Thomas Müller (l.) und Philipp Lahm 2017 bei der Meisterfeier des FC Bayern auf dem Balkon des Münchner Rathauses. Für Lahm war es die letzte als Spieler, heute führen beide eigene Firmen. (Archivbild)

Uli Hoeneß hatte seine Zweifel am Mittwoch deutlich formuliert. Wer den FC Bayern führen wolle, müsse ein wirtschaftliches Netzwerk haben und wissen, was eine Abschreibung ist. Thomas Müller und Philipp Lahm traute er das derzeit nicht zu.



Dabei sind beide längst Geschäftsleute, und ausgerechnet an diesem Mittwoch wurde das gleich zweimal sichtbar: Müller kaufte eine Münchner Firma, Lahm wurde Botschafter des Bundesfinanzministeriums. Zeit für einen Vergleich.

Welche Firmen gehören Thomas Müller?

Die jüngste Anschaffung ist die persönlichste. HIO Fitting passt in München und Hamburg Golfschläger an, Müller ist dort seit 2017 Kunde, jetzt gehört ihm der Laden. Den Kaufpreis nannte die Firma nicht.



Sein größtes Engagement ist ein Fußballklub. Mit Mats Hummels, Yann Sommer und Lucas Hernández hält Müller über ein Konsortium 90 Prozent am portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora, Berichten zufolge für rund 40 Millionen Euro. Dazu kommen ein Gestüt, das er mit seiner Frau Lisa aufgebaut hat, ein Kindermöbel-Start-up und vegane Lebensmittel.

Thomas Müllers Geschäfte auf einen Blick HIO Fitting, Golfschläger-Fitting in München und Hamburg, seit November 2026

Estrela Amadora, 90 Prozent über ein Konsortium mit Mats Hummels, Yan Sommer und Lucas Hernández

Gestüt südlich von München

Kindermöbel-Start-up Poptop

Vegane Lebensmittel

Welche Firmen gehören Philipp Lahm?

Lahm stieg früher ein. Über seine Holding übernahm er 2018 die Mehrheit am Naturkosthersteller Schneekoppe, die Pflegemarke Sixtus kaufte er komplett und verkaufte sie 2021 weiter.



Nicht jede Wette ging auf: Das Start-up Fanmiles brachte ihm Verluste. Als Turnierdirektor der Heim-EM 2024 verantwortete er außerdem ein Großprojekt, wie es kaum ein Ex-Profi vorweisen kann. Seit Mittwoch wirbt er für das Bundesfinanzministerium dafür, dass sich mehr Menschen mit Geld beschäftigen.

Philipp Lahms Geschäfte auf einen Blick Schneekoppe, Mehrheit seit 2018

Sixtus, 2021 verkauft

Fanmiles, mit Verlust

Turnierdirektor der EM 2024

Botschafter der Finanzbildungsstrategie des Bundes seit November 2026

Müller oder Lahm: Wer hat das bessere Händchen?

Ein klares Urteil geben die Zahlen nicht her, die meisten Kaufpreise und Renditen sind nicht öffentlich. Die Profile unterscheiden sich trotzdem deutlich.



Müller investiert nah an seinen Leidenschaften: Golf, Pferde, Fußball. Lahm setzt auf Konsumgüter und Organisation, vom Naturkostregal bis zur Europameisterschaft.



Eines verbindet beide: Keiner hat bisher ein Unternehmen in der Größe des FC Bayern geführt, der inzwischen mehr als eine Milliarde Euro im Jahr umsetzt. Das ist der Teil von Hoeneß’ Kritik, der sich nicht mit Lebensläufen widerlegen lässt.

Was Uli Hoeneß von Bayern-Bossen verlangt

„Das ist eine traumhafte Vorstellung, die sich derzeit aber nicht realisieren lässt“, sagte Hoeneß in einem Interview über Weltmeister im Vorstand. Die früheren Spieler hätten „a) sehr viel Geld“ und wollten „b) daher im Zweifel nicht sechs Tage à zwölf Stunden pro Woche arbeiten“.



Präsident Herbert Hainer sieht das anders und hält Müller und Manuel Neuer die Tür offen. Hoeneß will niemanden überreden: „Wenn man einen überzeugen muss, ergibt es eh keinen Sinn.“

Was ist eine Abschreibung?

Dass die beiden wissen, was eine Abschreibung ist, belegen ihre Lebensläufe. Lahm hat als Turnierdirektor eine Europameisterschaft organisiert, Müller ist über ein Konsortium bei einem portugiesischen Erstligisten eingestiegen. Die Bemerkung dürfte deshalb weniger als Prüfungsfrage gemeint sein.

Wie Hoeneß mit solchen Spitzen arbeitet, zeigte sich zuletzt bei Lennart Karl. Ende Oktober warf er dem 18-Jährigen fehlende Demut vor, junge Spieler bräuchten auch Druck. Karl traf danach mehrfach und zeigte nach seinem Tor bei Atlético Madrid eine Bla-Bla-Geste.



Hoeneß nahm es mit Humor: „50 Prozent seiner Tore der letzten Tage, da bin ich mit beteiligt.“ Sein Satz zu Müller und Lahm, es ergebe keinen Sinn, jemanden überzeugen zu müssen, folgt demselben Muster: Hoeneß setzt die Spitze und wartet ab, wer sich meldet.



Lennart Karl antwortete mit Toren. Müller und Lahm haben ihre Antwort auf die Abschreibungsfrage am Mittwoch schon gegeben, ob gewollt oder nicht. Offen bleibt nur die nach den Zwölf-Stunden-Tagen.

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