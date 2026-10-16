Tesla holt Ausbaupläne aus der Schublade: Tausende neue Jobs in Grünheide

Während mehrere deutsche Autobauer Stellen abbauen, will Elon Musks Tesla in Grünheide bei Berlin weiter wachsen. Mehr als 3500 zusätzliche Jobs sind geplant.

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Tesla macht beim Ausbau seines Werks in Grünheide bei Berlin wieder Tempo. Noch bis Ende dieses Jahres will der US-Elektroautobauer die zweite Teilgenehmigung für die Erweiterung einreichen. Geplant sind eine neue Produktionshalle und zusätzliche Logistikflächen, sagte eine Tesla-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.



Damit holt der US-Konzern von Elon Musk wieder Pläne hervor, die der Konzern während der schwächeren Nachfrage zunächst auf Eis gelegt hatte. Nun soll die Produktion wieder wachsen – und mit ihr die Belegschaft. Insgesamt sind mehr als 3500 zusätzliche Arbeitsplätze vorgesehen.

Das Land Brandenburg hatte bereits im Juli bestätigt, dass Tesla 3500 neue Stellen schaffen will, um die Autoproduktion auszuweiten und zugleich in die vollständige Batterieproduktion einzusteigen. Ministerpräsident Dietmar Woidke bezeichnete Tesla dabei als größten privaten Arbeitgeber Brandenburgs.

Tesla will 2000 neue Mitarbeiter für die Autoproduktion

Für die Fahrzeugproduktion plant Tesla nach Angaben des Unternehmens rund 2000 zusätzliche Beschäftigte. Die Fertigung soll in zwei Schritten auf 7500 Fahrzeuge pro Woche steigen. Hochgerechnet wären das rund 375.000 Fahrzeuge pro Jahr.

Mehr als 1500 weitere Stellen sind für die Batteriezellfertigung vorgesehen. Tesla will in Grünheide künftig nicht mehr nur Elektroautos montieren, sondern auch Batteriezellen fertigen. In aktuellen Stellenausschreibungen wirbt das Unternehmen bereits gezielt um Ingenieure und Produktionsfachkräfte für die Zellfertigung. Ab 2027 solle in Grünheide „von der Batteriezelle bis zum Elektrofahrzeug“ produziert werden, schreibt Tesla selbst.

Nach Unternehmensangaben arbeiten inzwischen rund 12.600 Menschen in dem Werk. In den vergangenen Monaten seien bereits etwa 2000 Beschäftigte zusätzlich eingestellt worden.

Tesla wächst bei Berlin – deutsche Autobauer streichen Stellen

Damit setzt Tesla einen Gegenpunkt zu großen Teilen der deutschen Autoindustrie. Volkswagen baut seine Belegschaft in Deutschland massiv ab: Bis Ende 2026 sollen rund 19.000 Stellen wegfallen, bis 2030 insgesamt mehr als 28.000.

Auch BMW spart beim Personal. Der Konzern will bis Ende 2027 mehrere Tausend Stellen abbauen, nach Informationen aus dem Unternehmen insgesamt rund 8000 Jobs. Betroffen sind vor allem Verwaltung und Entwicklung, nicht die Produktion.

Mercedes-Benz setzt ebenfalls auf Stellenabbau und Kostensenkungen. Der Konzern hat mit dem Betriebsrat ein Programm für freiwillige Abfindungen vereinbart und will seine Personalkosten deutlich drücken; betriebsbedingte Kündigungen sollen vermieden werden.

Auch Tesla hatte allerdings seine Beschäftigtenzahl in Grünheide zwischenzeitlich reduziert. Anfang 2026 waren einschließlich Leiharbeitern rund 1700 Menschen weniger im Werk beschäftigt als zwei Jahre zuvor. Tesla sprach damals von normalen Schwankungen und bestritt einen systematischen Stellenabbau bei der Stammbelegschaft.

Tesla: Eine Million Autos bleibt vorerst ein Fernziel

Langfristig hält Tesla weiter an seinem bekannten Ziel fest, die mögliche Jahresproduktion in Grünheide von 500.000 auf eine Million Fahrzeuge zu verdoppeln. Dieses Ziel ist allerdings noch weit entfernt.

Zunächst soll die Produktion auf die genannten 7500 Fahrzeuge pro Woche steigen. Auch die ursprünglich vorgesehene Kapazität von 500.000 Fahrzeugen pro Jahr hat das Werk bislang nicht erreicht.

Grünheide soll für Tesla wichtiger werden

Mit der vollständigen Batteriezellfertigung würde Grünheide innerhalb des Tesla-Netzwerks jedoch zusätzlich an Bedeutung gewinnen. Der Konzern sucht bereits Mitarbeiter für Zellmontage, Automatisierung und Produktionstechnik.

Der Ausbau bleibt allerdings an Genehmigungen gebunden. Tesla will zunächst die zweite Teilgenehmigung beantragen; weitere Schritte betreffen anschließend unter anderem den Einbau der Produktionsanlagen. Ob die Nachfrage dauerhaft ausreicht, um auch die deutlich höheren Kapazitäten auszulasten, bleibt jedoch offen.

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