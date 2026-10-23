Tesla kooperiert mit Alipay: Neue Bezahlfunktion im Auto soll chinesischen Markt ankurbeln

Tesla bringt Alipay ins Auto: Fahrer in China sollen Parkgebühren künftig direkt über den Touchscreen bezahlen. Der US-Konzern kämpft dort mit sinkenden Verkaufszahlen.

Der US-Elektroautobauer Tesla steht im wichtigen chinesischen Markt zunehmend unter Druck und reagiert mit Preisnachlässen sowie engeren Kooperationen mit lokalen Technologiekonzernen. Das berichtet die Hongkonger Zeitung South China Morning Post. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres lieferte Teslas Shanghaier Gigafactory – der weltweit größte Produktionsstandort des Unternehmens – nach Daten der China Passenger Car Association 266.204 Fahrzeuge an Käufer auf dem chinesischen Festland aus. Das entspricht einem Rückgang von 12,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Rabatte gegen schwache Nachfrage

Angesichts eines anhaltenden Preiskampfs im Segment der Elektrofahrzeuge gewährte Tesla laut South China Morning Post“ im September erstmals seit Ende 2024 wieder Rabatte auf die in Shanghai gefertigten Fahrzeuge. Ziel sei es, die schwache Nachfrage im Inland anzukurbeln. Der chinesische Markt gilt für Tesla als entscheidend, wird aber von einheimischen Herstellern wie BYD, Xpeng, Nio, Geely und Dongfeng Motor zunehmend dominiert.

Zudem wartet Tesla weiterhin auf die vollständige Zulassung seines Fahrassistenzsystems Full Self-Driving (FSD) in China. Eine überwachte Version wurde dem Bericht zufolge im Mai für zugelassene Testfahrzeuge eingeführt. Für eine landesweite Einführung muss das Unternehmen noch strenge chinesische Vorgaben zur Datenspeicherung im Inland sowie zur Überwachung der Fahrer erfüllen.

Kooperation mit Ant Group

Vor diesem Hintergrund verstärkt Tesla seine Bemühungen, lokal zugeschnittene Funktionen anzubieten. Der Konzern hat nach Angaben von Alipay eine Vereinbarung mit dem chinesischen Finanzdienstleister Ant Group geschlossen, um dessen Bezahldienst in seine Fahrzeuge in China zu integrieren. Der am Dienstag unterzeichnete Vertrag sieht vor, dass Tesla einen von Alipay unterstützten Dienst für intelligentes Parken in seiner chinesischen Flotte einführt. Fahrerinnen und Fahrer könnten damit Parkgebühren direkt über den Touchscreen im Fahrzeug bezahlen. Ein Starttermin oder die betroffenen Modelle wurden nicht genannt. Ant Group ist ein verbundenes Unternehmen der Alibaba Group Holding, zu der auch die South China Morning Post gehört.

Mit dem Schritt zieht Tesla im Markt für vernetzte Dienste nach: Der Alipay-Assistent ist nach Angaben chinesischer Medienberichte bereits in 66 Modellen von 16 Autoherstellern verfügbar und erreicht damit mehr als zehn Millionen Fahrzeuge.

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