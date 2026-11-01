Teletext-Aus nach fast 40 Jahren: ProSieben und Sat.1 knipsen Seite 100 aus

ProSieben und Sat.1 stellen Anfang 2027 den Teletext ein. Welche Sender betroffen sind, wie Untertitel künftig gehen und wo es Seite 100 noch gibt.

So sah Videotext im Jahr 2001 aus: Ein Kleinkind greift zur Fernbedienung, auf dem Röhrenfernseher läuft Seite 100 des SFB-BerlinText. Bei ProSieben und Sat.1 ist Anfang 2027 Schluss mit dem Teletext. (Symbolbild)

Wer bei Sat.1 oder ProSieben die Videotext-Taste drückt, bekommt auf Seite 100 gerade eine Abschiedsnachricht zu lesen: „Dieses Teletext-Angebot wird Anfang 2027 eingestellt.“



Nach 38 Jahren Sat.1-Text ist damit bei einer der größten Sendergruppen Deutschlands Schluss. Einen genauen Tag für die Abschaltung nennt ProSiebenSat.1 noch nicht.

Diese sieben Sender schalten den Teletext ab

Das Aus trifft nicht nur die beiden großen Programme. Laut t3n verschwindet der Videotext auf allen sieben Sendern der Gruppe:



Sat.1, ProSieben, Kabel Eins, Sixx, Sat.1 Gold, ProSieben Maxx und Kabel Eins Doku.

Untertitel bei Sat.1 und ProSieben: So geht es künftig

Für viele Zuschauer ist das die drängendste Frage. Bisher holte man sich die Untertitel bei diesen Sendern über eine Teletext-Seite. Diese Seite gibt es bald nicht mehr.



Auf Untertitel verzichten muss trotzdem niemand. Der Sender versichert: „Die Untertitelung fällt nicht weg, sondern lediglich der technische Zugangsweg verändert sich.“



Künftig schalten Sie die Untertitel direkt am Fernseher oder Receiver ein. Je nach Hersteller steckt die Funktion im Menü unter „Untertitel“, „Optionen“ oder „Barrierefreiheit“, manche Fernbedienungen haben eine eigene Taste dafür.



Ob jedes ältere Gerät das kann, ist offen. Wer auf Untertitel angewiesen ist, sollte den neuen Weg deshalb jetzt schon ausprobieren und nicht erst im Januar.

Warum ProSiebenSat.1 den Videotext abschafft

Die Begründung kommt ohne Umschweife. Gegenüber dem Medienmagazin DWDL sagte ein Sendersprecher: „Das Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer an unseren Teletext-Angeboten tangiert gegen Null.“ Joyn habe den Videotext als Infoquelle längst abgelöst.



Nur hat der Konzern kräftig nachgeholfen. Schon im Januar 2025 flogen Nachrichten und Sport aus dem Angebot, stattdessen gab es Verweise auf Online-Seiten wie ran.de. Übrig blieben Programmhinweise und Werbung für Joyn.



Wer einen Dienst erst leer räumt, muss sich über leere Seitenaufrufe nicht wundern. Konkrete Nutzungszahlen oder Kosten legt ProSiebenSat.1 laut inside digital übrigens nicht vor.

Umfrage: Junge Leute nutzen den Teletext am häufigsten

Eine Umfrage zeichnet ein anderes Bild als der Sender. Im September 2024 befragte das Institut Innofact für das Vergleichsportal Verivox 1002 Menschen. 49 Prozent gaben an, den Videotext zu nutzen, 16 Prozent regelmäßig.



Ausgerechnet bei den 18- bis 29-Jährigen lag die regelmäßige Nutzung mit 23 Prozent am höchsten. 61 Prozent der Nutzer schauten auch bei Privatsendern rein.



Die Einschränkung: Die Umfrage stammt aus der Zeit vor den Kürzungen und gilt für alle Sender, nicht nur für ProSiebenSat.1.

Quoten-Seite 880 und Gewinnspiele fallen weg

Mit dem Teletext verschwindet eine Seite, die TV-Fans jeden Morgen angesteuert haben: Seite 880 mit den Einschaltquoten vom Vortag samt Top 5 aller Sender. Das Portal fernsehserien.de rechnet nicht damit, dass es diese Zahlen anderswo gratis gibt.



Gewinnspiele laufen künftig über die Website gewinnarena.de, das Programm steht bei Joyn.

Sat.1 war Teletext-Pionier im Privatfernsehen

ARD und ZDF hatten den Videotext am 1. Juni 1980 gestartet. Sat.1 zog 1988 als Pionier unter den Privatsendern nach, ProSieben folgte 1994.



Anfang der 2000er-Jahre nutzten mehr als 40 Millionen Menschen in Deutschland den Teletext, der Sat.1-Text zählte damals zu den besonders erfolgreichen Angeboten.

Teletext bei ARD und ZDF: Hier gibt es ihn weiter

Wer an Seite 100 hängt, findet sie weiterhin bei den Öffentlich-Rechtlichen. Der ARD-Text läuft mit aktuellen Nachrichten weiter, mehrere Dritte Programme übernehmen inzwischen seine Inhalte.



Auch dort wird gespart. Das ZDF hat zuletzt Sportnachrichten und Börsenkurse gestrichen, der Bayerische Rundfunk seinen eigenen Videotext ganz eingestellt.

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