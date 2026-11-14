Tiergarten: Kind stürzt mit dem Fahrrad und wird von Bus überrollt

Ein Kind ist am Samstagnachmittag in Berlin-Tiergarten bei einem Unfall mit einem Bus der BVG gestorben. Die Mutter steht unter Schock.

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In Berlin-Tiergarten ist es zu dem tödlichen Unfall gekommen. (Symbolbild)

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Ein Kind ist am Samstagnachmittag in Berlin-Tiergarten von einem Bus überrollt worden und noch am Unfallort gestorben. Das teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen war das Kind gegen 17 Uhr zusammen mit seiner Mutter auf dem Fahrrad im Bereich Potsdamer Straße/Lützowstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte es zu Boden. Anschließend wurde es von dem Bus erfasst. Für das Kind kam jede Hilfe zu spät.

Auch die Mutter wurde verletzt. Sie wurde medizinisch versorgt und stand nach Polizeiangaben unter Schock. Wie schwer ihre Verletzungen sind, ist bislang nicht bekannt.

Das Alter des Kindes nannte die Polizei auf Anfrage zunächst nicht. Auch zum genauen Hergang des Unfalls machte sie keine Angaben. Offen ist deshalb, wie es zu dem Sturz kam und ob der Busfahrer das Kind zuvor wahrnehmen konnte.

Die Potsdamer Straße war wegen der polizeilichen Maßnahmen gegen 18 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

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