Der Linken-Bundestagsabgeordnete Mirze Edis berichtet nach seinem Einwanderungsaufruf von Morddrohungen gegen sich und seine Familie. „Aktuell stehen meine Familie und ich sogar unter Polizeischutz“, teilt er der Berliner Zeitung exklusiv mit. Die Drohungen habe er angezeigt. Zugleich räumt er ein, seine Videobotschaft sei zu pauschal gewesen.



Der Berliner Zeitung liegen Screenshots von Nachrichten vor, die Edis nach eigenen Angaben nach der Veröffentlichung erhält. Sie enthalten konkrete Gewaltandrohungen gegen ihn und seine Familie, rassistische Beschimpfungen sowie Todes- und Vergewaltigungswünsche. In einer Nachricht droht ein Absender, Edis „auf offener Straße die Kehle durchzuschneiden“. Ein anderer erkundigt sich nach dem Einkaufsort seiner Frau. Eine unabhängige Bestätigung für die Anzeigen und den Polizeischutz liegt bislang nicht vor.

Edis räumt ein, seine Aussage sei zu pauschal gewesen

In seinem am 18. November auf TikTok veröffentlichten Video spricht Edis Menschen aus Afrika, Asien und Lateinamerika an. „Kommt bitte alle nach Europa und lebt wie wir im Wohlstand“, sagt er darin. Seine Einladung begründet er mit der europäischen Ausbeutung anderer Kontinente. „Wir als Europäer haben euch jahrhundertelang ermordet, versklavt und beraubt.“



Nun erklärt Edis, der Beitrag sei „bewusst provokant und auch satirisch gemeint“ gewesen. Dahinter stehe vor allem Protest gegen die Pläne von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), abgelehnte Asylbewerber nach Ruanda abzuschieben. Er habe auf Widersprüche der europäischen Migrationspolitik und die historische Verantwortung Europas für den Kolonialismus und dessen Folgen aufmerksam machen wollen.



Inzwischen hätten ihn Tausende Nachrichten und E-Mails erreicht. Viele Menschen hätten begrüßt, dass er die koloniale Vergangenheit thematisiere. Andere hätten ihn „berechtigterweise darauf hingewiesen, dass meine Aussage zu pauschal war und mehr Erklärung gebraucht hätte“. Diese Kritik nehme er ernst. „Rückblickend hätte ich meine Gedanken ausführlicher erläutern müssen.“

„Wohlstand ist für mich mehr als Geld“

Dass auch in Europa Menschen in Armut lebten, sei ihm bewusst, betont der Abgeordnete. Er nennt Beschäftigte, deren Einkommen trotz harter Arbeit kaum zum Leben reiche, Menschen, die Pfandflaschen sammeln müssten oder ihre Heizkosten nicht bezahlen könnten. „Diese Realität darf man nicht verschweigen oder schönreden.“



Wohlstand bedeute für ihn auch Zugang zu sauberem Trinkwasser, ausreichender Ernährung, Schulbildung und medizinischer Versorgung. Hinzu komme die Möglichkeit, ohne Angst vor Krieg und Verfolgung zu leben. „Eine der größten Errungenschaften unseres Wohlstands ist die Demokratie“, erklärt Edis. Die Freiheit, seine Meinung zu äußern, politisch mitzubestimmen und eine Regierung abzuwählen, sei keineswegs selbstverständlich.



Der langjährige Gewerkschafter und Betriebsrat betont, soziale Fragen dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden. Sichere Arbeitsplätze, bezahlbarer Wohnraum und ein starker Sozialstaat gehörten für ihn ebenso dazu wie der Kampf gegen Rassismus und Ausgrenzung.



Die persönlichen Anfeindungen und Morddrohungen machten ihn nachdenklich. „Über politische Aussagen kann und muss man streiten“, sagt Edis. Kritik und Widerspruch seien legitim. „Aber Drohungen und Gewalt dürfen niemals Teil einer politischen Auseinandersetzung sein.“

Konkrete Einwanderungsregeln bleiben offen

Ob Edis aus seiner Einladung konkrete migrationspolitische Forderungen ableitet, bleibt auch in seiner Antwort offen. Welche Regeln für Einreise und Aufenthalt er befürwortet und welche Aufnahmekapazitäten er für realistisch hält, erläutert er nicht.



Auch die Frage, wie sich sein Versprechen eines Lebens im Wohlstand angesichts begrenzten Wohnraums und öffentlicher Mittel einlösen ließe, beantwortet er nicht konkret. Er verweist auf Europas historische Verantwortung und beschreibt Wohlstand als Zugang zu Grundversorgung, Sicherheit und demokratischen Rechten.

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