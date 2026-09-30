Terror-Pfau in Österreich: Sie schaut durchs Schlafzimmerfenster – und niemand kann sie fangen

Um sechs Uhr früh ist in Buchleiten die Nacht vorbei. Dann schreit sie.



Seit Monaten zieht eine entlaufene Pfauhenne durch den kleinen Ortsteil von Vöcklabruck in Oberösterreich. Die Tierretter, die sie einfangen wollen, sehen dabei bislang ziemlich alt aus.



„Sie hat dort momentan wirklich ein Futterparadies“, sagte Doris-Nicole Eder, Obfrau des Vereins Tierengel Austria Tierrettung, der österreichischen Zeitung Heute. Inzwischen nennt sie den Vogel ihren „kleinen Terror-Pfau von Buchleiten".

Terror-Pfau schaut durchs Schlafzimmerfenster

Buchleiten ist eine Ortschaft der Stadtgemeinde Vöcklabruck, Anfang 2026 lebten dort laut Einwohnerstatistik 371 Menschen. Viel Platz zum Verstecken gibt es also nicht.



Trotzdem taucht die Henne dort und im benachbarten Freileiten immer wieder in fremden Gärten auf. Sie schaue morgens sogar durch Schlafzimmerfenster, rauf mit Katzen und plündere Gemüsebeete, berichtete Eder dem Blatt schon Mitte September.



Woher das Tier stammt, weiß niemand. Rund drei Monate ist es inzwischen unterwegs, ein Besitzer hat sich laut Eder bis heute nicht gemeldet. Die Tierschützer vermuten, dass die Henne ihren Partner verloren haben könnte.

Spiegel in der Falle: der Trick der Tierretter

Der Plan der Tierengel klang durchdacht. In eine große Lebendfalle montierten sie einen Spiegel, dazu sollten Lockrufe eines Pfauenmännchens die Henne anlocken.



Pfaue schauen sich laut Eder „irrsinnig gerne im Spiegel an“. Diese Pfauhenne hat daran offenbar kein Interesse. Der Spiegel-Trick ist bisher gescheitert.



„Wir arbeiten jetzt auf Langzeit“, sagte Eder der Zeitung.

„Kack-Angriff von oben“ auf die Einsatzleitung

Den bisherigen Tiefpunkt der Operation schildern die Tierengel selbst mit viel Selbstironie auf Facebook. Die Henne habe zuletzt zu „unfairen Mitteln“ gegriffen.



Erst setzte sie sich direkt über die Einsatzleitung. Dann folgte ein „präziser Kack-Angriff von oben“. Danach flog sie davon.



Aufgeben wollen die Retter trotzdem nicht. Die Ortschaft liege dem Verein am Herzen, betont Eder. Die Fangaktion geht weiter.

Warum ein Pfau so schwer zu fangen ist

Dass sich die Henne nicht einfach greifen lässt, liegt an ihrer Biologie. Pfaue fliegen weder weit noch hoch, in Bäume kommen sie aber mühelos. Dort verbringen sie laut dem Lexikoneintrag zum Blauen Pfau auch die Nacht, um vor Raubtieren sicher zu sein.



Ein Tier, das nachts in der Baumkrone sitzt und tagsüber zwischen Gärten pendelt, lässt sich mit dem Kescher schlecht überraschen.



Und Pfaue sind laut. Ihre Rufe erreichen nach Angaben des Fachportals Haufe durchaus mehr als 70 Dezibel. Für einen Weckruf vor dem Schlafzimmerfenster reicht das locker.

Pfau-Alarm auch in Niederösterreich

Die Henne aus Buchleiten ist offenbar kein Einzelfall. Nach dem ersten Bericht meldeten sich laut dem Folgebericht des Blattes Betroffene aus Niederösterreich bei den Tierrettern. Auch dort streift ein Pfau herum.



Hinfahren will der oberösterreichische Verein nicht. Tipps zum Einfangen gab es aber schon.

Pfauenlärm: Was Nachbarn in Österreich dulden müssen

Juristisch ist Pfauengeschrei in Österreich übrigens kein Neuland. 2020 wies der Oberste Gerichtshof die Revision eines Mannes zurück, dessen Pfaue auf das Nachbargrundstück eindrangen und dort lärmten (4 Ob 64/20w). Die Unterlassungsurteile der Vorinstanzen blieben damit bestehen.



Wie das Rechtsportal RechtEasy zusammenfasst, zählt dabei nicht allein der gemessene Dezibel-Wert. Auch Tonhöhe, Dauer und Eigenart der Schreie entscheiden darüber, wie lästig der Lärm ist.



Der Haken in Buchleiten: Eine solche Klage richtet sich gegen den Halter eines Tieres. Und genau den gibt es hier nicht – oder er hält sich bedeckt.



Bis die Falle zuschnappt, bleibt den Anrainern deshalb nur eines: früh aufstehen und die Gemüsebeete im Blick behalten. Es steht derzeit Pfauhenne 1, Tierrettung 0.

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