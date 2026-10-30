The Naughty Chapter: Romance und Romantasy im Regal

Maxi Schwabe führt in Schöneberg eine Buchhandlung, in der es nur New-Adult- und Romance-Titel gibt. Die haben eine große Leserschaft. Was empfiehlt sie?

Seit diesem Sommer hat Berlin eine Buchhandlung, die auf Romance, also Liebesromane und New-Adult-Titel, spezialisiert ist. The Naughty Chapter lockt in Schöneberg mit rosa Regalen und präsentiert Bücher mit auffälligem Farbschnitt als Hingucker. Wir fragen die Inhaberin Maxi Schwabe: Welche Bücher empfehlen Sie gerade am liebsten?

Maxi Schwabe: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn New Adult und Romance ist ein sehr weites Feld mit jeder Menge Subgenres.



In der herkömmlichen Literaturkritik oder dem alteingesessenen Buchhandel sieht man vielleicht zuerst den Farbschnitt oder eine bestimmte Sorte Helden, aber das ist schon sehr unterschiedlich. Wenn also Kundinnen in den Laden kommen, versuche ich im Gespräch herauszufinden, in welche Richtung das Interesse geht. Ich taste mich nach und nach heran.



Da gibt es zeitgenössische Stoffe, es gibt das Romantasy-Genre, womit man in die Fantasy-Welt abtaucht, und ein großer Bereich sind die Spicy-New-Adult-Bücher, die den Liebesroman neu interpretieren.

Bücher voller Liebe

Wenn jemand zum Beispiel gern erwachsene Fantasy lesen will, schlage ich „Spark of the Everflame“ von Penn Cole vor. Das spielt in einer Welt, in der es sterbliche Menschen gibt und solche, die von den Göttern abstammen. Im Zentrum steht Diem, eine junge Frau, die mit ihrer Familie in einem Dorf wohnt. Leute wie sie gehören eher zu den Unterdrückten, während die mit den magischen Kräften ihre Macht ausspielen.



Diems Mama ist Heilerin, und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass die eines Tages spurlos verschwindet. Damit setzt sich die ganze Geschichte in Gang: Diem sucht nach ihr und stößt auf Rätsel über Rätsel.

Ein Buch, das man vielleicht schon deshalb lesen sollte, weil die Verfilmung so erfolgreich ist – „Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe“ von Ali Hazelwood –, gibt es auch mit dem englischen Titel „The Love Hypothesis“. Die Autorin hat einfach eine schöne Art zu schreiben, klug und romantisch.



Und diejenigen, die Hazelwood schon kennen und mehr Lust auf Liebesgeschichten haben, denen zeige ich die Bücher von Emily Henry, „Funny Story“ zum Beispiel oder „Book Lovers“. Wenn man es so richtig spicy mag, dann rate ich zu Sara Cates „Salacious Players’ Club“-Reihe. Aber keine Sorge, das sind alles Green Flags, die da rumlaufen – stets einvernehmlicher Sex.

The Naughty Chapter. Goltzstraße 3, 10781 Berlin-Schöneberg

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