleife aus Kristallen, von der ein schimmerndes Band nach unten fällt. Dazu kommen angedeutete Hüftpolster, die an historische Panier-Röcke erinnern. Darunter fällt ein weiter plissierter Rock bis zur Schleppe hinab.

Im Rokoko des 18. Jahrhunderts trugen Frauen unter ihren Kleidern einen Reifrock, den Panier. Er ließ das Kleid vor allem an den Hüften weit zur Seite abstehen. © Artokoloro/Imago

Stylist Joseph Cassell Falconer kombinierte Schuhe von Aquazzura und Haute Joaillerie von Chopard: Ohrringe aus Platin mit 32,40 Karat Diamanten, einen Goldring und ein Diamantarmband. Swift trug ihren Bob in lockeren Wellen und halb hochgesteckt, dazu zartrosa Lippen.

Der Designer hinter dem märchenhaften Kleid

Der Designer des Kleides, Jonathan Anderson, hat auch das Kleid entworfen, in dem Swift am 3. Juli Travis Kelce geheiratet hat. Fotos davon gibt es bis heute nicht. Umso mehr wirkt diese Robe wie ein kleiner Blick hinter den Vorhang.



Ob das Brautkleid so oder so ähnlich aussah, weiß nur eine Handvoll Menschen. Die Spekulationen dürften trotzdem nicht so schnell abebben.

Seit Juli dieses Jahres sind der Popstar und der Football-Spieler verheiratet. Ihre Hochzeit wird bis heute sehr geheim gehalten. © Cover-Images/Imago

Das Kleid kommt außerdem nicht aus dem Nichts. Es knüpft nahtlos an Andersons Frühjahr/Sommer-Kollektion 2027 an, die Dior im September im Pariser Jardin des Tuileries gezeigt hat.



Dort gab es Romantik, Bewegung und Pastelltöne in Hülle und Fülle: fließende Plisseekleider mit Panier-Aufsätzen in Puderblau und Rosa. Für den roten Teppich hat Anderson die Hüftpolster sanfter gemacht und die Schleife mit Kristallen besetzt.

Andersons Frühjahr/Sommer-Kollektion für 2027 war Romantik pur. Einige der Silhouetten erinnern sehr an Swifts Kleid für die Academy Museum Gala. © Xinhua, Abacapress/Imago

Der Nordire, früher bei Loewe und mit seinem eigenen Label JW Anderson bekannt geworden, leitet seit 2025 die Damen- und Herrenmode sowie die Haute Couture von Dior. Feine Chiffon-Lagen, Falten, Schleifen und ein hoher handwerklicher Anspruch prägen dabei seine Handschrift.

Handarbeit bis ins Detail: In den Dior-Ateliers wird das Mikroplissee Falte für Falte in Form gebracht und mit Kristallen besetzt. © Sophie Carre

Die Met Gala des Westens

Der Anlass hätte kaum passender sein können. Die Academy Museum Gala gilt in den USA als „Met Gala des Westens“. In diesem Jahr fand sie zum sechsten Mal statt, im Academy Museum of Motion Pictures, das seinen fünften Geburtstag feiert.

Geehrt wurden Regisseur John Carpenter, Charlize Theron und Colman Domingo. Den Vorsitz hatten unter anderem Steven Spielberg und Tom Ford. Der Abend brachte mehr als 14 Millionen Dollar für Ausstellungen, Bildungsprogramme und Filmvorführungen des Museums ein.

Zustimmung wird geprüft...

Swift war allerdings nicht nur als Gast da. Zum Abschluss stand sie auf der Bühne und sang unter anderem „I Knew It, I Knew You“ aus „Toy Story 5“. In Hollywood wird der Song bereits als Oscar-Kandidat gehandelt.



Ehemann Travis Kelce fehlte übrigens: Er bereitete sich auf das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Los Angeles Chargers vor, das am vergangenen Sonntag stattfand.

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