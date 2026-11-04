Tencent will mit gezielt ausgewählten Trainingsdaten den Missbrauch seiner KI begrenzen. Hy4 soll leistungsfähig bleiben und künftig auch auf eigenen Rechnern laufen.

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Das Logo des chinesischen Technologiekonzerns Tencent auf der Finanztechnologiemesse Hong Kong FinTech Week

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Der chinesische Technologiekonzern Tencent hat am Mittwoch sein neues KI-Modell Hy4 vorgestellt. Das Unternehmen aus Shenzhen will damit leistungsfähige KI anbieten und zugleich das Risiko verringern, dass sie für Cyberangriffe oder gefährliche biologische Forschung missbraucht wird. Dafür wurden nach Unternehmensangaben bestimmte Trainingsdaten ausgeschlossen.

Tencent zufolge wurde Hy4 mit Informationen zur Abwehr von Cyberangriffen trainiert. Dazu gehören das Erkennen und Beheben von Sicherheitslücken. Material zur gezielten Ausnutzung solcher Schwachstellen sei dagegen herausgefiltert worden.

Modell soll öffentlich verfügbar werden

Tencent will Hy4 in den kommenden Tagen zum Herunterladen freigeben. Nutzer könnten die KI dann auf eigenen Rechnern betreiben und nach ihren Bedürfnissen verändern, ohne auf die Server des Unternehmens angewiesen zu sein.

Das birgt Risiken. Wie die in Hongkong erscheinende South China Morning Post unter Berufung auf Sicherheitsexperten berichtet, können bei solchen frei verfügbaren KI-Modellen eingebaute Schutzmechanismen entfernt werden. Der Hersteller kann dann nicht mehr kontrollieren, wer das Modell verwendet und wofür.

Wie Reuters berichtet, hatten KI-Programme von Tencent im Oktober bei Tests anderer Modelle unerwartet Informationen beim Kartendienst Amap des Konkurrenten Alibaba abgerufen. Tencent erklärte, seine Hunyuan-KI-Modelle, zu denen auch Hy4 gehört, seien daran nicht beteiligt gewesen.

Hy4 verarbeitet erstmals auch Bilder

Hy4 kann nach Unternehmensangaben erstmals Bilder auswerten, komplexe Diagramme analysieren und Software über grafische Benutzeroberflächen bedienen.

Exciting news from Agent Arena: Hy4 by @TencentHunyuan just landed #14 overall. Currently proprietary, but once its weights are released it will tie with Kimi K3.1 Pro for #1 among open models!Across +8.5K real-world, long-horizon agentic sessions from our global community of users, Hy4 delivers +4.7% net improvement and joins the Agent Arena Pareto frontier. At $0.55/task, Hy4 costs about 62% less than Kimi K3.1 Pro (Max) at $1.46/task, and the two models’ scores are within 1 percentage point.This release is a +3.6 percentage pt improvement from Hy4 preview at #25 with +1.1%. In fact, Hy4 improved across all key signals:- Confirmed Success (explicit “yes, that worked” from users): #11 with +8.7% (up from #16 with +4.9%)- Praise vs Complaint (sentiment in user reactions): #18 with +3.8% (up from #24 with +1%)- Steerability (responding to user corrections): #14 with +5.7% (up from #27 with +0.21%)- Bash Reliability (successful shell commands): #20 with +6.2% (up from #41 with -3.1%)Congrats to the @TencentHunyuan team on this release! — Arena.ai (@arena) November 4, 2026

Die Modellfamilie umfasst laut South China Morning Post 770 Milliarden Parameter, gegenüber 295 Milliarden beim Vorgänger Hy3. Tencent setzt Hy4 bereits in seiner Bürosoftware WorkBuddy ein.

Auch andere chinesische KI-Unternehmen versuchen, die Sicherheitsrisiken frei verfügbarer Modelle zu begrenzen. Der Pekinger KI-Entwickler Moonshot AI hatte nach Reuters-Angaben bereits im Oktober Maßnahmen ergriffen, damit sein jüngstes Modell weniger leicht für Hackerangriffe eingesetzt werden kann.

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