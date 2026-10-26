Till Lindemann geht 2027 auf Welttournee: Dresden, Magdeburg und Rostock sind dabei

Till Lindemann kündigt seine Welttournee für 2027 an. Zunächst stehen 33 Europa-Termine fest, zehn in Deutschland. Das sollten Fans zum Ticketverkauf wissen.

Till Lindemann schickt sich an, die großen Hallen des Kontinents zu erobern. Wohlgemerkt solo, also ohne seine Band Rammstein. Lindemanns Welttournee 2027 beinhaltet zahlreiche Konzerte in Europa: 33 Konzerte in 22 Ländern sind bislang bestätigt. Weitere Stationen außerhalb Europas wurden noch nicht konkret genannt, der Titel verspricht also mehr, als der Tourplan derzeit zeigt. Weitere Kontinente sollen folgen.

Von Riga bis Prag

Den Auftakt macht Lindemann am 2. Oktober in der Xiaomi-Arena in Riga, das Finale steigt am 12. Dezember in der Prager O2-Arena. Dazwischen spannt sich ein weiter Bogen: von Helsinki, Oslo und Kopenhagen über Amsterdam, London und Paris bis nach Mailand, Madrid und Lissabon, weiter nach Belgrad, Istanbul und Chișinău in Moldau. Auch das Zürcher Hallenstadion, die Wiener Stadthalle und der Budapester MVM-Dome stehen im Kalender. Gut zehn Wochen lang ist Lindemann damit nahezu ununterbrochen auf Achse. Mindestens.

Zustimmung wird geprüft...

Drei Auftritte in Ostdeutschland

Mit zehn Konzerten bildet Deutschland bislang das Herzstück der Tour. Lindemann gastiert in Rostock, Münster, Mannheim, Oberhausen, Kassel, Nürnberg, München, Dresden, Hamburg und Magdeburg.



Wer in Ostdeutschland zu Hause ist, muss also nicht weit reisen: Am 12. Oktober spielt Lindemann in der Rostocker Stadthalle, am 4. Dezember folgt die Dresdner Messe, am 7. Dezember die GETEC-Arena in Magdeburg. Berlin, Leipzig und Erfurt tauchen hingegen im bisherigen Plan nicht auf.

Zustimmung wird geprüft...

Tickets ab 28. Oktober

Der Vorverkauf startet am 28. Oktober um 16 Uhr (MEZ) auf der offiziellen Website till-lindemann.com. Wer einen bestimmten Termin im Blick hat, sollte wohl pünktlich bereitstehen, denn gefragte Hallenshows des Rammstein-Frontmanns sind erfahrungsgemäß schnell ausverkauft.

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