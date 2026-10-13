Nicht wenige Wimpernseren können den Augen schaden, und ein EU-Verbot lässt auf sich warten. Was Nutzerinnen wissen sollten.

Wer auf TikTok Beauty-Videos schaut, kommt an Wimpernseren kaum vorbei. Besonders junge Frauen und Mädchen greifen zu den Produkten. Allein unter dem Hashtag #lashserum finden sich rund 228.000 Beiträge. Creatorinnen zeigen in Tagebuch-Serien, wie ihre Wimpern Woche für Woche länger werden, posten Vorher-nachher-Vergleiche und stellen Seren aus der Drogerie vor – vieles davon ist gezieltes Marketing.



Das Versprechen: lange, dichte Wimpern ohne Extensions, Kleber oder künstliche Wimpern. Dafür soll ein Pinselstrich am Abend reichen.

Klingt zunächst verlockend. Viele dieser Seren haben aber Nebenwirkungen, vor denen Fachleute seit Jahren warnen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnte bereits 2018 vor den Gefahren von Prostaglandinen in Wimpernseren. Zu kaufen gibt es die Produkte trotzdem, online und in der Drogerie; über die Risiken sehen viele der Nutzenden gerne hinweg.



Das Wimpernserum erzählt damit im Kleinen, wie bereitwillig Risiken für ein optimiertes Aussehen hingenommen werden. Und zwar nicht nur von denen, die das Serum auftragen, sondern auch von denen, die es dort bewerben, wo Teenager zuschauen. Ohne mit der Wimper zu zucken.

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Wie Wimpernseren wirken

Wimpern wachsen nicht unbegrenzt. Wie alle Haare durchlaufen sie einen Zyklus: Sie wachsen, ruhen und fallen aus, dann wächst ein neues Härchen nach. Die Wachstumsphase ist bei Wimpern vergleichsweise kurz, deshalb bleiben sie von Natur aus eher kurz.



Hier setzen viele Seren an. Sie enthalten sogenannte Prostaglandin-Analoga, also künstlich hergestellte Abwandlungen körpereigener Botenstoffe. Sie verlängern die Wachstumsphase der Haarwurzel, und die Wimpern werden sichtbar länger und dichter. Nach vier bis sechs Wochen soll der Effekt zu sehen sein. Er hält aber nur, solange man das Serum benutzt. Wer die Wimpern behalten will, muss es also dauerhaft auftragen und hat damit auch dauerhaft Kontakt mit dem Wirkstoff.

Ein Zufallsfund aus der Augenheilkunde

Entdeckt wurde der Effekt nicht im Kosmetiklabor, sondern bei Augenpatienten. Synthetische Prostaglandine werden seit 1996 gegen grünen Star (Glaukom) eingesetzt. Sie senken den krankhaft erhöhten Augeninnendruck und können so eine Erblindung verhindern. Dabei fiel zufällig auf, dass sie Wimpern wachsen lassen. Kosmetikhersteller machen sich diesen Effekt seither zunutze.



Ein Blick in die USA zeigt, wie unterschiedlich man damit umgehen kann. Dort ist ein Bimatoprost-Präparat seit 2008 als verschreibungspflichtiges Medikament gegen spärliche Wimpern zugelassen. Man bekommt es also nur mit Rezept und Fachinformation.



Bei uns stehen chemisch verwandte Stoffe wie MDN (Methylamido-Dihydro-Noralfaprostal) oder Isopropyl Cloprostenate dagegen als Kosmetik im Regal. Und mit ihnen kommen auch die bekannten Nebenwirkungen aus der Augenheilkunde.

Symbolbild: Die Wirkstoffe in Medikamenten gegen Grünen Star sind eng mit Stoffen in vielen Wimpernseren verwandt © Unsplash

Rote Augen, dunkle Lider, veränderte Augenfarbe

Wie oft Wimpernseren Nebenwirkungen auslösen, ist kaum untersucht. Gut belegt ist dagegen aus der Glaukom-Therapie, was die Wirkstoffe am Auge bewirken können. Etwa die Hälfte der Behandelten bekommt gerötete Augen. Bei 3 bis 10 Prozent färben sich die Haut ums Auge oder die Iris dunkler.

Blaue Augen können sich bräunlich verfärben, wahrscheinlich dauerhaft. Langfristig kann außerdem das Fettgewebe um und hinter dem Auge schwinden, sodass die Augen eingefallen wirken. Auch die Hornhaut kann mit der Zeit dünner und weicher werden.

Das gilt nicht nur für Medikamente. In Wimpernseren wurden Konzentrationen zwischen 0,0006 und 0,02 Prozent gemessen, medizinische Augentropfen enthalten 0,005 Prozent. Manche Kosmetikprodukte enthalten also sogar mehr Wirkstoff.



Das Serum wird zwar nur auf den Wimpernkranz gestrichen, trotzdem gelangt fast immer etwas ins Auge. Mögliche Folgen sind gereizte Augen, Kopfschmerzen und verschwommenes Sehen, aber auch Schäden, die nach dem Absetzen nicht verschwinden, etwa eine Verfärbung der Iris.

Über Plattformen wie den TikTok Shop erreicht der Online-Handel eine junge Zielgruppe direkt in der App. © Unsplash

Weniger bekannte Risiken

Häufiger Kontakt mit Bimatoprost kann dazu führen, dass Glaukom-Medikamente auf Prostaglandin-Basis später schlechter wirken. Das betrifft ausgerechnet eine Krankheit, die unbehandelt zur Erblindung führen kann. Weil solche Seren außerdem den Augendruck senken und damit die Behandlung von Augenerkrankungen beeinflussen können, sollte man sie bei jeder augenärztlichen Untersuchung erwähnen.



Dazu kommt: Tierstudien deuten an, dass manche Prostaglandine die Fortpflanzung beeinträchtigen könnten. Belege beim Menschen gibt es nicht. Schwangere und Frauen, die schwanger werden könnten, sollten trotzdem vorsichtshalber verzichten.

Warum steht so etwas im Drogerieregal?

Dass Seren mit solchen Wirkstoffen frei in der Drogerie zu kaufen sind, liegt daran, dass sie als Kosmetik gelten und nicht als Arzneimittel. Für sie gelten nicht dieselben strengen Sicherheitsprüfungen, Studien und Warnhinweise wie für verwandte Augenmedikamente. Auf der Verpackung fehlen Hinweise auf mögliche Nebenwirkungen.



Auch die Kontrollen zeigen Lücken: Das Untersuchungsamt CVUA Karlsruhe fand in drei von 17 Seren den Arzneistoff Bimatoprost in wirksamer Menge, ohne dass er auf der Packung stand. Ende 2025 entschied das Verwaltungsgericht Hannover, dass eine Drogerie ein Serum mit MDN vorerst nicht mehr verkaufen darf.

Auf TikTok werben inzwischen viele Videos mit „prostaglandinfrei“ oder „ohne Hormone“. Verlassen sollte man sich darauf nicht. Auch Produkte mit dem Aufdruck „ohne Hormone“ können Prostaglandin-Analoga enthalten.

Wimpernseren gibt es frei in der Drogerie zu kaufen. Weil sie als Kosmetik gelten, müssen sie nicht so streng geprüft werden wie Arzneimittel. © IMAGO/Ayman Alahmed

Ein Verbot ist geplant, aber es dauert

Ein Blick auf die Chronologie zeigt, wie langsam die Regulierung vorankommt. Kanada verbietet Prostaglandine in Kosmetika schon seit 2015. In Deutschland empfahl 2018 die Kosmetik-Kommission des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR), das die Bundesregierung in Fragen der Verbrauchersicherheit berät, das Expertengremium der EU-Kommission einzuschalten. Ziel war ein Verbot der Stoffe in Kosmetik.

Erst im Februar 2026 legten EU-Experten ein klares Urteil vor: Keiner der drei geprüften Wirkstoffe MDN, Isopropyl Cloprostenate und DDDE kann nach aktueller Datenlage als sicher gelten. Laut einer NDR-Ankündigung von Anfang Oktober ist ein EU-Verbot geplant, einen Starttermin gibt es noch nicht.

Also: Macht Wimpernserum krank?

Ob ein Wimpernserum den Augen schadet, hängt vor allem von den Inhaltsstoffen ab. Die Bedenken der Fachleute richten sich gegen Prostaglandin-Analoga, nicht gegen Wimpernseren allgemein. Ein Serum ohne diese Stoffe ist aber nicht automatisch wirksam oder unbedenklich. Bei Medikamenten nimmt man Nebenwirkungen in Kauf, weil der gesundheitliche Nutzen überwiegt.



Bei einem Kosmetikprodukt gibt es diesen Nutzen nicht. Wer ein Prostaglandin-Serum benutzt, riskiert für längere Wimpern also seine Augengesundheit, und manche Folgen bleiben.

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