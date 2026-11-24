Für die Mission trainierte Muhammad Zeeshan Ali sieben Monate in Peking und lernte Chinesisch. Insgesamt sind auf Tiangong rund 90 wissenschaftliche Versuche vorgesehen.

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China will erstmals einen ausländischen Astronauten zu seiner Raumstation „Tiangong“ schicken. Der 40-jährige pakistanische Pilot Muhammad Zeeshan Ali soll am Mittwoch mit zwei chinesischen Raumfahrern starten. Er wäre zugleich der erste Pakistaner im Erdorbit.



Am Dienstag stellte die chinesische Raumfahrtbehörde CMSA die Besatzung der Mission Shenzhou-24 am Weltraumbahnhof Jiuquan im Nordwesten Chinas vor.

Der Start ist für Mittwoch um 8.18 Uhr Ortszeit (1.18 Uhr MEZ) vorgesehen. Eine Rakete vom Typ Langer Marsch 2F wird das Raumschiff „Shenzhou-24“ mit Ali, Kommandant Tang Hongbo und Flugingenieur Wu Yi in den Erdorbit bringen. Nach fünf bis zehn Tagen soll er mit dem Raumschiff „Shenzhou-23“ zur Erde zurückkehren, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.

Gemeinsame Experimente mit Pakistan

Im Mittelpunkt von Alis Aufenthalt stehen vier chinesisch-pakistanische Forschungsprojekte in den Bereichen Biotechnologie und Materialwissenschaften. Dazu gehört ein Versuch mit Cyanobakterien, auch Blaualgen genannt.



Wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf die Raumfahrtbehörde berichtet, soll Ali Versuchseinheiten und Proben anbringen und Experimente durchführen. Insgesamt sind während der Mission rund 90 wissenschaftliche und technische Versuche vorgesehen.

Das Raumschiff Shenzhou-24 mit seiner Trägerrakete vom Typ Langer Marsch 2F auf dem Weltraumbahnhof Jiuquan im Nordwesten Chinas © -/AFP

Auf den Flug bereitete sich der Pakistaner sieben Monate lang in Peking vor. Neben der Ausbildung für die Arbeit im Raumschiff und auf der Raumstation lernte er Chinesisch, insbesondere die Fachbegriffe und Kommandos für seinen Einsatz im All. Er übte auch, wie er bei technischen Störungen und Notfällen vorgehen muss.

Ali sagte vor Journalisten, er fliege nicht nur für sich selbst, sondern vertrete Pakistan. Dessen Außenminister Ishaq Dar würdigte die Mission als Ausdruck der engen Zusammenarbeit beider Länder.

Ein chinesischer Raumfahrer bleibt ein Jahr im All

Die Zusammenarbeit zwischen China und Pakistan in der Raumfahrt reicht bis in die frühen 1990er-Jahre zurück. China brachte bereits pakistanische Satelliten ins All. Im Februar 2025 vereinbarten die Raumfahrtbehörden beider Länder die Ausbildung pakistanischer Astronauten. Zwei Kandidaten wurden ausgewählt. Um 2028 soll zudem ein in Pakistan entwickeltes Mondfahrzeug bei einer chinesischen Mondmission zum Einsatz kommen.

Der chinesische Astronaut Zhu Yangzhu, der bereits mit Shenzhou-23 zur Raumstation geflogen war, soll insgesamt ein Jahr im All verbringen. China will damit untersuchen, wie sich lange Aufenthalte in der Schwerelosigkeit auf den menschlichen Körper auswirken und wie Astronauten während solcher Missionen medizinisch betreut werden können. Seine beiden bisherigen Kollegen sollen gemeinsam mit Ali zur Erde zurückkehren.

Die Raumstation „Tiangong“ ist seit Ende 2022 regulär in Betrieb. Während eines Besatzungswechsels bietet sie Platz für bis zu sechs Menschen. China verfolgt das Ziel, bis 2030 erstmals eigene Astronauten auf den Mond zu bringen.

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