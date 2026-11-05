„The World’s 50 Best Restaurants“: Berlins Spitzenrestaurants verlieren deutlich an Boden

Tim Raue, Coda und Nobelhart & Schmutzig gehören erneut zu den 100 besten Restaurants der Welt, rutschen aber im Ranking ab. Ein Münchner Restaurant schafft es dagegen unter die Top 20.

Viele Gastronomen der Spitzenklasse schauen jedes Jahr mit Spannung darauf: Die Liste „The World’s 50 Best Restaurants“, die für sich in Anspruch nimmt, die fünfzig besten Restaurants der Welt zu benennen.



Hinter der Liste steht das britische Medienunternehmen William Reed. Ursprünglich wurde das Ranking im Jahr 2002 vom britischen Fachmagazin Restaurant ins Leben gerufen. Zu ihrer Erstellung wird die Welt in 27 Regionen unterteilt, für jede sind 40 Fachleute zuständig.



Obwohl die Liste „Die 50 besten Restaurants der Welt“ heißt, werden 100 Restaurants aufgeführt. Und für Berlin ist das auch gut so, denn sonst würde die deutsche Hauptstadt gar nicht auftauchen im Ranking.

Restaurant Jan in München schafft es auf den 19. Platz

Das gilt auch für die 2026er-Liste, die gerade herausgekommen ist. Das vollständige Ranking der „50 Best Restaurants 2026“ wurde am 4. November bei einer Galaveranstaltung in Lima, Peru, bekanntgegeben.



Nur ein einziges deutsches Restaurant ist in den Top 50 vertreten. Das mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurant Jan in München schafft es auf den 19. Platz.

Kann sich über seine Platzierung freuen: Jan Hartwig vom Restaurant Jan in München © Uli Deck/dpa

Das Team um Jan Hartwig hat sich fest in der internationalen Top-Liga etabliert. Die Küche schlägt eine Brücke zwischen französischer Kochkunst und deutschen Klassikern.



Die „50 Best“-Macher sprechen von Hartwig als einem der renommiertesten Köche Deutschlands, der die deutsche Haute Cuisine mit kühner Kreativität, Präzision und Leidenschaft neu definiert habe. „Seine Degustationsmenüs zeugen von technischer Brillanz und ehren gleichzeitig Tradition und regionale Zutaten auf originelle und emotionale Weise.“

Gänselebermousse, Fingerlimettenperlen, Seeigel

Das große Degustationsmenü mit sieben Gängen exklusive Getränke kostet im Jan 380 Euro und kann um tagesaktuelle Signature Dishes von der Extrakarte erweitert werden. Mittags bietet das Restaurant zudem eine verkürzte Version des Menüs mit fünf Gängen für 335 Euro an.



Zu den Highlights der vergangenen Menüs zählen ein Törtchen mit Gänselebermousse, Fingerlimettenperlen, geräuchertem Ahornsirup und hauchdünnen Pekannusschips; Seeigel Louise mit Ochsenschwanz in Gelee, Crème fraîche und Schnittlauch oder ein fröhlicher Hechtknödel mit Frankfurter grüner Sauce.

Zustimmung wird geprüft...

Nicht ganz so fröhlich sieht es für Berlin aus, das es in der Vergangenheit schon in den vorderen Teil der Liste geschafft hat. Das Restaurant Tim Raue war von 2016 bis 2024 ununterbrochen unter den besten 50 der Welt gelistet. Auch das Nobelhart & Schmutzig schaffte es in die Top 50 – unter anderem im Jahr 2022 auf Platz 17.

Das Restaurant Tim Raue landet auf Rang 85

In diesem Jahr reichte es für Berlins Spitzengastronomie wie schon im Vorjahr nur für den zweiten Teil der Liste. Tim Raue landet auf Rang 85 (Vorjahr Platz 58), das Neuköllner Coda auf Rang 82 (2025: Platz 79).



Als bestes Berliner Restaurant rangiert das Nobelhart & Schmutzig auf Platz 76 der Liste. 2025 landete das Sternerestaurant von Billy Wagner noch auf Platz 59 (nach Platz 43 im Vorjahr).

Zustimmung wird geprüft...

Tim Raues Kreuzberger Restaurant schrieb bei Instagram, man sei sehr dankbar, auch in diesem Jahr zu den Top 100 zu gehören und auf der extended list Platz 85 erreicht zu haben. „Nach so vielen Jahren auf der Liste ist das für uns weiterhin eine große Ehre.“



Auch das Nobelhart & Schmutzig kommentierte sein Abschneiden: „Wir sind extrem stolz, auch dieses Jahr in sehr guter Gesellschaft mit dem Coda und Tim Raue als eines der 100 besten Restaurants gelistet zu sein. Danke ans Team, das das wieder ermöglicht hat!“

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