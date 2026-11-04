Thomas Gottschalk will sich das neue „Wetten, dass..?“ nicht anschauen: Jetzt reagieren Bill und Tom Kaulitz

Der langjährige „Wetten, dass..?“-Moderator hat angekündigt, er werde die Neuauflage der ZDF-Show mit den Kaulitz-Zwillingen nicht verfolgen. In ihrem Podcast witzeln die Brüder jetzt darüber.

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Wetten, dass es da noch Ärger gibt in Sachen Kaulitz vs. Gottschalk?

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Am 5. Dezember werden Bill und Tom Kaulitz zunächst für eine einmalige Ausgabe die legendäre ZDF-Show „Wetten, dass..?“ moderieren. Die Neugier ist groß, die Aufmerksamkeit von Millionen Fernsehzuschauern gewiss.



Einer jedoch hat bereits im Vorfeld angekündigt, dass er nicht einschalten wird, wenn die Tokio-Hotel-Zwillinge den Samstagabend-Klassiker live aus Halle (Saale) präsentieren. Ausgerechnet ihr Vorgänger Thomas Gottschalk, der ehemalige Gastgeber selbst, will nicht vor dem Fernseher sitzen.

In einem Interview mit der Münchner Abendzeitung hatten Gottschalk und seine Frau Karina Mroß gesagt, dass sie den Abend bereits anderweitig verplant hätten. „Nein, wir schauen es nicht. Wir sind nicht zu Hause, sondern mit Freunden unterwegs“, erklärte Mroß.

Thomas Gottschalk hat andere Pläne

Ob die Kaulitz-Brüder mit der legendären Unterhaltungsshow erfolgreich sein werden, wollte Thomas Gottschalk nicht vorhersagen. Er überlasse die Entscheidung den Zuschauern: „Das Schicksal von ‚Wetten, dass..?‘ liegt in den Händen des Publikums“, so der 76-Jährige.

Thomas Gottschalk: In seiner letzten Show waren Helene Fischer und Shirin David zu Gast. © Arnulf Hettrich/Imago

In der aktuellen Ausgabe ihres Podcasts „Kaulitz Hills“ haben die Tokio-Hotel-Zwillinge nun auf diese Bemerkung, die am Rande einer Veranstaltung im Circus Krone in München gefallen war, reagiert.

Er habe schlechte Nachrichten, so Tom Kaulitz zu seinem Bruder: „Die Gottschalks gucken leider ‚Wetten, dass..?‘ nicht. Ausgerechnet an dem Tag haben sie schon eine Verabredung.“

Bill Kaulitz setzt die Gottschalk-Frotzelei fort

Es müsse ja auch jemanden geben, der es nicht schaue, witzelt Tom Kaulitz. Sein Bruder Bill lästert mit: „Absolut. Den einen muss es geben. Es ist natürlich super ungünstig, dass man nun schon anderthalb Monate vorher weiß, da bin ich ausgerechnet zum Döneressen mit den Meyers verabredet.“

Der Gottschalk-Kaulitz-Beef mit seinen kleinen Frotzeleien hat eine längere Vorgeschichte. Schon vor zwei Jahren stellte Thomas Gottschalk mit Mike Krüger im „Supernasen“-Podcast fest, dass man an Bill und Tom Kaulitz ja gar nicht mehr vorbeikomme. Der Entertainer resümierte: „Die junge Generation weiß überhaupt nicht mehr, wer Jimi Hendrix ist. Das muss man leider so sagen. Bei denen ist Bill Kaulitz populärer als Jimi Hendrix, was bitter ist, aber eine Tatsache.“

Die Kaulitz-Brüder sparten ihrerseits ebenfalls nicht mit Spitzen. Als bekannt wurde, dass der „Supernasen“-Podcast eingestellt wird, lästerten die beiden: „Natürlich haben sie den ganz freiwillig verlassen. Das liegt nicht daran, dass den keiner hört. Der war wahnsinnig erfolgreich. Die haben sich gedacht: ‚Auf dem Zenit hören wir auf‘“.

Gottschalk nicht begeistert vom neuen „Wetten, dass..?“

Gottschalk hatte sich von der Idee, dass die Musiker „Wetten, dass..?“ moderieren, stets wenig begeistert gezeigt. Er hielt entsprechende Ankündigungen zunächst für eine Fehlmeldung. „Es wäre glaube ich auch nicht die richtige Entscheidung, ‚Wetten, dass..?‘ mit den beiden weiterzumachen“, erklärte er damals.

Inzwischen ist aus den Gerüchten von einst längst Realität geworden. Das ZDF hat Bill und Tom Kaulitz für eine neue Ausgabe verpflichtet. Die beiden sollen dem TV-Klassiker einen frischeren Anstrich geben und eine neue Generation von Zuschauern erreichen.

Für Thomas Gottschalk endete seine lange Geschichte mit der Show im November 2023 in Offenburg. Seine letzte Ausgabe verfolgten damals rund zwölf Millionen Menschen. Über Jahrzehnte hatte er das Format geprägt und internationale Stars auf seiner berühmten Couch begrüßt.

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