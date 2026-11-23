Thomas Müller spielt Handicap vier und besitzt seit Kurzem eine Golf-Firma. Nun verrät Felix Neureuther, wie es zwischen den Freunden auf dem Platz kracht.

Zwei Birdies auf den ersten beiden Bahnen, und das gegen Harry Kane: Nach seiner ersten Golfrunde mit dem neuen Bayern-Kollegen schrieb Thomas Müller 2023 in seinem Newsletter, er habe dem Engländer gezeigt, „wo der Hase läuft“. Wie ernst er das Spiel bis heute nimmt, hat nun Felix Neureuther erzählt: Beim Golf mit Müller wird es auch mal giftig.



Der Weltmeister von 2014 will gewinnen, auch abseits des Fußballplatzes. Golf ist längst sein zweites Spielfeld, als Wettkampf und inzwischen auch als Geschäft.

Felix Neureuther über Müller: „Wenn man sich mal angiftet“

Im Videopodcast „Pizza & Pommes“ erzählte Neureuther (42), dass es zwischen ihm und Müller (37) auf dem Platz hitzig werden kann. Beide seien ehrgeizig, da komme es vor, dass man sich angiftet. Wichtig sei nur, sich danach zu verzeihen und in den Arm zu nehmen.



Zu Gast waren auch die Rodel-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt. Die vier bilden eine feste Golf-Clique und verabreden sich über eine WhatsApp-Gruppe namens „Battle of the Alps“. Schon der Name zeigt, dass es nicht ums gemütliche Abschlagen geht, sondern ums Gewinnen.

Thomas Müller und das Golf: Aus dem Hobby wurde Wettkampf

Müller spielt seit 2012 Golf, er selbst sprach einmal von einem kleinen Virus. Inzwischen liegt sein Handicap laut Golf Post bei rund vier, für einen Amateur ein starker Wert.



Was ihn daran reizt, beschrieb Müller vergangene Woche im Interview mit der Süddeutschen Zeitung: Ihm mache es Spaß, „gegen mein eigenes Unvermögen zu kämpfen“. Der Gegner ist für ihn also nicht nur der Mitspieler, sondern auch der eigene Schwung.



Auch auf dem Grün sucht er die große Bühne. Im Juni trat er in der Allianz Arena bei einer Golf-Challenge der Telekom gegen Konzernchef Tim Höttges an und gewann knapp. Golf liefert ihm, was ihn auch auf dem Fußballplatz antreibt: ein Gegenüber, ein Ergebnis, einen Sieger.

Vom Spieler zum Unternehmer: Müller kauft eine Golf-Firma

Vergangene Woche ging Müller einen Schritt weiter. Er übernahm den Münchner Schläger-Fitter HIO, bei dem er seit 2017 selbst Kunde war. Die Firma passt Schläger an den Schwung des Spielers an und hat Standorte in München und Hamburg. Müller kündigte an, gemeinsam etwas wirklich Besonderes daraus machen und noch mehr Menschen für besseres Golf begeistern zu wollen.



Es ist nicht seine erste Investition. Mit anderen Profis hat er den portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora übernommen, mit seiner Frau Lisa ein Gestüt südlich von München aufgebaut.



Ob aus dem Spieler auch ein Unternehmer wird, ist allerdings umstritten. Ausgerechnet Uli Hoeneß sprach Müller und Philipp Lahm in der Sport Bild das wirtschaftliche Rüstzeug für den Bayern-Vorstand ab. Pikant: Die Zweifel wurden am selben Tag öffentlich, an dem Müllers Einstieg bei HIO bekannt wurde.

Felix Neureuther: Der Gegenentwurf mit Rückenproblemen

Neureuther ist in dieser Clique der Gegenentwurf zu Müller. Golf sei für ihn die perfekte Abwechslung zum Skifahren, sagte er 2019 dem Golf Magazin, das ihn damals mit einem Handicap von gut 20 führte. Sportlich trennen die beiden auf dem Platz also Welten.



Zuletzt kam ein anderes Problem hinzu. Neureuther kämpft mit einer Wirbelversteifung. Eine Operation wäre eigentlich nötig, vorerst setzt er auf eine konservative Therapie. Im Oktober sagte er der Bunte, er sei „im großen Reha-Modus“. Sein Vater Christian Neureuther erklärte damals, der Sohn müsse sich schonen und dürfe nicht golfen.

Geplatztes Match in Vancouver: Neureuther kniff bei Müller

Vor diesem Hintergrund bekommt eine Geschichte, die Wendl im Podcast genüsslich ausbreitete, eine eigene Note. In diesem Jahr wollte die Clique bei Müller in Vancouver antreten, wo er seit August 2025 für die Whitecaps in der MLS spielt. Alles sei organisiert gewesen, nur Neureuther habe keine Zeit gehabt. Er habe „gekniffen“.



Ob der Rücken oder der Terminkalender den Ausschlag gab, blieb offen. Neureuther nahm den Vorwurf mit Humor und hofft auf einen neuen Anlauf. Vielleicht spiele Müller in Vancouver ja noch bis 2030, sagte er.



Für Müller dürfte das nur ein schwacher Trost sein. Ein Match, das nicht stattfindet, kann man nicht gewinnen.

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