Tee gegen Trübsinn: Hier wird der Afternoon Tea in Berlin luxuriös zelebriert

Scones, Clotted Cream und Champagner gegen den Winterblues: Afternoon Tea in Berlin – von Adlon bis Ermelerhaus, wo man die britische Tradition zelebriert.

Ein bisschen London mitten in Berlin: Der Afternoon Tea im Hotel de Rome lockt auch mit Sandwiches, Scones und Champagner.

Jede Berlinerin und jeder Berliner weiß es nach einem Blick aus dem Fenster: Es ist wieder so weit. Vom goldenen Herbst ist nichts mehr übrig, und das Grau draußen verspricht nur eines: latente Dauermüdigkeit und eine Stimmung, die sich für die kommenden drei, schlimmstenfalls vier Monate wie eine Granitplatte aufs Gemüt legt.

Was also tun, damit der Winterblues nicht die Oberhand gewinnt? Die große Stadt weiß Rat. Warme, helle Orte wie Spas und Saunen helfen, ebenso Spaziergänge durch die vielen Parks oder ausgedehnte Züge durch die Kneipen, wenn der eisige Winter Berlin fest im Griff hat und man sich nur noch wünscht, es möge endlich März werden. Seit einiger Zeit gibt es noch etwas, das die strenge Jahreszeit milder macht: die klassische englische Tea Time.

Eine hungrige Herzogin und die Tea Time

Unsere britischen Freunde wissen, dass man die Zeit zwischen einem ausgedehnten Frühstück und einem späten Abendessen nicht mit einem unnötigen Lunch füllt, sondern mit dem Afternoon Tea überbrückt. Tee trinkt man auf der Insel schon seit dem 17. Jahrhundert mit konsequenter Begeisterung.



Am Hof populär machte ihn die portugiesische Prinzessin Katharina von Braganza, die 1662 König Karl II. heiratete und Tee als Teil ihrer Mitgift mitbrachte. Die eigentliche Tradition des Afternoon Tea ist dagegen jünger, als man vermuten würde. Sie entstand erst in der Viktorianischen Zeit, gegen Mitte des 19. Jahrhunderts.

Anfangs war die Tea Time dem Adel vorbehalten, und sie entsprang schlichtem Hunger. Zurückgeführt wird sie auf Anna Maria Russell, die siebte Herzogin von Bedford und Hofdame Queen Victorias. Weil das Abendessen in der feinen Gesellschaft immer später serviert wurde, klagte sie am Nachmittag über ein „sinkendes Gefühl“. Der Legende nach ließ sie sich deshalb am späten Nachmittag Tee, Butterbrot und etwas Kuchen in ihr Gemach bringen. Belegen lässt sich die Geschichte nicht sicher, schön ist sie aber trotzdem.

Eine hungrige Herzogin: Die Idee der Tea Time geht auf Anna Maria Russell, Herzogin von Bedford, zurück. © Unknown author/wikimedia

Aus dem privaten Imbiss wurde schnell ein gesellschaftliches Ereignis mit großem Charmepotenzial. Die Herzogin, die bis zum Dinner darbte, lud Freundinnen zum gemeinsamen Tee ein. Viele von ihnen verkehrten selbst bei Hofe, und so verbreitete sich die Sitte rasch in den gehobenen Kreisen Großbritanniens und mit etwas Verzögerung im übrigen Empire.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gehörte der Afternoon Tea fest zum Leben der britischen Oberschicht. Die Damen erschienen in eleganter Kleidung. Serviert wurden feine Sandwiches, Scones mit Clotted Cream und Marmelade sowie kleine Kuchen und Gebäck. Auch Queen Victoria übernahm die Tradition und machte sie noch populärer, denn in Fragen von Mode und Etikette galt die Monarchin als Stilvorbild.

Bis heute unterscheidet man zwei Formen. Da ist zum einen der klassische Afternoon Tea, ein leichter Nachmittagsimbiss der Ober- und Mittelschicht. Er wird meist zwischen 15.30 und 17 Uhr serviert und danach nicht mehr, denn gegen 20 Uhr isst man zu Abend. Weil man ihn an niedrigen Salontischen einnahm, hieß er auch „Low Tea“.



Zum anderen gibt es den hierzulande weniger bekannten High Tea, das kräftigere Abendessen der Arbeiterklasse mit warmen Speisen, Brot, Fleisch oder Pasteten, vergleichbar mit unserem Abendbrot oder einer Vesper. Der Name kommt übrigens vom höheren Esstisch und nicht von einer höheren gesellschaftlichen Stellung.

Afternoon Tea im Hotel Ritz, London, England, UK © Dreamstime/imago

Für die meisten Briten ist der Afternoon Tea heute kein Alltag mehr. Man genießt ihn zu besonderen Anlässen, etwa in traditionsreichen Hotels wie dem Ritz in London oder in klassischen Tearooms. Zugleich gilt er weltweit als eines der bekanntesten Symbole britischer Kultur: eine etwas spleenige Tradition, für die das Königreich so berühmt wie beliebt ist.

Eine Etagere mit Sandwiches und frischen Scones

Auch in Berlin schätzt man britische Lebensart und weiß, was der Afternoon Tea in dieser grau-matschigen Jahreszeit wert ist. Mehrere Häuser bieten inzwischen an, sich den langen, freien Nachmittag am Wochenende oder am Freitag mit Tee, Scones, Champagner, Sandwiches, Gebäck und Kuchen zu versüßen, bevor er so ungnädig in den langen, dunklen Abend übergeht.

Ein Klassiker ist das Hotel Adlon Kempinski am Brandenburger Tor. Dort gibt es den Afternoon Tea von Donnerstag bis Sonntag auf der Beletage, mit Blick hinunter auf die Lobby und den berühmten Elefantenbrunnen, begleitet von Klavierklängen. Ein Besuch dauert 90 Minuten und liegt zwischen 14 und 17 Uhr. Die hauseigene Patisserie serviert süße und herzhafte Kreationen, dazu gibt es einen alkoholfreien Cocktail auf Teebasis und bis zu zwei Kännchen Tee.

Einmal britische Lebensart, bitte: Im Hotel de Rome gehören Scones und Sandwiches zum Nachmittagstee. © movingshades

Im Hotel de Rome am Bebelplatz ist die Tea Time nicht ganz neu, seit dem 23. Oktober gibt es sie dort aber wieder: freitags von 16 bis 19 Uhr, samstags und sonntags ab 14 Uhr. Man sitzt im Opera Court, der einstigen Schalterhalle der Dresdner Bank. Ludwig Heim hat das Gebäude 1889 errichtet, bis 1945 war es der Hauptsitz der Bank.



Unter dem historischen Glasdach beginnt der Nachmittag mit einer Teezeremonie und einem Amuse-Bouche. Danach kommt eine Etagere mit Sandwiches und frischen Scones, der Tee wird aus dem Samowar gebrüht, und am Klavier wird Livemusik gespielt.

Im SO/ Berlin Das Stue am Tiergarten, der ehemaligen dänischen Botschaft, lädt man seit dem 1. November freitags bis sonntags von 15 bis 17 Uhr in den Salon des Restaurants Carte Blanche. „Stue“ bedeutet auf Dänisch so viel wie Wohnzimmer, passender könnte der Rahmen kaum sein. Zu Tees des Hauses Althaus gibt es Scones, herzhafte Kleinigkeiten und Pâtisserie mit französischer Handschrift.

Im Hotel de Rome wird der Tee im Samowar gebrüht, dazu gibt es Livemusik vom Klavier. © movingshades

Und dann ist da das wunderbare Ermelerhaus am Märkischen Ufer, dessen Geschichte bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht. Im 18. Jahrhundert wurde es zum Rokoko-Palais umgebaut, und ab 1824 machte der Kaufmann Ferdinand Wilhelm Ermeler es zum Salon für das geistige Berlin. Ursprünglich stand das Haus in der Breiten Straße, 1966/67 wurde es am heutigen Ort originalgetreu wieder aufgebaut.



Zu DDR-Zeiten war es eine Luxusgaststätte nach dem Motto „In ist, wer drin ist“. An ausgewählten Terminen gibt es hier unter Stuck und Kronleuchtern mehr als 20 Teesorten, dazu Pralinen, Scones, Sandwiches und Livemusik am Klavier.

Alle vier Adressen setzen auf luxuriöses Nachmittagsambiente und liegen entsprechend im höheren Preissegment. Im Adlon zahlt man ab 79 Euro pro Person, im Hotel de Rome 70 Euro, Champagner kostet extra. Aber ganz ehrlich: Danach kann man getrost auf ein Abendessen verzichten. Und wer einmal einen Berliner Herbst mit drohendem Winter überlebt hat, greift für jede Zerstreuung gern etwas tiefer in die Tasche. Man macht’s ja nicht alle Tage.

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