Tesla-SpaceX-Fusion im Gespräch: Börsenexperte sagt, was auf Grünheide zukommt

Elon Musk lässt einen Zusammenschluss von Tesla und SpaceX prüfen. Börsenexperte Stefan Riße erklärt, welche Rolle das Werk in Grünheide dabei noch spielt.

Was würde ein Zusammenschluss von Tesla und SpaceX für das Werk Grünheide bedeuten? Was der Börsenexperte Stefan Riße dazu sagt.

Tesla und SpaceX haben unabhängige Sonderausschüsse eingesetzt, die einen möglichen Zusammenschluss prüfen. Das hat Elon Musk am Dienstag bestätigt. Teslas Gigafactory in Grünheide bei Berlin könnte damit künftig zu einem Konzern gehören, der auch Raketen baut und das Satellitennetz Starlink betreibt. Was würde das konkret für Grünheide bedeuten?



„Das reine Autogeschäft von Tesla würde in einem fusionierten Konzern naturgemäß eine geringere Rolle spielen“, sagt der Kapitalmarktstratege Stefan Riße von Acatis Investment auf Anfrage der Berliner Zeitung. KI bekäme mehr Gewicht. Damit würden Tesla-Aktionäre auch zusätzliche Risiken übernehmen.

Für das Tesla-Werk in Grünheide erwartet Riße zunächst allerdings keine größeren Folgen. „Auch wenn die Tesla-Aktie hoch bewertet ist, bleibt Tesla nicht nur Vision, sondern ein handfestes Geschäft, das zuletzt auch in Europa wieder besser lief“, sagt Riße. Insofern würde er sich als Mitarbeiter in Grünheide erst einmal keine Sorgen machen. Nur falls Musk sich finanziell hoffnungslos übernehmen sollte, könnten nach einer Fusion natürlich auch im Automobilbereich Sparrunden notwendig werden. „Davon ist derzeit aber nichts erkennbar – noch hat Musk keine Probleme, Investoren für seine Ideen zu finden.“

Tesla und SpaceX: Musk könnte die Börsenfantasie verlängern

Für Tesla-Aktionäre könnte eine Fusion nach Einschätzung des Strategen attraktiv sein. Die hohe Bewertung des Autobauers beruhe wesentlich auf Musks Versprechen für Robotaxis und vollautonomes Fahren. Seit Jahren bleibe er die Umsetzung dieser Visionen jedoch schuldig, kritisiert Riße.

Irgendwann könnte der Markt Tesla deshalb wieder stärker als Autohersteller bewerten. SpaceX würde Musk neue Zukunftsversprechen liefern.

„Mit der gesamten SpaceX-Geschichte – inklusive Raumfahrt und Rechenzentren im All – kann er diese Phantasie weiter am Leben erhalten und damit auch höhere Bewertungen für den Gesamtkonzern rechtfertigen, in dem eben auch Automobile gebaut werden“, sagt Riße.

Wie Musk beide Unternehmen bereits miteinander verbindet, hat Tesla am 15. Oktober vorgeführt: Bei einer Präsentation auf einem SpaceX-Testgelände in Texas hob ein Roadster-Prototyp mithilfe von Druckluftdüsen kurzzeitig ab. Die dafür eingesetzte Technik entstand in Zusammenarbeit mit SpaceX. Für den Alltag ist dieser fliegende Tesla noch nicht verfügbar. Dennoch zeigt die Vorführung, dass Tesla und SpaceX bereits vor einer möglichen Fusion gemeinsam Technik entwickeln.

Tesla-Anleger würden auch auf Rechenzentren im All setzen

Mit den neuen Geschäftsfeldern würden Aktionäre allerdings auch deren Risiken übernehmen. „SpaceX ist mit seinen geplanten Rechenzentren im Weltraum eine große Wette auf die Zukunft. Diese Risiken müssten die Tesla-Aktionäre künftig mittragen“, sagt Riße weiter.

Im Gegenzug wären sie an Starlink beteiligt. Das profitable Satelliten-Kommunikationsnetz bewertet Riße positiv: Es sei „im Grunde die einzige etablierte Cash-Maschine“, die Musk bisher aufgebaut habe.



Wie fair die Konditionen für die Aktionäre beider Unternehmen wären, hinge nach Einschätzung des Strategen von der konkreten Ausgestaltung ab. Die Bedingungen eines möglichen Zusammenschlusses stehen bislang nicht fest.

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