Thukydides-Falle: Wie China, USA und Russland auf Konfrontationskurs geraten

Politikwissenschaftler aus der ganzen Welt diskutieren nahe Moskau die geopolitische Lage. Deutsche Denkfabriken sind nicht präsent. Eine verpasste Chance.

Chancen auf atomare Abrüstung wie im Kalten Krieg wurden verpasst. Droht nun eine Thukydides-Falle durch China?

Ein selten gehörter Begriff, den der chinesische Präsident Xi Jinping gelegentlich in seine Reden einflicht – zuletzt in der vergangenen Woche in Washington –, ist die Thukydides-Falle. Gemeint sind die strukturellen Spannungen, die entstehen, wenn eine historisch aufstrebende Macht eine andere, etablierte Macht in ihrer Vorherrschaft bedroht.

Auch beim 23. Diskussionsforum des russischen Waldai-Klubs stehen der Aufstieg neuer und der bedrohte Status alter Mächte im Mittelpunkt. Statt wie in den Vorjahren im schroffen Kaukasus hoch über dem südrussischen Sotschi findet die heutige Veranstaltung nordwestlich von Moskau statt, umgeben von der waldigen Idylle des Istra-Stausees, 63 Kilometer Luftlinie vom Kreml entfernt. Für den deutschen Besucher ist es eine Tagesreise: Flug nach Istanbul, dort vier Stunden warten, Flug nach Moskau, zwei Stunden Fahrt durch das Moskauer Umland.

Rund 140 Politikwissenschaftler und Experten diskutieren bis Donnerstag, vier Tage lang, die Weltlage. Die Hälfte kommt aus dem Ausland. Der erste Tag berechtigt zu der Erkenntnis: Zuversicht und Optimismus sind rar gesät.

Die inzwischen komplette Zerstörung der internationalen Rüstungskontroll- und Abrüstungsarchitektur zwischen Ost und West, einst Resultat der traumatischen Lektionen aus der Kubakrise 1962, ist nur ein Aspekt. Seit dem Auslaufen von „New START“ im Februar 2026, dem letzten großen dieser Vertragswerke, gibt es zum ersten Mal seit über einem halben Jahrhundert keine Obergrenzen für die strategischen Nukleararsenale der USA und Russlands.

Objektive Gründe

Schon die Kündigung des ABM-Vertrags im Jahr 2002 markierte den Beginn einer neuen Ära des Misstrauens. Ab 2007 folgte das Ende des KSE-Vertrags zur konventionellen Rüstung. 2019 war der INF-Vertrag dran, der Europa von der unmittelbaren Bedrohung durch nukleare Mittelstreckenraketen befreit hatte, 2021/22 der Open-Skies-Vertrag. Der Vertrag über den Offenen Himmel (Open Skies) erlaubte den Unterzeichnerstaaten, das Territorium der anderen Partei zu überfliegen und zu fotografieren, um Truppenbewegungen zu überwachen.

Es gibt dafür auch objektive Gründe. Die Rüstungskontrolle im Kalten Krieg war ein bilaterales Geschäft zwischen Washington und Moskau. Heute rüstet China sein Atomwaffenarsenal massiv auf. Die USA argumentieren, dass Rüstungskontrolle ohne China obsolet sei.

Gleichzeitig möchte Peking keine neuen Abkommen, solange die dortigen Arsenale deutlich kleiner sind als die der USA und Russlands. Hinzu kommt, dass moderne Waffensysteme wie Hyperschallgleiter, Cyber-Instrumente und KI-gestützte Systeme sich durch die alten, auf starren Zählregeln basierenden Verträge kaum noch regulieren lassen.

Ein weiterer wesentlicher Faktor ist der russische Krieg in der Ukraine. Der Einmarsch dort hat das für Rüstungskontrolle notwendige Mindestmaß an Vertrauen und diplomatischem Austausch ganz erheblich beschädigt.

Beim Waldai-Klub treffen internationale Politik-Experten zusammen. Statt Sotschi trifft man sich in diesem Jahr nahe Moskau. © Maksim Blinov/imago

Das ändert jedoch nichts an der objektiven Kriegsgefahr. Machtwechsel im internationalen System bergen eine nicht zu unterschätzende Wahrscheinlichkeit militärischer Konflikte. Das Phänomen wiederholt sich seit dem Entstehen der ersten Staaten; der griechische Historiker und Feldherr Thukydides aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. hat die Gesetzmäßigkeit bei seiner Analyse des Konflikts zwischen Sparta und dem aufsteigenden Athen nur als erster beschrieben.

Die aufstrebende Macht fordert Mitsprache, Einfluss und eine Neugestaltung der internationalen Ordnung – die etablierte Macht nimmt den Aufstieg des Rivalen und dessen Forderungen als Bedrohung der eigenen Stellung und Sicherheit wahr.

Das Resultat ist tiefes, gegenseitiges Misstrauen. Selbst defensive Sicherheitsmaßnahmen der einen Seite werden von der anderen als aggressiv interpretiert. Am Ende kann ein Funke einen Krieg auslösen, den eigentlich keiner will.

In seinem Bestseller „Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?“ hat der Harvard-Politologe Graham Allison 16 historische Fälle untersucht. In zwölf davon mündete die Konstellation in einen militärischen Konflikt, etwa der Aufstieg des Deutschen Reichs ab 1898, der Großbritannien herausforderte und wesentlich zum Ersten Weltkrieg beitrug.

Umfassendere Teilhabe

Heute steht, wie Allisons Buchtitel schon sagt, die sino-amerikanische Rivalität im Mittelpunkt. Die Ukraine ist, das wird auch auf der Veranstaltung des Waldai-Klubs deutlich, ein Nebenkriegsschauplatz. Es geht um China, die USA, Taiwan, den Westpazifik, Halbleiter, Künstliche Intelligenz und Cyber-Kriegsführung.

China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz; die USA unterstützen die Eigenständigkeit der Inselrepublik. Im Südchinesischen Meer kollidiert Chinas Anspruch auf maritime Vorherrschaft mit dem internationalen (aus chinesischer Sicht westlich dominierten) Seerecht und dem Prinzip der freien Seefahrt.

Die internationale Ordnung, bestimmt vom Ausgang des Krieges in Asien und Europa 1945 und vom Kalten Krieg der Jahrzehnte danach, hat mit der vollendeten, inzwischen teils rückabgewickelten Globalisierung einen Wendepunkt erreicht. Die neuen „Player“ auf dem weltweiten Parkett, die Brics-Staaten um Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika sowie der Globale Süden insgesamt, fordern umfassendere Teilhabe.

Sie sind auf dem Waldai-Forum prominent vertreten, der Gastgeber Russland sowieso. 13 Teilnehmer sind aus China angereist, fünf aus Indien, vier aus dem Iran, viele aus anderen Ländern Asiens, Afrikas und Südamerikas.

Europa zunehmend angeschlagen

Die Möglichkeit eines großen Krieges steht im Raum – über die Wahrscheinlichkeit wird diskutiert. Der amerikanische Autor und Podcaster Peter Slezkine hofft darauf, dass die USA stark genug bleiben, um sich kontrolliert zurückzuziehen – und die Europäer schwach genug, um keinen selbstzerstörerischen Konflikt zu riskieren.

Sein Kollege Feng Shaolei von der Normal University in Shanghai ist skeptischer. Er sieht Europa zunehmend angeschlagen. In Deutschland und Frankreich sei eine Machtübernahme durch rechte Parteien nicht auszuschließen; die etablierten Kräfte könnten versucht sein, die polarisierten Gesellschaften ihrer Länder gegen den russischen Gegner zu einen. Mit Blick auf das mögliche Dreiertreffen der Präsidenten Xi, Trump und Putin im November prognostizierte Feng: „Da werden die Europäer zittern.“

Auch der Globale Westen ist vertreten, immerhin 23-köpfig: aus den USA das Quincy Institute und die Defense Priorities, desgleichen Denkfabriken aus Kanada, Japan und Südkorea sowie aus Frankreich, Irland, Großbritannien, Italien und anderen europäischen Ländern.

Man darf rätseln, warum aus Deutschland nur drei Journalisten anwesend sind, der Autor und zwei pensionierte Kollegen anderer Medien, allesamt verrufene „Russlandversteher“. Die Expertinnen und Experten der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) oder der Stiftung für Wissenschaft und Politik (SWP) gehen offenbar davon aus, dass es für sie nichts mehr zu lernen gibt.

Dabei war allein das Podium „Der nukleare Faktor – noch Abschreckung oder schon Provokation?“ am ersten Nachmittag die Reise wert. Inder, Chinesen, Russen und Iraner diskutierten die Rolle dieser Waffengattung vor dem Hintergrund der geopolitischen Konflikte, und das ohne jedes antiwestliche oder antiamerikanische Ressentiment.

Die Frage, wie ein Atomkrieg am besten zu vermeiden sei, beantwortete Igor Istomin vom Moskauer MGIMO-Institut mit dem pragmatischen Hinweis auf Carl von Clausewitz, der als Offizier auch in russischen Diensten stand. Der Krieg, so Istomin, sei nun einmal die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Ihn zu vermeiden, gebe es nur einen Weg: die rechtzeitige Lösung politischer Konflikte.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema