Händler könnten nach der Sperrung eines Shops über andere Shops weiterverkaufen. Bei einer endgültigen Feststellung von Verstößen droht Temu eine Geldbuße in Millionenhöhe.

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Die EU-Kommission wirft dem chinesischen Onlinehändler Temu vor, nicht ausreichend gegen illegale und unsichere Produkte auf seiner Plattform vorzugehen. Die Produktkontrollen seien mangelhaft, Angebote würden unzureichend geprüft und Sanktionen gegen Händler seien nicht wirksam genug, teilte die Kommission am Dienstag mit.



Damit verstoße Temu nach vorläufiger Einschätzung gegen das europäische Gesetz über digitale Dienste (DSA). Sollte die Kommission den Verstoß endgültig feststellen, droht dem Unternehmen eine weitere Geldbuße von bis zu sechs Prozent seines weltweiten Jahresumsatzes.

Die Ermittler bemängeln insbesondere, dass Temu nur für wenige Produktgruppen Prüfberichte zur Produktsicherheit verlangt. Selbst diese Nachweise würden häufig nicht kontrolliert. Produkte mit erhöhtem Risiko wie Elektronik und Kosmetik prüfe Temu nicht vorrangig auf ihre Sicherheit. Auch auf die Ergebnisse von Stichproben reagiere das Unternehmen nicht konsequent genug.

Händler können Sperren umgehen

Nach Einschätzung der Kommission kontrolliert Temu vor allem die Angaben zu den angebotenen Produkten, statt deren Sicherheit ausreichend zu prüfen. Zudem sei die Zahl der Mitarbeiter, die Angebote kontrollieren, nicht im gleichen Maße gewachsen wie das Sortiment.

Auch das Vorgehen gegen Händler, die wiederholt gegen Vorschriften verstoßen, hält Brüssel für unzureichend. Temu sperre einzelne Shops, gehe aber nicht wirksam genug gegen deren Betreiber vor. Diese könnten deshalb nach einer Sperrung über andere Shops weiterverkaufen. Maßnahmen gegen wiederholte Verstöße würden häufig zu spät ergriffen.

Temu widerspricht diesen Feststellungen. Das Unternehmen investiere erheblich in die Einhaltung der Vorschriften und beschäftige entsprechende Fachkräfte, erklärte ein Sprecher. Die bestehenden Kontrollen würden das Risiko illegaler Angebote wirksam verringern. Temu kündigte an, die Vorwürfe zu prüfen und gegenüber der Kommission Stellung zu nehmen.

Bereits 200 Millionen Euro Strafe

Es ist nicht das erste Verfahren der EU-Kommission gegen die zum Konzern PDD Holdings gehörende Handelsplattform. Bereits im Mai 2026 verhängte Brüssel eine Geldbuße von 200 Millionen Euro gegen Temu, weil das Unternehmen die Risiken durch den Verkauf illegaler Produkte nicht ausreichend bewertet hatte.

Im Oktober akzeptierte die Kommission einen Maßnahmenplan, mit dem Temu diesen früheren Verstoß beheben soll. Dazu gehören eine umfassendere Risikobewertung und die Überprüfung, wie wirksam die Maßnahmen gegen illegale Angebote sind.

Die neuen Vorwürfe betreffen dagegen die konkreten Schutzmaßnahmen auf der Plattform. Das DSA verpflichtet große Onlineplattformen, Risiken durch rechtswidrige Waren und Inhalte zu erkennen und wirksam zu begrenzen.

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