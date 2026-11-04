Til Schweiger über Alkoholprobleme: „Habe die Kontrolle mehr als einmal verloren“

Til Schweiger hat schwierige Jahre hinter sich. Nun spricht er nun über seinen Alkoholkonsum, frühere Fehltritte und den Versuch, sein Leben neu auszurichten.

Die Schlagzeilen rund um Til Schweiger waren in den vergangenen Jahren selten erfreulich. Mal ging es um seinen Gesundheitszustand, mal um sein Verhalten am Set von „Manta, Manta – Zwoter Teil“, mal um private Eskapaden. Auch sein Alkoholkonsum wurde zunehmend zum Problem – wie der Schauspieler inzwischen selbst einräumt.



In einem Interview spricht der 62-jährige Schauspieler nun ganz offen über seine Alkoholprobleme, eine anschließende Therapie und darüber, wie er heute auf sein Leben blickt.

Til Schweiger: „Ich wusste, ich muss das ändern“

„Ich habe die Kontrolle mehr als einmal verloren und jedes Mal zu viel getrunken“, erklärt Schweiger in der aktuellen Ausgabe des Playboy mit Blick auf seine Alkoholprobleme der vergangenen Jahre. „Ich wusste, ich muss das ändern.“



Am 1. Februar dieses Jahres hat der Filmemacher nach eigenen Angaben schließlich die Konsequenzen gezogen und seitdem keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Zuvor habe er versucht, seinen Konsum mit einer „Zwei-Gläser-Regel“ zu begrenzen. Das habe zwar eine Zeit lang funktioniert – dann sei es jedoch wieder mehr geworden.



Von einem Tag auf den anderen habe er komplett aufgehört zu trinken. Rückblickend sagt Schweiger nun: „Von meiner Persönlichkeit her bin ich sicher eine Suchtperson.“

Zustimmung wird geprüft...

Auch zu den Vorwürfen, bei den Dreharbeiten zu „Manta, Manta – Zwoter Teil“ wiederholt alkoholisiert am Set erschienen zu sein sowie Mitarbeiter angeschrien, beleidigt und schikaniert haben zu sollen, hat sich Schweiger geäußert. Damals wurde ihm vorgeworfen, im Juli 2022 einem Mitarbeiter der Produktionsfirma ins Gesicht geschlagen zu haben. Von einem Klima der Angst am Set war die Rede.



Schweiger bestätigt nun erneut, einem Line Producer eine Backpfeife gegeben und sich noch am selben Tag dafür entschuldigt zu haben.

Der vierfache Familienvater betont, dass eine Therapie seine Sichtweise grundlegend verändert habe: „Wenn ich die Therapie früher gemacht hätte, wäre dieser Ausraster am Set wahrscheinlich nicht passiert.“ Heute befinde er sich „in einem Stadium der inneren Ruhe, das ich in meinem ganzen Leben noch nicht erreicht habe“.

Doch nicht nur darüber spricht Schweiger im Interview. Ohne einen Namen zu nennen, erzählt der Schauspieler erstmals von „meiner Freundin“. Laut Medienberichten handelt es sich um Oona T., die eine Kindertagesstätte in Berlin leitet und sich häufig auf Mallorca aufhält. Sie habe ihm geholfen, das von ihm selbst Aufgebaute neu wertzuschätzen.



Auf einer Finca habe sie zu ihm gesagt: „Ist dir eigentlich bewusst, wie schön das alles ist, was du hier erschaffen hast? Du müsstest doch jeden Tag über dein Grundstück laufen und dich darüber freuen.“ Inzwischen tue er das manchmal.

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