Die Störung verlangsamte die Arbeit von Geheimdienstanalysten am NSA-Hauptsitz Fort Meade. Die NSA erklärt, ihre wichtigsten Funktionen seien einsatzfähig geblieben.

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Die NSA ist unter anderem für elektronische Auslandsspionage und den Schutz der Kommunikation von US-Regierungsstellen zuständig.

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Beim US-Geheimdienst NSA war am Dienstag das für den Austausch geheimer Informationen dienende interne Netz NSANet gestört. Die Behörde bestätigte, dass während planmäßiger Wartungsarbeiten vorübergehend einige interne Systeme beeinträchtigt waren. Nach Darstellung der NSA blieben alle für die Arbeit des Geheimdienstes wesentlichen Funktionen vollständig einsatzfähig.

Über NSANet tauschen Mitarbeiter des US-Geheimdienstes vertrauliche Informationen aus. Die NSA ist unter anderem für die elektronische Auslandsspionage, die Abwehr von Cyberbedrohungen und den Schutz der Kommunikation von US-Regierungsstellen zuständig.

Mitarbeiter sollen zeitversetzt zur Arbeit kommen

Am Hauptsitz der Behörde in Fort Meade im US-Bundesstaat Maryland wurde der Arbeitsbeginn für Beschäftigte ohne Notfallaufgaben gestaffelt. Nach einem Bericht von CBS News wollte die NSA damit verhindern, dass sich zu viele Mitarbeiter gleichzeitig an ihren Rechnern anmelden und das beeinträchtigte Netzwerk zusätzlich belasten.

We break: The highly classified network that the National Security Agency uses for its internal communications is down, according to five people familiar with the matter.The network, called NSA Net, allows employees to communicate classified information internally. At this point there is no evidence of a cyberattack, sources said.As the agency works to understand the scope of the problem, it has enacted staggered arrivals for personnel, the sources said.CNN has asked the National Security Agency for comment.https://t.co/UM7iALU0wF — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) November 17, 2026

Die Störung verlangsamte laut der dpa die Arbeit von Geheimdienstanalysten. Einige Aufgaben würden vorübergehend an andere NSA-Standorte in den USA verlagert, berichtete CBS News unter Berufung auf mit der Lage vertraute Personen.

Der Militärstützpunkt Fort Meade blieb dem Bericht zufolge regulär in Betrieb. Zufahrten und allgemeine Einrichtungen seien von den Problemen nicht betroffen gewesen.

NSA verweist auf abgesicherte Systeme

Ein NSA-Sprecher erklärte gegenüber CBS News, die technische Infrastruktur sei mehrfach abgesichert. Damit könne die NSA ihre wichtigsten Aufgaben auch während geplanter Wartungsarbeiten oder bei unerwarteten Störungen weiter erfüllen. Die Einschränkungen hätten die Fähigkeit der NSA, die nationale Sicherheit zu schützen, nicht beeinträchtigt.

Nach Angaben von Personen, die mit dem Vorgang vertraut sind, trat die Störung bei routinemäßigen Softwareaktualisierungen auf. Zwei US-Regierungsbeamte sagten CBS News, es gebe bislang keine Hinweise darauf, dass ein Cyberangriff die Probleme ausgelöst habe. Die genaue technische Ursache blieb zunächst offen.

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