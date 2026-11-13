Telekom stellt MagentaTV um: Bei diesen Kunden sind die Aufnahmen bald weg

MagentaTV-Umstellung: Die Telekom migriert Bestandskunden auf MagentaTV 2.0. Was mit Aufnahmen, Receiver MR 401 und Sky passiert – im Überblick.

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Die Telekom stellt Bestandskunden schrittweise auf das neue MagentaTV um. Wer einen alten Festplatten-Receiver nutzt, verliert dabei seine Aufnahmen.

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Über Jahre gesammelt, sauber sortiert, noch nicht angeschaut: Für viele Telekom-Kunden ist die volle Festplatte im Receiver bald nichts mehr wert.



Die Telekom holt ihre Bestandskunden nach und nach auf das neue MagentaTV 2.0. Den Termin legt der Konzern fest, nicht der Kunde. Ein Blick auf den eigenen Receiver verrät aber schon heute, ob man betroffen ist.

Kein Stichtag: So läuft die MagentaTV-Umstellung

Eine Abschaltung an einem festen Datum für alle gibt es nicht. Die Telekom stellt schrittweise um und informiert jeden Haushalt vor seinem persönlichen Termin, wie Chip berichtet.



Plötzlich ohne Fernsehbild soll niemand dastehen, betont die Telekom. Freiwillig ist der Wechsel trotzdem nicht. Laut netzwelt.de soll die alte Plattform komplett verschwinden. Bestandskunden werden auch ohne eigenes Zutun hochgestuft.

Diese Receiver funktionieren nicht mehr

Mit MagentaTV 2.0 laufen die älteren Media Receiver nicht mehr.

Nach Angaben der Telekom gilt das unter anderem für diese Geräte: Media Receiver MR 400 und MR 401

Media Receiver MR 601 Sat

Zweitreceiver MR 200 und MR 201

MagentaTV Box und MagentaTV Box Play

Die Modellbezeichnung steht meist auf der Unter- oder Rückseite des Geräts. Wer Ersatz braucht, bekommt nach Angaben der Telekom vor der Umstellung automatisch ein neues Gerät zugeschickt, etwa den MagentaTV One oder den MagentaTV Stick. Alternativ läuft MagentaTV auch per App, ganz ohne Receiver.

Aufnahmen auf der Festplatte gehen verloren

Wer auf einem dieser Festplatten-Receiver aufgenommen hat, kann die Sendungen nicht ins neue System mitnehmen. MagentaTV 2.0 speichert nur noch in der Cloud.



Eine Übertragung der lokalen Aufnahmen ist nicht vorgesehen, berichtet t3n unter Berufung auf t-online. Gekaufte oder geliehene Filme und Serien bleiben dagegen erhalten.



Das Portal inside-digital.de berichtet sogar, dass bei der Umstellung auch Aufnahmen gelöscht werden, die bereits im Netz lagen.

Cloud-Speicher: 50 oder 100 Stunden, nach 90 Tagen ist Schluss

Im neuen MagentaTV gibt es je nach Tarif 50 oder 100 Stunden Cloud-Speicher. Seit dem 3. Dezember 2025 werden neue Aufnahmen aus lizenzrechtlichen Gründen grundsätzlich 90 Tage gespeichert.



Für ältere Cloud-Aufnahmen gelten die bisherigen Einstellungen weiter. Ein Archiv für die Ewigkeit wie auf der alten Festplatte gibt es nicht mehr.

Sky-Kunden verlieren Aufnahme und Timeshift

Am härtesten trifft es Sky-Abonnenten. Die linearen Sky-Sender laufen nach Angaben der Telekom weiter. Aufnehmen und zeitversetztes Fernsehen funktionieren auf dem neuen MagentaTV-Gerät aber nicht mehr.



Wer das Spiel am Samstag bisher erst abends geschaut hat, muss künftig live einschalten.

Was das neue MagentaTV besser kann

Ein paar Vorteile bringt der Wechsel. MagentaTV 2.0 hat eine individuell anpassbare Startseite, eine bessere Suche und unterstützt UHD-4K sowie Dolby-Ton. Extra zahlen müssen Kunden dafür nicht.

Checkliste: Was Telekom-Kunden jetzt tun sollten

Der MagentaTV-Check Receiver prüfen: Steht MR 400, 401, 601, 200 oder 201 auf dem Gerät, ist man betroffen.

Steht MR 400, 401, 601, 200 oder 201 auf dem Gerät, ist man betroffen. Aufnahmen anschauen: Was auf der Festplatte liegt, sollte vor dem Umstellungstermin geschaut werden. Danach ist es weg.

Was auf der Festplatte liegt, sollte vor dem Umstellungstermin geschaut werden. Danach ist es weg. Telekom-Post lesen: Das Schreiben nennt den persönlichen Termin. Wer es ungelesen wegwirft, wird überrascht.

Das Schreiben nennt den persönlichen Termin. Wer es ungelesen wegwirft, wird überrascht. Altgerät zurückgeben: Gemietete Receiver, die nicht mehr gebraucht werden, sollten gekündigt und an die Telekom zurückgeschickt werden. Am besten im Kundenkonto prüfen, ob die Miete danach wirklich endet.