Teurer als auf dem Oktoberfest: Schulball verlangt 8,90 Euro für eine Flasche Wasser

Ballkleid gebügelt, Sitzplatzkarte bezahlt, Tisch reserviert. Dann bestellt man eine Flasche Wasser und bekommt eine Rechnung über 8,90 Euro.



Passiert ist das am vergangenen Wochenende im Sparkassensaal von Wiener Neustadt, rund 50 Kilometer südlich von Wien. Ein niederösterreichisches Gymnasium feierte dort seinen Schulball, der Erlös sollte die Maturareise der Abschlussklassen mitfinanzieren.



Öffentlich gemacht hat die Preise die österreichische Zeitung Heute: 8,90 Euro für 0,75 Liter Mineralwasser, 6,80 Euro für einen Toast. Seitdem wird im Netz gestritten.

Wasserpreis: teurer als auf der Wiesn

Auf den Liter hochgerechnet kostete das Ballwasser 11,87 Euro. Auf dem Münchner Oktoberfest 2026 lag der Liter Tafelwasser laut den städtischen Preislisten im Schnitt bei 11,13 Euro.



Ausgerechnet die Wiesn, Synonym für Wucherpreise, ist also billiger als ein Schulball in Niederösterreich. Nur beim Bier bleibt München vorn: Die Maß kostete dort bis zu 15,90 Euro.



Im Drogeriemarkt kostet eine 0,75-Liter-Flasche Vöslauer in Österreich 95 Cent plus Pfand. Welche Marke am Ball ausgeschenkt wurde, ist nicht bekannt. Der Aufschlag liegt jedenfalls beim mehr als Neunfachen.



Noch absurder wird es am Wasserhahn. Laut Arbeiterkammer kosten 1000 Liter Wiener Leitungswasser rund 2,27 Euro. Für den Preis einer Ballflasche flössen also knapp 3900 Liter aus der Leitung, genug für gut 25 volle Badewannen.

Streit um den Tischservice

Auf Facebook kursierte zudem der Vorwurf, die Schüler seien am Umsatz des Caterers nicht beteiligt gewesen. Fürs Servieren an den Tischen seien obendrein 600 Euro verrechnet worden.



Der Catering-Betrieb aus Niederösterreich widerspricht. Dem Blatt zufolge wurden für den Tischservice 300 Euro netto berechnet. Hinzu kamen 484 Euro netto für das optional gebuchte Paket „Eindecken“ mit Gläsern und Tischwäsche.



Das Dementi hat eine Pointe. Zusammengerechnet stehen 784 Euro netto auf der Rechnung, also mehr als die 600 Euro aus dem Facebook-Vorwurf. Der Caterer legt Wert darauf, dass es sich um zwei getrennte Leistungen handelt.

Caterer: „praktisch ein vollständiges Restaurant“

Der Geschäftsführer verweist auf den Aufwand. Man baue für sieben Stunden praktisch ein vollständiges Restaurant auf, mit entsprechend viel Personal. Bezahlt werde das über die Verkaufspreise. Rund 40 Schul- und Maturabälle betreue das Unternehmen pro Jahr.



In Wiener Neustadt habe man nur den Tischservice und die Sektbar betrieben. Disco-Bar und Kaffeebar lagen nach Angaben des Caterers in der Hand der Schülerinnen und Schüler.



Getränke kämen im Schnitt nach drei Minuten an den Tisch, Snacks nach rund sieben. Das Dilemma beschreibt der Betrieb offen: Gäste wollten niedrige Preise, beschwerten sich aber schon über wenige Minuten Wartezeit.

Wasserärger hat in Österreich Tradition

Neu ist der Streit nicht. Schon 1987 beklagten FPÖ-Abgeordnete in einer parlamentarischen Anfrage, dass ein halber Liter Mineralwasser in manchen Wiener Kaffeehäusern 62,50 Schilling koste. Bier gab es ab 30 Schilling.



Umgerechnet sind das rund 4,54 Euro für einen halben Liter, und da ist die Inflation seit 1987 noch gar nicht eingerechnet. Gemessen an den Wiener Kaffeehäusern von damals war Wiener Neustadt beinahe günstig.

Der eigentliche Fehler steckt im Vertrag

Rechtlich ist an 8,90 Euro nichts auszusetzen, solange der Preis auf der Karte steht. Den Ärger verdient deshalb nicht der Caterer allein, sondern die Konstruktion des Abends.



Wer Tischservice bucht, holt sich einen Gastronomen samt Gastronomenpreisen in den Saal. Abschlussklassen und Eltern, auch bei Berliner Abibällen, sollten die Getränkepreise deshalb vor der Unterschrift verhandeln und mit den Karten veröffentlichen.



Ebenso wichtig: klar regeln, welche Bar in die Klassenkasse einzahlt. In Wiener Neustadt verdienten die Schüler an Disco- und Kaffeebar mit, am Wasser vom Tischservice nicht.

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