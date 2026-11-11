Till Lindemann spielt 2027 in Amerika: 15 Konzerte in neun Ländern

Rammstein-Sänger Till Lindemann tourt 2027 in Nord- und Südamerika: 15 Konzerte von São Paulo bis Los Angeles sind angekündigt. Tickets gibt es ab dem 13. November.

Bereits am 26. Oktober hatte Till Lindemann die Europa-Konzerte seiner Welttournee 2027 bekanntgegeben und zugleich weitere Termine auf anderen Kontinenten in Aussicht gestellt. Nun folgen die Konzerte in Nord- und Südamerika. Von April bis Mai spielt der Rammstein-Sänger 15 Solo-Shows in neun Ländern, darunter bei zwei großen Festivals.

Ticketverkauf ab 13. November

Der Vorverkauf für alle Amerika-Konzerte beginnt schon diese Woche am Freitag, dem 13. November, um 10 Uhr, jeweils nach Ortszeit. Tickets gibt es über die offizielle Website till-lindemann.com.



Wer sich eine Karte sichern möchte, sollte wohl pünktlich zur Stelle sein, denn gerade die Konzerte in den großen Metropolen sind bei Tourankündigungen dieser Art erfahrungsgemäß schnell gefragt. Zumal Rammstein und auch Lindemann solo in Amerika eine loyale Fan-Basis haben.

Start in São Paulo: Die Südamerika-Etappe

Die Tour beginnt am 16. April in der Tokio Marine Hall im brasilianischen São Paulo. Zwei Tage später, am 18. April, spielt Lindemann im Estadio Obras in Buenos Aires, Argentinien. Es folgen das Teatro Caupolicán in Santiago de Chile am 20. April und die Arena Bicentenario im ecuadorianischen Quito am 23. April.



Am 25. April steht der Sänger in der kolumbianischen Hauptstadt im El Corazón de Bogotá auf der Bühne. Den ersten Teil der Amerika-Tour beschließt Lindemann dann am 28. April im Palacio de los Deportes in Heredia in Costa Rica.

Zustimmung wird geprüft...

Mexiko, USA und Kanada

Nur zwei Tage nach dem Konzert in Costa Rica eröffnet Lindemann am 30. April mit einem Auftritt im Pepsi Center in Mexiko-Stadt den Nordamerika-Teil der Tour. In der mexikanischen Hauptstadt hatten Rammstein bereits im Oktober 2022 drei ausverkaufte Stadion-Shows gespielt, welche derzeit die Grundlage ihres Kinofilms und zugehörigen Albums „Live in Mexico City“ sind.



Nach Mexiko geht es für Lindemann solo in den USA weiter: Am 6. Mai spielt er in The Fillmore in Miami Beach, zwei Tage später steht er in Daytona Beach beim Festival Welcome to Rockville auf dem Programm. Am 10. Mai folgt das Brooklyn Paramount in New York, am 12. Mai die MTELUS in Montréal. Es ist nach aktuellem Stand der einzige Kanada-Termin der Tour.

Zustimmung wird geprüft...

Festival in Ohio und Finale an der Westküste

Am 15. Mai tritt Lindemann beim Sonic Temple Festival in Columbus, Ohio, auf. Es ist der zweite Festivalauftritt der Amerika-Etappe. Anschließend führt ihn die Reise in den Westen: Am 17. Mai spielt er im Fillmore Auditorium in Denver, am 19. Mai im Regency Ballroom in San Francisco. Das Finale steigt ebenfalls in Kalifornien: am 21. Mai in The Wiltern in Los Angeles.

Europa-Tour ab Oktober

Die Europa-Etappe der Welttournee beginnt etwa vier Monate später: Am 2. Oktober 2027 startet sie im lettischen Riga und endet am 12. Dezember in der O2 Arena in Prag. Insgesamt sind 33 Konzerte in 22 Ländern geplant, darunter zehn in Deutschland, davon drei im Osten: Rostock, Dresden, Magdeburg.



Berlin geht also vorerst leer aus. Es bleibt aber die Möglichkeit, dass weitere Tourdaten ergänzt werden. Unterdessen spekulieren Fans weiter darüber, wann die nächste Tour der ganzen Rammstein-Band stattfinden könnte. Lindemanns Solo-Welttournee war unter Fans vielfach so interpretiert worden, dass 2027 wohl eher keine Zeit für Rammstein-Shows bleibt.

David Lynch verhalf zum Durchbruch in Amerika

Ihren Durchbruch in den USA bereits in den späten 1990ern haben Rammstein auch dem Kult-Regisseur David Lynch zu verdanken, der ihre Musik in Soundtracks einsetzte. Anfangs vom US-Musikmagazin Rolling Stone noch als „Opernsänger in der Klapsmühle“ betitelt, hat sich auch Till Lindemann solo inzwischen eine feste Fangemeinde dort erspielt.

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