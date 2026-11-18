Thomas Müller hat sein Lieblingsgeschäft gekauft. Seit 2017 ließ der Weltmeister seine Golfschläger bei HIO Fitting in München einstellen, jetzt gehört ihm die Firma.
Das Unternehmen gab die Übernahme am Mittwochnachmittag bekannt, die Bild berichtete darüber. Zum Kaufpreis machte HIO keine Angaben.
Vom Stammkunden zum Inhaber
In der Mitteilung beschreibt HIO den 37-Jährigen als leidenschaftlichen Golfer und langjährigen Kunden. Bei der Firma habe er selbst erfahren, wie viel individuell abgestimmte Schläger für sein Spiel ausmachen.
Daraus sei über die Jahre eine enge Bindung gewachsen und die Überzeugung, „gemeinsam noch mehr bewegen zu können“.
Müller kauft also nicht irgendeine Golfmarke, sondern den Laden, in dem er selbst Stammkunde war. Unter den vielen Investments des Bayern-Urgesteins ist das wohl das persönlichste.
Was HIO Fitting in München macht
HIO steht für „Hole in One“. Die Firma passt Schläger verschiedener Hersteller exakt an den Schwung des einzelnen Spielers an. Vermessen und eingestellt werden etwa Länge, Schaft, Griff und Gewicht.
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Laut dem Golfmagazin Golfpunk betreibt HIO seit März 2025 auch einen Standort in Hamburg. Der Hersteller Vice Golf bezeichnete die HIO Labs bei einer Kooperation 2023 als größtes Fitting-Studio Europas.
HIO Fitting auf einen Blick
- Gründung: 2009 in München
- Name: Abkürzung für „Hole in One“
- Standorte: München, seit März 2025 zusätzlich Hamburg
- Angebot: Schläger-Fitting über viele Marken hinweg, auch für Golf-Einsteiger
- Neuer Inhaber: Thomas Müller, seit November 2026
Müllers Handicap: Spitzenwert für einen Amateur
Das Handicap zeigt, wie viele Schläge ein Golfer im Schnitt über dem Platzstandard braucht. Je niedriger, desto besser. Laut Bild liegt Müllers Wert derzeit bei etwa 4, zeitweise soll er sogar bei 2,8 gelegen haben.
Wie ernst er sein Hobby nimmt, zeigt eine Anekdote von der WM 2014. Bundestrainer Joachim Löw erzählte einmal, Müller habe ihn in Brasilien um Erlaubnis für einen Helikopterflug zum Golfplatz gebeten.
HIO setzt nun auch auf Müllers Erfahrung aus fast 20 Jahren Profisport. Er wisse, wie wichtig Details und das passende Material für Höchstleistung seien.
Thomas Müller investiert auch in Fußballklub und Pferde
HIO ist nicht sein erstes Engagement neben dem Platz. Ende August stieg Müller mit drei Ex-Bayern-Kollegen beim portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora ein. Laut Klubpräsident Johannes Mösmang hilft er dort vor allem bei der Bewertung von Offensivspielern.
Thomas Müllers bekannte Beteiligungen
- Estrela Amadora: Konsortium mit Mats Hummels, Yann Sommer und Lucas Hernández hält 90 Prozent der Profiabteilung, Berichten zufolge für rund 40 Millionen Euro
- Gestüt im Süden Münchens: Turnierpferde und Zucht, aufgebaut mit Lisa Müller
- Poptop: österreichisches Kindermöbel-Start-up, laut Bild 2025 mit einem Millionenbetrag
- Vegane Lebensmittel: laut Bild ebenfalls im Portfolio
- HIO Fitting: Münchner Golf-Fitter, seit November 2026
Noch Profi in Vancouver
Seine Karriere hat Müller noch nicht beendet. Er spielt in der nordamerikanischen MLS für die Vancouver Whitecaps.
Mit HIO legt er sich trotzdem schon fest, wo er nach dem Fußball zu finden sein dürfte: in München, auf dem Golfplatz und künftig im eigenen Fitting-Studio.
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