Drei Milliarden für Grünheide: Elon Musk baut hier bald sein Robotaxi „Cybercab“

Der US-Elektroautobauer Tesla steckt eine Milliardensumme in den Ausbau seines deutschen Standorts. Zunächst soll ein neues Produktionsgebäude entstehen.

Tesla will drei Milliarden Euro in den Ausbau seines Werks im brandenburgischen Grünheide bei Berlin investieren. Damit soll zunächst ein neues Produktionsgebäude errichtet werden, teilte das Unternehmen von Elon Musk mit. Darin sollen später bis zu eine Million sogenannte Cybercabs gefertigt werden – Robotaxis, die Menschen fahrerlos befördern sollen.

„Damit schaffen wir die Grundlage für die weltweit technologisch fortschrittlichste Tesla-Fabrik hier in Grünheide“, hieß es von dem US-Autobauer. Für den Ausbau sucht das Unternehmen nach eigenen Angaben mehrere Hundert neue Mitarbeiter in den Bereichen Bau und Fertigungsplanung.

Baubeginn für 2027 geplant

Der Baubeginn ist laut Tesla für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen, die Produktion soll 2029 anlaufen. Ein Genehmigungsantrag für das Gebäude solle noch in diesem Jahr eingereicht werden und beruhe auf einem Antrag aus dem Jahr 2023 für das Gesamtvorhaben, teilte das Unternehmen mit. Die Investitionssumme von drei Milliarden Euro ist nach Angaben des Konzerns neben dem neuen Produktionsgebäude auch für Nebengebäude und unter anderem eine weitere Abwasserbehandlungsanlage vorgesehen.

Konkurrenz für Waymo und Uber

In Grünheide wird bislang das Tesla-Modell Y gefertigt. Mit dem Robotaxi „Cybercab“, das weder über Lenkrad noch Pedale verfügt, will Tesla den Unternehmen Waymo und Uber Konkurrenz machen, die bereits zahlreiche selbstfahrende Taxis in den USA im Einsatz haben. Für mehr Produktionskapazität für die Robotaxis hatte der Konzern kürzlich angekündigt, die Fertigung seines Cybertrucks in Texas einzustellen. Der Konzern hatte das Fahrzeug 2024 vorgestellt. In Deutschland und der EU hat es bislang keine Zulassung.

Woidke spricht von „starkem Signal“

Aus Brandenburgs Landespolitik kommt Zustimmung. „Das ist ein großer Tag für Brandenburg und ein starkes Signal für den Industriestandort Deutschland“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Die Entscheidung sei „von enormer wirtschaftlicher Bedeutung“. Grünheide werde mit der Investition zu einem noch wichtigeren Standort der internationalen Automobilindustrie.

Brandenburgs Wirtschaftsministerin Martina Klement (CSU) teilte mit: „Drei Milliarden Euro für Grünheide – das ist der absolute Hammer!“ In einer Zeit, in der in Deutschland viel darüber diskutiert werde, wie die Automobilindustrie in die Zukunft geführt werden könne, werde in Brandenburg genau diese Zukunft gebaut. Für viele Menschen in der Region eröffneten sich damit neue Perspektiven, so Klement.

Nachfrage zuletzt wieder gestiegen

Tesla hatte die Ausbaupläne während eines Absatzeinbruchs zunächst auf Eis gelegt und von einer besseren Marktlage abhängig gemacht. Zuletzt zog die Nachfrage nach Angaben des Unternehmens wieder an, auch Beschäftigte wurden gegen den Branchentrend eingestellt. Nach Unternehmensangaben hatte die im März 2022 eröffnete Fabrik im Oktober 12.600 Beschäftigte. Zwischenzeitlich war die Zahl unter 11.000 gesunken. In den vergangenen Monaten seien bereits 2.000 Mitarbeiter zusätzlich eingestellt worden, sagte eine Sprecherin.

Das Unternehmen hatte angekündigt, die Produktion auf 7.500 Fahrzeuge pro Woche zu steigern. Das entspricht rund 375.000 Fahrzeugen im Jahr. Zudem soll die Batteriezellfertigung in Grünheide ausgebaut werden. (mit dpa)

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