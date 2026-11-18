Die deutsche Autoindustrie hat binnen eines Jahres 42.300 Stellen verloren, Audi will sein nächstes Werk in den USA bauen. Und Tesla? Investiert drei Milliarden Euro in Grünheide.



In einer neuen Halle soll dort ab 2029 das Robotaxi „Cybercab“ vom Band laufen. Für den Ausbau sucht Tesla schon jetzt mehrere Hundert Mitarbeiter. Hinzu kommen 3500 neue Stellen in der Fahrzeug- und Batteriezellfertigung, von denen nach Unternehmensangaben bereits 2000 besetzt sind.



Die IG Metall sieht darin ihre Chance. „Dass jetzt so viel Personal gebraucht wird, eröffnet den Kolleginnen und Kollegen im Werk ganz neue Möglichkeiten, ihre Ansprüche und Vorstellungen von guten Arbeitsbedingungen durchzusetzen“, erklärte Jan Otto, Bezirksleiter der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen in einer Pressemitteilung. Doch geht diese Rechnung auf?