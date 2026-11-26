Unwetter in den USA: Die Überreste des städtischen Piers von Pacifica werden bei Springfluten von hohen Wellen umspült.

Ausgerechnet zu einem der wichtigsten Feiertage in den Vereinigten Staaten droht ein schweres Unwetter die Reisepläne von Millionen Amerikanern durcheinanderzubringen. Bereits am Mittwoch kam es landesweit zu erheblichen Behinderungen im Flugverkehr. An der US-Ostküste warnen die Behörden vor heftigen Sturmböen, Überschwemmungen und Stromausfällen. Mehrere Bundesstaaten haben für die betroffenen Regionen den Notstand ausgerufen.



In New York trafen die Verantwortlichen eine historische Entscheidung: Die traditionelle Thanksgiving-Parade der Kaufhauskette Macy’s, die in diesem Jahr zum 100. Mal stattfinden sollte, wurde wegen der Wetterprognosen kurzfristig auf Samstag verschoben. Wie die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) berichtet, ist es das erste Mal in der Geschichte der Veranstaltung, dass die Parade verlegt werden muss.

Die Reisewelle zu Thanksgiving beginnt auf den Flughäfen der USA: Reisende ziehen ihr Gepäck auf Rollen über einen Gehweg vor dem internationalen Flughafen Salt Lake City. © Charles-McClintock Wilson/imago

Thanksgiving-Parade in New York erstmals wegen Unwetters verschoben

Dabei waren die Vorbereitungen für das Großereignis bereits in vollem Gange. Am Mittwoch wurden auf der Upper West Side in Manhattan die berühmten riesigen Ballonfiguren aufgeblasen. Wenige Stunden später mussten die Mitarbeiter die Luft wieder ablassen.



New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani begründete die Entscheidung mit der Sicherheit der Teilnehmer und Zuschauer. Die erwarteten Sturmböen seien so stark, dass Äste abbrechen und Stromleitungen beschädigt werden könnten. Die Parade soll nun am Samstag um 8.30 Uhr Ortszeit beginnen. Die Ballonfiguren werden nach Informationen des US-Senders ABC News am Freitagnachmittag erneut aufgeblasen.



Nur während des Zweiten Weltkriegs war die Parade in den Jahren 1942 bis 1944 vollständig ausgefallen. Damals wurden Gummi und Helium für die Kriegswirtschaft benötigt.



Auch in Philadelphia fällt der traditionelle Thanksgiving-Umzug durch die Innenstadt aus. Stattdessen soll es eine Fernsehsendung mit einem Teil der ursprünglich vorgesehenen Künstler geben, wie der Philadelphia Inquirer berichtet.

Thanksgiving-Parade in New York City wegen schlechten Wetters verschoben: Helfer rollen einen großen, in sich zusammenfallenden Cartoon-Ballon zusammen. © Susan Stava/imago

Mehr als 6500 Flüge verspätet: Unwetter trifft auf Thanksgiving-Reisewelle

Das Unwetter trifft die USA mitten in einer der verkehrsreichsten Wochen des Jahres. Nach einer Prognose des amerikanischen Automobilclubs AAA werden zwischen dem 24. und 30. November rund 81,5 Millionen Amerikaner mindestens 80 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt unterwegs sein.



Davon reisen voraussichtlich 72,9 Millionen mit dem Auto und knapp sechs Millionen mit dem Flugzeug. Trotz eines leichten Rückgangs gegenüber dem Vorjahr liegt das Reiseaufkommen damit nahe dem bisherigen Rekordniveau.

Nach Daten des Flugverfolgungsdienstes FlightAware, über die Business Insider berichtet, waren am Mittwoch mehr als 6500 Flüge innerhalb der USA oder mit amerikanischen Flughäfen als Start- oder Zielort verspätet. Rund 160 Verbindungen wurden gestrichen.



Bereits in den ersten Stunden des Donnerstags wurden rund 300 weitere Flugausfälle registriert. Große Fluggesellschaften wie Delta Air Lines, United Airlines und American Airlines ermöglichten ihren Kunden für bestimmte Verbindungen vorsorglich gebührenfreie Umbuchungen.

Schwerer Küstensturm: New York und New Jersey rufen Notstand aus

Mehr als 80 Millionen Menschen zwischen Georgia und Massachusetts waren am Mittwoch von Unwetterwarnungen wegen starker Winde betroffen, wie ABC News berichtet. Für New York rechnen die Behörden mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 105 Kilometern pro Stunde. Besonders gefährlich ist das Zusammentreffen des Sturms mit außergewöhnlich hohen Gezeiten. In einigen tiefer gelegenen Küstenvierteln könnte das Wasser nach Einschätzung der Behörden bis zu 75 Zentimeter hoch stehen.



Die Stadtverwaltung von New York rief die Bevölkerung dazu auf, Reisen am Donnerstagnachmittag und -abend möglichst zu vermeiden. Für diesen Zeitraum werden die schwersten Auswirkungen des Unwetters erwartet.



New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul erklärte für die Metropole und mehrere umliegende Landkreise den Notstand. Auch New Jerseys Gouverneurin Mikie Sherrill rief für sämtliche 21 Landkreise ihres Bundesstaates den Notstand aus. An der Küste könnten Sturmböen von mehr als 110 Kilometern pro Stunde auftreten.

Technische Pannen und hohe Ticketpreise belasten US-Flugverkehr zusätzlich

Die Unwetter treffen den amerikanischen Flugverkehr nach mehreren gravierenden technischen Störungen in den vergangenen Wochen.



Am 13. November hatte der Ausfall eines Routers zu Kommunikationsproblemen bei der amerikanischen Flugsicherung und damit zu einer fast fünfstündigen landesweiten Störung geführt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters waren davon mehr als 18.000 Flüge und rund eine Million Passagiere betroffen. Wenige Tage später kam es auch bei United Airlines und Delta Air Lines zu technischen Problemen.



Hinzu kommen deutlich gestiegene Reisekosten. Nach Angaben des Automobilclubs AAA müssen Passagiere für einen Inlandsflug mit Hin- und Rückreise über Thanksgiving durchschnittlich 800 US-Dollar bezahlen. Das sind 17 Prozent mehr als im vergangenen Jahr.



Die hohen Ticketpreise hängen laut Reuters auch mit den gestiegenen Kerosinkosten infolge des Krieges der USA und Israels gegen den Iran zusammen.

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