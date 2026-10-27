Till Lindemann geht 2027 auf Welttour: Warum das nicht allen Rammstein-Fans schmeckt

Till Lindemann (Archivbild) geht 2027 wieder auf große Solo-Konzertreise: Manche Rammstein-Fans befürchten daher, dass es 2027 wieder keine Tour der Band geben wird.

33 Konzerte in 22 Ländern sind bereits offiziell bestätigt: Auf seiner Till Lindemann World Tour 2027 macht der Rammstein-Sänger im kommenden Jahr an vielerlei Orten solo, also ohne Rammstein, halt – quer über den europäischen Kontinent verteilt, von Lissabon bis Istanbul.



Los geht es am 2. Oktober 2027 im lettischen Riga; Schluss ist (vorerst) am 12. Dezember in Prag. Auch in zehn deutsche Städte kommt Till Lindemann, darunter Dresden, Rostock, Magdeburg – Berlin wohlgemerkt (bislang) nicht. Auch Lindemanns Geburtsstadt Leipzig (wo Lindemann seine vorherigen Tourneen begann und auch sein Till-Fest feierte) fehlt vorerst im Tourneekalender.

Till-Lindemann-World-Tour: Wenig Luft für Rammstein

Doch damit nicht genug: Weitere Kontinente sollen schon bald auf den Plan rücken. Das hat Till Lindemann auf seinem offiziellen Instagram-Kanal verkündet.

Und noch etwas ist bereits bekannt: Wie die für die Lindemann-Tourneen zuständige PR-Agentur Handwerker Promotion auf ihrer Website mitteilt, soll die Konzertreise sogar schon im Frühling 2027 beginnen.

Das dürfte bedeuten, dass Lindemann 2027 ganz schön eingespannt sein wird. Die bereits angekündigten Europa-Termine im Herbst sowie weitere auf anderen Kontinenten schon im Frühling und womöglich sogar auch im Sommer: Da bleibt zeitlich wenig Luft.

Zustimmung wird geprüft...

Und genau das ist nun Grund zur Sorge für so manchen Rammstein-Fan. Vielfach war in der Szene spekuliert worden, ob das Neue-Deutsche-Härte-Sextett 2027 wieder auf Tournee gehen würde. Auch bei den Ankündigungen zum baldigen Rammstein-Konzertfilm („Live in Mexico City“ kommt am 4. November global ins Kino) hatten Fans immer wieder ihre Hoffnung diesbezüglich bekundet.



Doch damit dürfte nun weitgehend Schluss sein: Die Lindemann-Welttournee lässt wenig Raum für Hoffnung, dass der Rammstein-Frontmann überhaupt noch Zeit für Rammstein-Shows im kommenden Jahr haben könnte. Ganz ausschließen lässt es sich nicht – aber es erscheint recht unwahrscheinlich.



Das tun nun auch Fans kund. Auf Lindemanns Instagram-Account überwiegen zwar ganz klar die Beileidsbekundungen anlässlich des Todes von Till Lindemanns Mutter, der Lyrikerin und Journalistin Gitta Lindemann. Doch nicht nur.

Zustimmung wird geprüft...

„Erinnerst du dich an Rammstein, Till?“, fragt rhetorisch eine Instagram-Userin namens Railey – und fordert direkt: „Wir wollen die Band zurück“, versehen mit drei Ausrufezeichen. „Dann wissen wir wohl dass die nächsten 2 Jahre kein Rammstein mehr gibt“, meint ein User, der sich Der Irrer nennt. „Bitte: Wann gibt es wieder eine Rammstein-Tour“, will ein Lyuka wissen und garniert seinen Kommentar mit einem heulenden Emoji.



Andere User sehen es teilweise ganz anders: „Ich brauche Rammstein nicht“, schreibt ein gewisser Paul. „Lindemann-Shows machen mehr Spaß!“ Wieder andere weisen darauf hin, dass über eine mögliche Rammstein-Tour nicht Lindemann allein entscheiden könne: Da seien ja noch fünf andere im Spiel, die ein Wörtchen mitzureden hätten. „Warum sollte Till zuhause sitzen bleiben, um auf sie zu warten?“, meint eine Anastassiya.

Viele allerdings machen sich vor allem Sorgen um den Sänger selbst, nicht um mögliche Rammstein-Termine: „Liebster Till“, schreibt exemplarisch eine gewisse Lauren, „so aufgeregt wir angesichts der neuen Tournee sind: Bitte nimm dir dazwischen die Zeit, um Kraft zu schöpfen und zu trauern“.

Flake soll laut Fans neue Bühne angekündigt haben

Im Netz waren seit 2024 immer wieder vermeintliche Ankündigungen einer neuen Rammstein-Tournee aufgetaucht. Die entpuppten sich jedoch als dreiste Schwindel von Betrügern.



Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz soll bei einer Lesung im brandenburgischen Rathenow einigen Fans allerdings verraten haben, Rammstein werde wieder auf Tour gehen. So meldete es der Berliner Kurier. Laut Fans habe er dabei aber auch erwähnt, dass es 2027 dafür noch zu früh sei – auch weil die Band noch eine neue Bühne brauche.



Überraschend wäre es nicht: Schließlich sind Rammstein-Shows nicht einfach Konzerte, sondern gigantomanische Live-Action-Spektakel voller Feuer und aufwendiger Technik. Und die Erwartungen der Fans werden von Tour zu Tour immer noch höher. Lindemann solo hingegen muss sich nicht direkt mit Rammstein messen lassen, sondern spielt für viele Fans in einer anderen Liga.

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