Merz hat es geschafft! Der Kanzler ist in Umfragen ganz unten angekommen. Jetzt kann es nur noch aufwärtsgehen. Wettbüros geben ihm noch etwas Zeit. Ein Kommentar.

Laut einer aktuellen Statistik des Internationalen Währungsfonds ist Burundi mit einem Bruttoinlandsprodukt von 510 US-Dollar pro Kopf derzeit der ärmste Staat der Welt. Das bedauernswerte Land in Ostafrika hat jedoch ein für deutsche Verhältnisse beneidenswertes Wirtschaftswachstum: 3,9 Prozent! Doch Ökonomen relativieren diese hoffnungsfrohe Wachstumsprognose für Burundi gleich wieder: Denn wo nichts ist, kann auch nichts mehr schrumpfen. Es bleibt nur noch Raum zu wachsen. Auf bescheidenem Niveau.



Kanzler Friedrich Merz ist so etwas wie das Burundi der deutschen Politik. In der jüngsten Beliebtheitsumfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die Bild-Zeitung erhebt, legt der Kanzler auf einer Skala von null bis zehn um 0,01 Punkte auf 2,41 zu. Der Abwärtstrend ist gestoppt. Schlechter als 2,40 ging es wohl nicht mehr. Der Kanzler ist mit Abstand Zwanzigster und damit Letzter. Auf Platz 19 liegt bereits weit vor ihm mit 3,32 Punkten Tino Chrupalla von der AfD. Bleibt für Merz nun auch nur der Weg nach oben? Wie für Burundi?

Merz bereits auf dem Bodensatz der Unbeliebtheit

Merz hat seit der Bundestagswahl viel für seinen Niedergang getan. Mit gebrochenen Wahlversprechen etwa: Sei es die sensationelle Abkehr von der Schuldenbremse mit einer nie dagewesenen Rekordverschuldung; oder plötzlich anberaumte Steuererhöhungen (Alkohol, Zucker, Reiche, Superreiche, Megareiche) und steigende Sozialbeiträge (viele) und Beitragsbemessungsgrenzen (überall). Unbeliebt machte sich Friedrich Merz auch gerne mit nicht weiter erklärter Kritik oder unausgegorenen Schlagworten (Stadtbild, Mehrarbeit, Krankfeiern). Unglaubwürdig wurde es mit dem angekündigten Reform-Frühling und dem nachgeschobenen Reform-Herbst, die beide nicht kamen, und ohne zu erklären, warum Sommer und Winter für Reformen nicht geeignet seien.

Als schlechter Politikmanager outete sich Merz, als er wiederholt „tiefe Einschnitte“ ankündigte, die SPD ihm aber jedes Mal das finanzpolitische Skalpell aus den Fingern riss und immer durch einen neuen Subventionstropf ersetzte. Ob Einkommensteuer, Bürgergeld, Pflege, Gesundheit oder nun die Rente – am Ende wird es immer teurer, als Merz es wollte. Der Haushalt wächst, die Schulden auch.

Ganz nach dem Motto „Ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt es sich ganz ungeniert“: Friedrich Merz kann es nun locker laufen lassen. Merz liegt bereits auf dem Bodensatz der Unbeliebtheit. Jetzt kann es nur noch aufwärtsgehen. Ein erstes, zartes Wachstum im Meinungsklima ist da. Burundi lässt grüßen. Doch es gibt da einen Haken. Etwas könnte das langsame Sympathie-Comeback des Kanzlers ausbremsen.

Wettquoten: Merz-Ende eher 2028 als 2027

Merz’ unerklärtes Mindestziel ist es, am Ende länger Kanzler zu sein als Ludwig Erhard (drei Jahre und 46 Tage) oder wenigstens Kurt Georg Kiesinger (zwei Jahre und 324 Tage). Merz will die rote Laterne in der Liste der Kurzzeitkanzler nicht übernehmen. Doch Merz ist bislang nicht einmal zwei Jahre Kanzler. Erst im Frühjahr 2028 könnte Merz wenigstens Kiesinger überrunden. Doch bleibt Friedrich Merz tatsächlich so lange Kanzler? Wird er vorher vom Wirtschaftsflügel der Union und diversen Ministerpräsidenten in seinem ungenierten Dasein und Wirken ausgebremst? Oder von der links driftenden SPD mit ihrer neuen Hoffnungskandidatin Manuela Schwesig aus der Koalition gesprengt?

Auf der Wettplattform Polymarket bewerten die meisten Händler ein vorzeitiges Ausscheiden von Friedrich Merz bis zum 31. Dezember 2027 mit einer Wahrscheinlichkeit von 37 Prozent. Auf der anderen Wettplattform Kalshi sind es 43 Prozent. Bei Kalshi liegt die Wahrscheinlichkeit bei 81 Prozent, dass Merz allenfalls bis 30. Juni 2028 als Kanzler überlebt. Einig sind sich anscheinend alle, dass Merz das reguläre Ende der Legislatur im ersten Quartal 2029 nicht erreicht. Für manch einen vielleicht ein wenig erschreckend, wie viel Zeit die Wett-Community Merz noch einräumt. Über ein Jahr soll das so noch weitergehen? Vielleicht sogar zwei? Was die Merz-Koalition da noch alles anstellen könnte – kaum auszudenken.

So oder so: Es wird auf alle Fälle eng für Merz, um wenigstens noch Kiesinger einzuholen. Auch dieser übrigens Kanzler einer großen Koalition (in den 1960er Jahren). Hoffnungsschimmer: Bei einem wöchentlichen Sympathiewachstum von 0,01 könnte Merz im Politiker-Ranking von Insa/Bild in zwei Jahren zumindest zu den anderen aufschließen – vorausgesetzt die restliche Politikerkaste erlebt nicht eine Sympathie-Explosion. Aber diese Gefahr ist gering.

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