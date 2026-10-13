Auf einer Baustelle ist ein schwerer Stahlträger abgestürzt und hat einen Mann unter sich begraben. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei ermittelt.

Die Baustelle in Berlin-Tempelhof, auf der am Dienstag ein Arbeiter von einem herabstürzenden Stahlträger tödlich verletzt wurde.

Bei einem schweren Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Berlin-Tempelhof ist am Dienstagnachmittag ein Bauarbeiter ums Leben gekommen. Der Mann wurde von einem herabstürzenden Stahlträger getroffen und darunter eingeklemmt. Trotz eines Großeinsatzes der Rettungskräfte starb er noch an der Unfallstelle.



Das Unglück ereignete sich gegen 14.45 Uhr. Nach ersten Informationen sollte der Stahlträger mithilfe eines Stahlseils oder einer Kette angehoben werden. Dabei soll die Befestigung gerissen sein, woraufhin der schwere Träger abstürzte und den Arbeiter traf.

Nach dem tödlichen Arbeitsunfall in Tempelhof: An der abgesperrten Baustelle wird die Ursache des Unglücks untersucht. © Axel Billig/Pressefoto Wagner

Zahlreiche Rettungskräfte rückten zur Baustelle aus. Auch ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten dem eingeklemmten Mann jedoch nicht mehr helfen.



Notfallseelsorger kümmerten sich vor Ort um Augenzeugen des Unglücks. Die Polizei und das zuständige Amt für Arbeitsschutz haben Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.



Wie es zum Versagen der Befestigung kommen konnte, muss nun geklärt werden. Nähere Angaben zur Identität und zum Alter des Verstorbenen lagen zunächst nicht vor.

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