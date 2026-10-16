The Strokes in der Berliner Uber Arena: Das Echo einer längst vergangenen Zukunft

Beim Betreten der Bühne in der Berliner Uber Arena um kurz nach 21 Uhr scheint Julian Casablancas einem dystopischen Großstadtnoir entsprungen: Langmantel und Autohandschuh, unter Höllendröhnen tritt eine der Wirklichkeit entrückte Frontfigur ins Blaulicht.



Seit einiger Zeit verweigert der Sänger von The Strokes seinem Publikum den Blickkontakt, das Gesicht verdecken Sonnenbrillen, vorzugsweise besonders kantige Modelle – es ist eine Ästhetik der Abschottung. Auch an diesem Donnerstagabend hat sich der Sänger hinter dunkelschwarzen Gläsern verschanzt. So bleibt als einzige Verbindung: seine Stimme.



Um die hatte es kürzlich allerhand Wirbel gegeben. Auf der vor wenigen Wochen erschienenen Studioplatte „Reality Awaits“ klang Casablancas durch groteske Autotune-Effekte plötzlich wie ein Roboter im Stimmbruch. Diese Stilisierung einer Entfremdung, sie durchzieht schon das erste Konzertstück, eine federleichte Weltfluchtgroteske namens „Going Shopping“.

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Gerahmt wird diese digitale Dissoziation beim Berlin-Konzert von einem hinreißend-hypnotischen Bühnenbild, von Laserstrahlen und Lichtpyramiden. Die Szenerie wirkt, als hätten Sciencefiction-Regisseure der Achtziger im Verbund mit Gamingshow-Requisiteuren der Neunziger die Kommandozentrale eines Raumschiffs imaginiert. Ergo erblicken die Zuschauer einen nostalgischen Futurismus aus Neonfarben.

Der Rauschekanal eines Funkgeräts

An zweiter Stelle spielen die Strokes mit „Soma“ das erste von insgesamt sechs Stücken ihres Langspieldebüts „Is This It“. Weil bis heute kein Indie-Album dieser Erde einen derartigen Hitschwall bündelt wie dieses Epochalwerk der letzten globalen Rockrenaissance, schlägt die Jugend an diesem Abend noch einmal Purzelbäume. Gesegnet sei, was die Musik vermag: Jeder noch so gottverlassenen Menschenseele im Auditorium huscht während der ersten Gitarrenanschläge ein Lächeln ins Gesicht.



Kurz darauf verwandelt sich die Uber Arena in eine Hüpfburg. Bei „Hard to Explain“ klingt Casablancas, als entweiche seine Halbschlafstimme dem Rauschekanal eines ramponierten Funkgeräts – schlicht wundervoll. Man muss diese Diskrepanz gleich zu Beginn herausarbeiten: Die Wirkung verschiebt sich grundlegend, je nachdem ob der Autotune-Effekt einsetzt oder ausbleibt.

Zur Konzertmitte hat die Balladenstunde geschlagen: The Strokes in Berlin © Jordis Antonia Schlösser für Berliner Zeitung





Schon während ihrer Blütejahre nach dem Milleniumswechsel umgab die Strokes eine gewisse Unnahbarkeit, welche die Söhne von der New Yorker Upper East Side durch beiläufigste Gesten zu kultivieren wussten. Ihre Strubbelköpfe und Lederjacken, die Augen als genüsslich-verklatschte Zeugnisse der letzten Nächte – alles versprühte: Nonchalance.



Heute wird aus dieser spielerischen Abgehobenheit ein auch hörbares Distanzverhalten. Bei Darbietungen jüngster Stücke wie „Dine N’Dash“ oder „Lonely in the Future“ verhallt Casablancas’ ikonische Schlendrianstimme in Sterilität. Das Maschinentimbre kann faszinieren oder befremden, mitunter sogar im selben Augenblick.

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Von Sternenhimmeln und Gerüchteküchen

Bewahrt hat sich Casablancas seine Rockerchuzpe – nach nur vier Liedern umschmeichelt er die ausverkaufte Halle mit den Worten: „Danke, motherfucking Berlin. We made it. We fucking made it. You guys have not dissappointed so far“. Trotz der für eine Garagenband gigantomanischen Arenausmaße klingen die Strokes in ihren wahrhaftigsten Momenten, als hätten sie die Enge ihres Proberaums nie verlassen.

Das Arrangement der Großstadtbeziehungsneurose „Reptilia“ funktioniert wie ein perfekt konstruierter Motor – durch minimalen Aufwand erzeugt es die maximale kinetische Energie. Treibende Achtelbewegungen entfalten im Stehbereich eine Beschleunigung ohne Halteschild. Dieses ikonische Riff lässt Körper kollidieren, Takt um Takt steigert sich das Energielevel dem Schlussakkord entgegen – bis es für einige Augenblicke schwarz wird in der Arena. Es jubelt und jauchzet in Chören.



Zur Konzertmitte hat die Balladenstunde geschlagen, und zwar für ein Rockchanson mit dem Titel „Call It Fate, Call It Karma“. Das Vanitasstück lässt Handys aus Hosentaschen in Hände gleiten, ein Blitzlichtsternenhimmel erstahlt. Ob man weinen soll? Casablancas jedenfalls singt: „I don't know a thing. And some of us remember. And some run out of place“.

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Nick Valensi hat sich vor der aktuellen Welttournee für ein Sabbatjahr ausgeklinkt. Zwischen ihm und Casablancas soll es schon seit geraumer Zeit kaum noch Austausch geben. Lauscht man dem Brodeln der Gerüchteküche, könnten dem jüdischen Gitarristen die antizionistischen Einlassungen seines Sängers übel aufgestoßen sein – weil dafür aber keinerlei Belege vorliegen, seien die Kritikerohren sofort wieder dem Konzert zugewandt.

Die Schattengestalt einer Cyberpunknovelle

Steve Schiltz erweist sich an diesem Oktoberabend nämlich als Paradevertreter, in seiner Lockenpracht ebenso wie bei seinem Saitenspiel. Mit Albert Hammond Jr. verzahnt er die Duellgitarren Stück um Stück zu einem herrlichen Garagenrock-Gestotter, mustergültig etwa beim schelmisch-aufgekratzten „You Only Live Once“. Schlagzeuger Fabrizio Moretti schlürft derweil Flüssiges aus einem Bierkrug mit Zinndeckel.



Und der Sänger? Auf Momente des Vorwärtsdrangs folgen Rückzüge, für zwei Minuten kauert er scheinbar zeitentrückt auf seinen Knien, im Halbdunkel des Bühnenlichts changiert er zwischen Realität und Dissoziation, schaut drein wie die Schattengestalt einer Cyberpunknovelle. Greifen lassen wollte er sich noch nie, doch heute gesellt sich neben seine feurige Schnoddrigkeit immer wieder eine frostige Sprödigkeit. Casablancas, der Ewigfremde.





Indie-Disco lässt die Menge sprudeln: The Strokes in Berlin © Jordis Antonia Schlösser für Berliner Zeitung

Was zunächst fehlte an diesem Abend, sind zwei der größten Indierock-Gassenhauer dieses Jahrtausends. „Someday“ und „Last Nite“ beschwören schließlich doch den ungezügelten Widerhall der Vergangenheit: „In many ways, they’ll miss the good old days – someday, someday“. Durch die Arena werden Menschen auf Händen bis zum Bühnengraben getragen, eine nun eröffnete Indie-Disco lässt die Menge sprudeln, und sie sprudelt zurecht.



Das Abschiedslied lautet „Ode to the Mets“. Es ist ein Stück über das Loslassen des Unwiederbringlichen, über Willkommen und Abschied, vielleicht über das Weiterlieben nach der Liebe. Casablancas schrieb es einst nach einem Baseballspiel. Als man die Arena verlässt, ist einem warm und kalt zugleich. Man denkt an Gestern und Morgen und grübelt, ob die Strokes in zehn Jahren Geschichte sind. Vor allem aber fragt man sich, wo die Gegenwart geblieben ist im Echo einer längst vergangenen Zukunft.

Als man die Arena verlässt, ist einem warm und kalt zugleich: The Strokes in Berlin © Jordis Antonia Schlösser für Berliner Zeitung

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