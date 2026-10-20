Till Lindemann gegen sich selbst: Warum „Du hast“ mit „Sonne“ konkurriert

Rammstein schicken ihre eigenen Lieder gegeneinander in den Ring. Im Finale stehen jetzt zwei Fan-Lieblinge. Was muss man über die Songs wissen?

Lieder- und Sängerwettbewerbe haben eine lange Tradition. Von der Antike (Homer gegen Hesiod, Apollon gegen Pan) über den mittelalterlichen Sängerkrieg auf der Wartburg (adaptiert von Richard Wagner in seiner gleichnamigen Oper) bis zum Berliner Battlerap der frühen Nullerjahre (Sido, Bushido, Kool Savas et cetera).



Ein bisschen in dieser Tradition stehen nun auch die Berliner Schockrocker von Rammstein rund um Till Lindemann. Bloß steigen die ganz einfach gegen sich selbst in den Ring. „Song gegen Song“ heißt der Wettstreit, den die Neue-Deutsche-Härte-Rocker aus dem Osten online abhalten auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Und da kommt es jetzt zum Finale.

Organigramm von Rammstein-Liederwettbewerbs: „Sonne“ und „Du hast“ sind im Finale. © Instagram/rammsteinofficial

Ähnlich der Struktur einer Fußball-Weltmeisterschaft gab es bereits vier Viertel- und zwei Halbfinales. Die Fans konnten jeweils für einen von zwei Rammstein-Songs votieren, der dann in die nächste Runde ging. Bis ins Finale konnten sich die beiden Rammstein-Lieder „Sonne“ (2001) und „Du hast“ (1997) durchschlagen, die nun ihrerseits gegeneinander duellieren.



Streng genommen geht es um die Live-Versionen beider Lieder. Mutmaßlich werden viele Fans aber auch einfach danach abstimmen, welches Lied ihnen insgesamt lieber ist. Beide haben es in sich. „Sonne“ entstand ursprünglich als Boxring-Einlaufhymne für die Klitschkos; kam dort jedoch niemals zum Einsatz: Wladimir Klitschko gab Tina Turners Lied „The Best“ den Vorzug.

Heino und Lizzo: Beide coverten schon Rammstein

Gleichwohl ist „Sonne“ mittlerweile Rammsteins meistgeklickter Song im Netz: Erst vor wenigen Monaten hat er auf Spotify „Du hast“ knapp überholt mit 894 versus 883 Millionen Streams. Auch Heino und Balbina haben „Sonne“ mehrfach live gecovert.



„Du hast“ wiederum ist international womöglich der noch größere Hit: Selbst die US-amerikanische R&B-Sängerin und Grammy-Preisträgerin Lizzo hat ihn schon live in der Berliner Uber-Arena performt. In osteuropäischen Karaoke-Kabinen gilt das Lied über einen abgelehnten Heiratsantrag (gesanglich etwas einfacher zu meistern als „Sonne“) sowieso als Knaller: „Du hast, du hast, du hast mich“, wird nicht nur in Russland gern geschmettert, wobei immer etwas offen bleibt, ob nicht doch eher „du hasst mich“ gemeint ist.

Zustimmung wird geprüft...

Rein von den deutschen Single-Charts her ist das Rennen zwischen den beiden Liedern gewissermaßen unentschieden: Zwar erlangte „Sonne“ dort Platz zwei und „Du hast“ nur Platz fünf; allerdings wurden 1997 auch noch mehr CDs verkauft als 2001, sodass „Du hast“ gleichwohl Platinstatus erreichte, „Sonne“ hingegen bloß dreifach Gold.



Nun liegt es also an den Fans: Wählen sie die hymnische Ballade („Sonne“) oder doch das härtere Rockbrett („Du hast“)? Nur der Gewinner steht schon fest: Rammstein. Davon hätten Pan und Homer (die in ihren antiken Liederwettbewerben unterlagen) wohl nur träumen können.

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