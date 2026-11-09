Technik für die Katz? Diese Haustier-Gadgets machen nicht nur ihren Haltern Spaß

Ein Hund auf Abwegen, eine Katze mit Futterplan? Wir haben Gadgets für Haustiere ausprobiert und zeigen, was taugt – und was nur Herrchen und Frauchen begeistert.

Zehn Millionen Hunde und 15,7 Millionen Katzen leben in Deutschland. Kein Wunder, dass die Hightech-Industrie die Vierbeiner als potenzielle Kundschaft für sich entdeckt hat: Tracker erfassen Standort, Bewegung und Schlaf, Kameras verteilen Leckerlis und das Katzenklo reinigt sich mittlerweile ganz von allein.



Mittlerweile nutzen laut einer Umfrage des Branchenverbandes Bitkom bereits 57 Prozent der Frauchen und Herrchen diese smarten Helfer für ihre tierischen Mitbewohner. Doch lohnen sich die Geräte wirklich oder sind sie nur Hightech-Spielereien?



Wir haben fünf Gadgets für Haustiere ausprobiert und verraten, was ihren Haltern wirklich hilft – und welche Geräte für die Katz sind.

1. Satellai Collar Go (80 Euro)

Der Teufel ist ein Eichhörnchen – zumindest für Hundebesitzer. Denn die Tierchen animieren die Vierbeiner zum Jagen, und schon verbringt man seinen Abend damit, den entlaufenen Kleinwildjäger zu suchen. Der Collar Go hilft hier immens. Der Tracker wird ans Halsband geklemmt, ortet den Hund und schickt die Position per Mobilfunk an eine App. Im Live-Modus aktualisiert sich der Standort alle zwei bis drei Sekunden. Verlässt der Hund eine selbst gezeichnete Zone, schlägt die App Alarm.



Zusätzlich protokolliert das Gerät Aktivität und Schlaf, und warnt, wenn der Hund häufig den Kopf schüttelt – oft ein Zeichen für eine nahende Ohrenentzündung. Ein kräftiges LED-Licht am Tracker hilft, den Hund im Dunkeln sichtbar zu machen. Doch damit nicht genug: Per „Doggie-Talkie“ spricht man live zu dem Tier und auf einem NFC-Chip können Kontaktdaten gespeichert werden, sollte das Tier doch mal entkommen.

Der Satellai Collar Go ist ein toller Such-Assistent – insgesamt aber ein teures Vergnügen. © Satellai

Die App wirkt zwar etwas kleinteilig, bietet aber eine spannende Funktion: Ein KI-Chat liefert Informationen zu den erfassten Daten und kann sogar einfache Rückfragen beantworten. Der Akku des Trackers soll bis zu fünf Tage lang halten. Im oben beschriebenen Live-Modus geht der Energiespeicher aber deutlich schneller zur Neige. Da ist die Batterie teils schon nach einigen Stunden leer.



Weiteres Ärgernis: Der Collar Go besteht auf ein Abo, das je nach Laufzeit zwischen sechs und zehn Euro monatlich kostet. Ohne Abo verweigert die App nicht nur Ortung und Funk, sondern auch alle anderen Funktionen.



Fazit: Such-Assistent für Davon-Läufer und Gesundheitstracker für Daheim-Sitzer – insgesamt aber ein teures Vergnügen.

2. Furbo 360° Hundekamera (159 Euro)

Was macht eigentlich der Hund, wenn niemand zu Hause ist? Die Furbo 360° beantwortet die Frage in brillanter HD-Bildqualität. Die Kamera ist auf einem Drehsockel montiert und folgt dem Tier so automatisch durchs Wohnzimmer. Auf Wunsch kann der Besitzer Bildausschnitte vergrößern und dank einer Nachtsicht-Funktion klappt die Überwachung des Vierbeiners selbst im Dunklen.



Lautes Bellen wird über eine App als Push-Nachricht gemeldet und wer mag, kann per Lautsprecher und Mikrofon mit seinem Hund plaudern.

Für besonders aufgeregte Herrchen und Frauchen: die Furbo 360° Hundekamera © Furbo

Die bei Hunden beliebteste Funktion dürfte die Leckerli-Kanone sein, die kleine Snacks quer durchs Zimmer schießen kann. Ins Magazin passen bis zu 100 dieser kleinen Pellets. Tierpädagogisch ist dieses Leckerli-Feuerwerk jedoch fragwürdig: Denn hat ein Hund erst gelernt, dass er für lautes Bellen mit einem Snack aus der Kamera belohnt wird, wird er sich nicht mehr entspannt in eine Ecke legen.



Weitere Schwäche: Für den vollen Funktionsumfang der Furbo-Kamera ist ein Abonnement notwendig. Für monatlich 6,99 Euro kann man das Videomaterial in der Cloud speichern und bekommt zusätzlich einen Aktivitätsbericht für seinen Vierbeiner. Dazu kommt ein Alarm, sollte sich das Haustier übergeben oder ein anderes Tier im Sucher der Kamera auftauchen. Aber: Wer das Abo gleich beim Kauf abschließt, bekommt die Kamera selbst rund 100 Euro günstiger.



Fazit: Eine Kamera für besonders aufgeregte Herrchen und Frauchen.

3. Petlibro Granary Futterautomat mit Kamera (ca. 120 Euro)

Katzen haben ein erstaunlich sicheres Gespür dafür, wann Fütterungszeit ist. Und sie haben keinerlei Verständnis dafür, wenn ihre Besitzer die nicht einhalten. Der Granary von Petlibro bietet hier Verlässlichkeit. In einen Vorratsbehälter passen fünf Liter Trockenfutter, die in je ca. 10 Gramm portioniert werden können. Wie viel es pro Mahlzeit gibt und wann sich die Futterluke öffnet, kann bequem über eine App eingestellt werden.



Über dem Napf sitzen Kamera, Mikrofon und Lautsprecher: Wer mag, kann sein Tier also beim Fressen beobachten. Bewegungen und Geräusche am Napf werden per App gemeldet und sollte der Strom ausfallen, sorgt eine Batterie dafür, dass sich nur Wlan und Kamera abschalten, der Futterbetrieb aber aufrechterhalten wird.

Futterzeit! Leider ersetzt die Petlibro Granary allerdings nicht den Katzen-Sitter. © Petlibro

Das Gerät weist per App darauf hin, wenn das Futter knapp wird oder sich im Ausgabemechanismus staut. Das passiert bei größeren Futterpellets leider immer wieder. So ist die Granary nicht dazu geeignet, längere Abwesenheiten der Besitzer zuverlässig zu überbrücken, sondern sorgt eher dafür, dass die Futterrationen pünktlich ausgeteilt werden.



Für Mehr-Katzen-Haushalte gibt es den Granary Vision (229 Euro). Sie erfasst mit Künstlicher Intelligenz und einer Waage im Napf, welche Katze wie viel gefressen hat.



Fazit: Perfekt für pünktliche Mahlzeiten – ersetzt aber nicht den Katzen-Sitter.

4. Catit Pixi Smart-Trinkbrunnen (ca. 90 Euro)

Die Vorfahren unserer heutigen Hauskatzen stammen aus der Wüste und haben dort Flüssigkeit vor allem über ihre Beute aufgenommen. Deshalb trinken viele Katzen auch heute noch nur äußerst widerwillig. Der Pixi Smart geht mit fließendem Wasser gegen genetische Trinkfaulheit an. Aus einer Düse plätschert ein verlockender Wasserbogen, ein dreistufiger Filter aus Vlies, Aktivkohle und Ionenaustauscher hält das Wasser sauber und eine UV-C-Lampe soll laut Hersteller 99 Prozent der Bakterien und Viren abtöten.



Dazu gibt es eine Nase im Katzengesicht des Brunnens, die als Nachtlicht genutzt werden kann, die aber auch mit Farbsignalen zeigt, wenn das Wasser ausgeht oder die UV-Lampe arbeitet.

Catit Pixi Smart-Trinkbrunnen - ein witziges Spielzeug, das technisch aber nicht überzeugt. © Catit Pixi

Soweit die Theorie. In der Praxis dauerte es extrem lang, bis sich die App mit dem Brunnen verbunden hat, und während des Betriebs hat sich die Pumpe immer wieder mal ausgeschaltet. Das Filtergehäuse ist nur schwer aus dem Gerät zu entfernen und schon nach ein paar Tagen entstand unter der Edelstahlwanne eine unappetitliche Schmutzschicht.



Fazit: Witziges Spielzeug, das technisch nicht überzeugt und nicht alle Katzen zum Trinken anregt.

5. Whisker Litter-Robot 5 (999 Euro)

Was wie eine kleine Waschmaschine aussieht, löst ein echtes Katzenhalter-Problem: Im Inneren des 75 Zentimeter hohen Geräts sitzt eine drehbare Kugel. Hat die Katze ihr Geschäft verrichtet, dreht sich diese Kugel und siebt dabei Katzenstreu-Klumpen automatisch in eine abgedichtete Schublade mit Aktivkohlefilter. Sensoren stoppen den Vorgang, sobald eine Katze auch nur den Kopf ins Gerät steckt.



Mit Künstlicher Intelligenz unterscheidet der Litter-Robot zwischen festen und flüssigen Hinterlassenschaften, reinigt dann entweder sofort oder wartet etwas, damit größere Streuklumpen entstehen können. Laut Hersteller ist die Schublade groß genug, um die Hinterlassenschaften von bis zu zehn Tagen zu sammeln. Allein wegen des Geruchs sollte man das Material aber nicht so lange marinieren lassen.

Ein Traum aller Katzenhalter wird mit dem Whisker Litter-Robot 5 wahr – wenn auch nicht ganz zuverlässig. © Whisker Litter-Robot 5 - 02

Unsere vierbeinige Testerin hat die automatische Toilette begeistert benutzt. Im Internet gibt es aber auch mehrere Berichte von Katzen, die sich mit dem Gerät partout nicht anfreunden wollten. Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. ist von der ganzen Geräteklasse auch nicht begeistert: Denn die Besitzer dieser Geräte sehen Auffälligkeiten in Kot oder Urin des Tieres nicht mehr.



Unser Tipp: Whisker gewährt 90 Tage Rückgaberecht, die Rücksendung des 13-Kilo-Pakets erfolgt allerdings auf Kosten des Kunden.



Fazit: Ein Traum aller Katzenhalter wird (leider nicht zuverlässig) wahr.

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