Studie zum Strompreis: Börsenstrom könnte von 99 auf 166 Euro je Megawattstunde steigen. Was das für dynamische Tarife und Preisgarantien bedeutet.

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Strompreis, Stromsteuer, Netzentgelte: Wie stark teures Gas die Rechnung im Winter treibt, hängt vor allem vom Stromvertrag ab. (Fotomontage)

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Wer einen dynamischen Stromtarif hat, könnte es in diesem Winter als Erster auf der Rechnung sehen. Der Börsenstrompreis in Deutschland könnte zwischen Oktober 2026 und Februar 2027 im Schnitt rund 68 Prozent höher liegen als im Vorjahreswinter.



Das zeigen Modellrechnungen des Energieanalysehauses Montel, über die die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Auftraggeber der Studie ist die Grünen-Bundestagsfraktion.

Börsenstrom: von 99 auf 166 Euro je Megawattstunde

Statt rund 99 Euro je Megawattstunde wären es gut 166 Euro. Umgerechnet steigt der Großhandelspreis von knapp 10 auf fast 17 Cent pro Kilowattstunde. Für Endkunden kommen Steuern, Netzentgelte und Abgaben noch hinzu.



Insgesamt könnten die Großhandelspreise im Winter um bis zu 16 Milliarden Euro steigen. Die Berechnungen seien ausdrücklich keine Preisprognose, heißt es.

Warum der Gaspreis den Strompreis treibt

Der Gaspreis in Europa hat sich binnen eines Jahres mehr als verdoppelt. Der Referenzpreis für November lag bei gut 85 Euro je Megawattstunde. Als Hauptursache gelten die Folgen des Iran-Kriegs und die weitgehende Blockade der Straße von Hormus.



An der Strombörse bestimmt das teuerste Kraftwerk, das gerade noch gebraucht wird, den Preis für alle. Im Winter sind das häufig Gaskraftwerke.



Je mehr Wind- und Solarstrom ins Netz fließt, desto weniger zählt der Gaspreis. Kritisch wird es bei einer Dunkelflaute: An dunklen, windstillen Tagen müssen Gaskraftwerke die Lücke füllen.

Stromvertrag prüfen: Wen die Mehrkosten treffen

Wie viel bei Haushalten ankommt, hängt vor allem vom Vertrag ab.

So stark sind Stromkunden betroffen Dynamische Tarife: Der Preis folgt der Börse, höhere Großhandelspreise landen direkt auf der Rechnung.

Verträge mit Preisgarantie: Der Arbeitspreis bleibt bis zum Ende der Garantie stabil. Viele Garantien klammern Steuern und Abgaben allerdings aus.

Grundversorgung und Verträge ohne Garantie: Versorger kaufen meist langfristig ein, Erhöhungen kommen eher verzögert. Sie müssen vorab angekündigt werden, dann gilt ein Sonderkündigungsrecht.

Ein Blick in die Vertragsunterlagen lohnt sich jetzt: Wann endet die Preisgarantie? Wer im Winter ausläuft, sollte rechtzeitig Angebote vergleichen.



Mit dynamischem Tarif lässt sich gegensteuern. Waschmaschine, Trockner oder E-Auto am besten nachts oder in windreichen Stunden laufen lassen, dann ist Börsenstrom oft günstiger.

Grüne: „Die Stromsteuer ist dagegen ein Witz“

Grünen-Energiepolitiker Michael Kellner sagte zu den Ergebnissen: „Teures Gas ruiniert auch den Strompreis. Die Stromsteuer ist dagegen ein Witz.“



Er fordert einen schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien und von Stromspeichern. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) wirft er vor, diesen Ausbau auszubremsen. Nur wenn Strom aus Erneuerbaren und Speichern Gas verdränge, sänken die Preise langfristig.

Stromsteuer sinkt 2027 – mit Haken

Die schwarz-rote Bundesregierung will die Stromsteuer 2027 für alle Verbraucher senken. Die Mindereinnahmen von gut fünf Milliarden Euro sollen über geringere Ausgaben für die Ökostromförderung ausgeglichen werden.



Das klingt paradox, folgt aber einer einfachen Rechnung: Je teurer der Börsenstrom, desto weniger muss der Staat Wind- und Solarbetreibern zuschießen. Hohe Großhandelspreise finanzieren die Entlastung so ein Stück weit mit.

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