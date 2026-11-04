Der chinesische Technologiekonzern Tencent hat am Mittwoch sein neues KI-Modell Hy4 vorgestellt. Das Unternehmen aus Shenzhen will damit leistungsfähige KI anbieten und zugleich das Risiko verringern, dass sie für Cyberangriffe oder gefährliche biologische Forschung missbraucht wird. Dafür wurden nach Unternehmensangaben bestimmte Trainingsdaten ausgeschlossen.
Tencent zufolge wurde Hy4 mit Informationen zur Abwehr von Cyberangriffen trainiert. Dazu gehören das Erkennen und Beheben von Sicherheitslücken. Material zur gezielten Ausnutzung solcher Schwachstellen sei dagegen herausgefiltert worden.
Modell soll öffentlich verfügbar werden
Tencent will Hy4 in den kommenden Tagen zum Herunterladen freigeben. Nutzer könnten die KI dann auf eigenen Rechnern betreiben und nach ihren Bedürfnissen verändern, ohne auf die Server des Unternehmens angewiesen zu sein.
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Das birgt Risiken. Wie die in Hongkong erscheinende South China Morning Post unter Berufung auf Sicherheitsexperten berichtet, können bei solchen frei verfügbaren KI-Modellen eingebaute Schutzmechanismen entfernt werden. Der Hersteller kann dann nicht mehr kontrollieren, wer das Modell verwendet und wofür.
Wie Reuters berichtet, hatten KI-Programme von Tencent im Oktober bei Tests anderer Modelle unerwartet Informationen beim Kartendienst Amap des Konkurrenten Alibaba abgerufen. Tencent erklärte, seine Hunyuan-KI-Modelle, zu denen auch Hy4 gehört, seien daran nicht beteiligt gewesen.
Hy4 verarbeitet erstmals auch Bilder
Hy4 kann nach Unternehmensangaben erstmals Bilder auswerten, komplexe Diagramme analysieren und Software über grafische Benutzeroberflächen bedienen.
Die Modellfamilie umfasst laut South China Morning Post 770 Milliarden Parameter, gegenüber 295 Milliarden beim Vorgänger Hy3. Tencent setzt Hy4 bereits in seiner Bürosoftware WorkBuddy ein.
Auch andere chinesische KI-Unternehmen versuchen, die Sicherheitsrisiken frei verfügbarer Modelle zu begrenzen. Der Pekinger KI-Entwickler Moonshot AI hatte nach Reuters-Angaben bereits im Oktober Maßnahmen ergriffen, damit sein jüngstes Modell weniger leicht für Hackerangriffe eingesetzt werden kann.
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