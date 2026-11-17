Thomas Heise starb 2024 mitten in den Dreharbeiten für „Übergang“. Sein Kameramann und sein Cutter haben den Film zu Ende gebracht. Jetzt war Premiere in Berlin.

In einer Einstellung des Films sieht man Thomas Heise auf seinem Totenbett. Die Kamera blickt aus einem Nebenzimmer in Heises Wohnung im Prenzlauer Berg in den Raum, in dem der Dokumentarfilmer im Mai 2024 gestorben ist. Vor der Zeit, mit nur 68 Jahren. Gerade hatte er einen neuen Film begonnen, „Übergang“, einen Drehtag hatte er bereits im Kasten.